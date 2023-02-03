https://ria.ru/20230203/kraken-1849421840.html

В России выявили второй случай заражения "кракеном"

В России выявили второй случай заражения "кракеном" - РИА Новости, 03.02.2023

В России выявили второй случай заражения "кракеном"

В России выявили второй случай заражения вариантом COVID-19 "кракен", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:54

2023-02-03T08:54

2023-02-03T09:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика тыва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584976654_0:45:3077:1776_1920x0_80_0_0_04db553eb056f5a723b0d937b5ae4c87.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В России выявили второй случай заражения вариантом COVID-19 "кракен", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Материал для исследования получили из Республики Тыва. Заболевший переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий, в легкой форме.У штамма "кракен" есть несколько характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение маловероятно.Первый случай заражения "кракеном" в России выявили в середине января в Пензе.Как сообщал РИА Новости заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, этот вариант коронавируса "с достаточно большой долей вероятности" может стать доминирующим в России. В то же время заболевание, которое он вызывает, обычно протекает легко.

https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика тыва