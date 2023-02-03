08:54 03.02.2023 (обновлено: 09:25 03.02.2023)
В России выявили второй случай заражения "кракеном"
Роспотребнадзор: в России выявили второй случай заражения штаммом коронавируса "кракен"
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В России выявили второй случай заражения вариантом COVID-19 "кракен", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "омикрона" XBB 1.5 "кракен", — говорится в релизе.
Материал для исследования получили из Республики Тыва. Заболевший переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий, в легкой форме.
У штамма "кракен" есть несколько характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно.
Первый случай заражения "кракеном" в России выявили в середине января в Пензе.
Как сообщал РИА Новости заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, этот вариант коронавируса "с достаточно большой долей вероятности" может стать доминирующим в России. В то же время заболевание, которое он вызывает, обычно протекает легко.