11:39 03.02.2023 (обновлено: 14:41 03.02.2023)
В Турции усомнились в союзничестве стран, закрывших консульства в Стамбуле
Глава МИД Турции Чавушоглу: сложно назвать союзниками страны, закрывшие консульства
© AP Photo / Francisco SecoПрохожие идут по Галатскому мосту в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожие идут по Галатскому мосту в Стамбуле, Турция
СТАМБУЛ, 3 фев — РИА Новости. Страны, закрывшие консульства в Стамбуле из-за террористической угрозы, тяжело назвать друзьями Турции, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
"Если есть такая угроза, если мы союзники, разве неправильно было бы поделиться разведдаными с нами? Нам говорят, что у нас есть конкретная информация об угрозе. Откуда это, кто совершит, по этим деталям информации нет. Ни у МВД, ни у нашей разведки нет информации, которой бы поделились с нами наши партнеры", — сказал министр на пресс-конференции с аргентинским коллегой в Стамбуле.
Чавушоглу назвал закрытия консульства целенаправленной акцией.
"Мы сказали об этом вчера послам. <...> Это не подобает ни дружбе, ни союзничеству. Тем более перед выборами, когда стараются поставить нас в затруднительное положение. Наш народ прекрасно знает цели. Мы вчера передали все необходимые месседжи дипломатам", — отметил он.
Ранее генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Турецкий МИД заявил послам о "неразумности такого поведения". В российском консульстве отметили, что продолжат работать в обычном режиме. В свою очередь, глава МВД Турции назвал эти действия западных дипмиссий "психологической войной".
В начале недели граждан об опасности террористических атак на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе ультраправыми предупредило также посольство США. Целями, как утверждается, могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.
Тем временем в Дании идет расследование в отношении лидера ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января сжег издание Корана у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив разрешение на проведение акции у шведских властей. Позже он провел аналогичные акции у здания турецкой дипмиссии и консульского отдела посольства России в Копенгагене.