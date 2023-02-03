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В Турции усомнились в союзничестве стран, закрывших консульства в Стамбуле - РИА Новости, 03.02.2023
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В Турции усомнились в союзничестве стран, закрывших консульства в Стамбуле
В Турции усомнились в союзничестве стран, закрывших консульства в Стамбуле - РИА Новости, 03.02.2023
В Турции усомнились в союзничестве стран, закрывших консульства в Стамбуле
Страны, закрывшие консульства в Стамбуле из-за террористической угрозы, тяжело назвать друзьями Турции, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:39
2023-02-03T14:41
в мире
стамбул
турция
мевлют чавушоглу
мид турции
европа
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СТАМБУЛ, 3 фев — РИА Новости. Страны, закрывшие консульства в Стамбуле из-за террористической угрозы, тяжело назвать друзьями Турции, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу."Если есть такая угроза, если мы союзники, разве неправильно было бы поделиться разведдаными с нами? Нам говорят, что у нас есть конкретная информация об угрозе. Откуда это, кто совершит, по этим деталям информации нет. Ни у МВД, ни у нашей разведки нет информации, которой бы поделились с нами наши партнеры", — сказал министр на пресс-конференции с аргентинским коллегой в Стамбуле.Чавушоглу назвал закрытия консульства целенаправленной акцией.Ранее генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Турецкий МИД заявил послам о "неразумности такого поведения". В российском консульстве отметили, что продолжат работать в обычном режиме. В свою очередь, глава МВД Турции назвал эти действия западных дипмиссий "психологической войной".В начале недели граждан об опасности террористических атак на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе ультраправыми предупредило также посольство США. Целями, как утверждается, могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. Тем временем в Дании идет расследование в отношении лидера ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января сжег издание Корана у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив разрешение на проведение акции у шведских властей. Позже он провел аналогичные акции у здания турецкой дипмиссии и консульского отдела посольства России в Копенгагене.
https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849415484.html
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в мире, стамбул, турция, мевлют чавушоглу, мид турции, европа
В мире, Стамбул, Турция, Мевлют Чавушоглу, МИД Турции, Европа
11:39 03.02.2023 (обновлено: 14:41 03.02.2023)
 
В Турции усомнились в союзничестве стран, закрывших консульства в Стамбуле

Глава МИД Турции Чавушоглу: сложно назвать союзниками страны, закрывшие консульства

© AP Photo / Francisco SecoПрохожие идут по Галатскому мосту в Стамбуле, Турция
Прохожие идут по Галатскому мосту в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожие идут по Галатскому мосту в Стамбуле, Турция
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СТАМБУЛ, 3 фев — РИА Новости. Страны, закрывшие консульства в Стамбуле из-за террористической угрозы, тяжело назвать друзьями Турции, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
"Если есть такая угроза, если мы союзники, разве неправильно было бы поделиться разведдаными с нами? Нам говорят, что у нас есть конкретная информация об угрозе. Откуда это, кто совершит, по этим деталям информации нет. Ни у МВД, ни у нашей разведки нет информации, которой бы поделились с нами наши партнеры", — сказал министр на пресс-конференции с аргентинским коллегой в Стамбуле.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу
Вчера, 07:50
Глава МВД Турции обвинил союзников в попытке дестабилизировать страну
Чавушоглу назвал закрытия консульства целенаправленной акцией.

"Мы сказали об этом вчера послам. <...> Это не подобает ни дружбе, ни союзничеству. Тем более перед выборами, когда стараются поставить нас в затруднительное положение. Наш народ прекрасно знает цели. Мы вчера передали все необходимые месседжи дипломатам", — отметил он.

Ранее генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Турецкий МИД заявил послам о "неразумности такого поведения". В российском консульстве отметили, что продолжат работать в обычном режиме. В свою очередь, глава МВД Турции назвал эти действия западных дипмиссий "психологической войной".
В начале недели граждан об опасности террористических атак на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе ультраправыми предупредило также посольство США. Целями, как утверждается, могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.
Тем временем в Дании идет расследование в отношении лидера ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января сжег издание Корана у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив разрешение на проведение акции у шведских властей. Позже он провел аналогичные акции у здания турецкой дипмиссии и консульского отдела посольства России в Копенгагене.
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В миреСтамбулТурцияМевлют ЧавушоглуМИД ТурцииЕвропа
 
 
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