https://ria.ru/20230203/konsulstva-1849463247.html

В Турции усомнились в союзничестве стран, закрывших консульства в Стамбуле

В Турции усомнились в союзничестве стран, закрывших консульства в Стамбуле - РИА Новости, 03.02.2023

В Турции усомнились в союзничестве стран, закрывших консульства в Стамбуле

Страны, закрывшие консульства в Стамбуле из-за террористической угрозы, тяжело назвать друзьями Турции, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:39

2023-02-03T11:39

2023-02-03T14:41

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СТАМБУЛ, 3 фев — РИА Новости. Страны, закрывшие консульства в Стамбуле из-за террористической угрозы, тяжело назвать друзьями Турции, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу."Если есть такая угроза, если мы союзники, разве неправильно было бы поделиться разведдаными с нами? Нам говорят, что у нас есть конкретная информация об угрозе. Откуда это, кто совершит, по этим деталям информации нет. Ни у МВД, ни у нашей разведки нет информации, которой бы поделились с нами наши партнеры", — сказал министр на пресс-конференции с аргентинским коллегой в Стамбуле.Чавушоглу назвал закрытия консульства целенаправленной акцией.Ранее генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Турецкий МИД заявил послам о "неразумности такого поведения". В российском консульстве отметили, что продолжат работать в обычном режиме. В свою очередь, глава МВД Турции назвал эти действия западных дипмиссий "психологической войной".В начале недели граждан об опасности террористических атак на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе ультраправыми предупредило также посольство США. Целями, как утверждается, могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. Тем временем в Дании идет расследование в отношении лидера ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января сжег издание Корана у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив разрешение на проведение акции у шведских властей. Позже он провел аналогичные акции у здания турецкой дипмиссии и консульского отдела посольства России в Копенгагене.

https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849415484.html

https://ria.ru/20230202/istrebiteli-1849398723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, стамбул, турция, мевлют чавушоглу, мид турции, европа