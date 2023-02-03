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В России выявили второй случай заражения "кракеном" - РИА Новости, 03.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230203/kraken-1849421840.html
В России выявили второй случай заражения "кракеном"
В России выявили второй случай заражения "кракеном" - РИА Новости, 03.02.2023
В России выявили второй случай заражения "кракеном"
В России выявили второй случай заражения вариантом COVID-19 "кракен", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:54
2023-02-03T09:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика тыва
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В России выявили второй случай заражения вариантом COVID-19 "кракен", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Материал для исследования получили из Республики Тыва. Заболевший переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий, в легкой форме.У штамма "кракен" есть несколько характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно.Первый случай заражения "кракеном" в России выявили в середине января в Пензе.Как сообщал РИА Новости заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, этот вариант коронавируса "с достаточно большой долей вероятности" может стать доминирующим в России. В то же время заболевание, которое он вызывает, обычно протекает легко.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика тыва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Тыва
08:54 03.02.2023 (обновлено: 09:25 03.02.2023)
 
В России выявили второй случай заражения "кракеном"

Роспотребнадзор: в России выявили второй случай заражения штаммом коронавируса "кракен"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В России выявили второй случай заражения вариантом COVID-19 "кракен", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "омикрона" XBB 1.5 "кракен", — говорится в релизе.

Материал для исследования получили из Республики Тыва. Заболевший переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий, в легкой форме.
У штамма "кракен" есть несколько характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно.
Первый случай заражения "кракеном" в России выявили в середине января в Пензе.
Как сообщал РИА Новости заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, этот вариант коронавируса "с достаточно большой долей вероятности" может стать доминирующим в России. В то же время заболевание, которое он вызывает, обычно протекает легко.
Коронавирус Кракен - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 20:17Распространение коронавируса
"Кракен": особенности нового штамма коронавируса, отличия от "омикрона"
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Тыва
 
 
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