https://ria.ru/20230203/koloniya-1849454106.html
Медведев предрек Украине судьбу колонии
Медведев предрек Украине судьбу колонии - РИА Новости, 03.02.2023
Медведев предрек Украине судьбу колонии
Украину "ждет печальная судьба" колоний, "которых когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории",... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:17
2023-02-03T11:17
2023-02-03T11:59
политика
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украину "ждет печальная судьба" колоний, "которых когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории", заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.По его мнению, "киевскую камарилью" не смущает разорение страны — украинские власти, как утверждает политик, исходят из того, что Запад "подкинет деньжат" и "не даст опухнуть от голода всем казнокрадам, которые делят западное бабло". В то же время заплатить за европейский курс страны придется рядовым украинцам, добавил Медведев.Медведев предположил, что Украину ждет "садистское лечение" экономики, которое, по его мнению, будет проходить постепенно, начиная с "ампутации промышленности и аграрного сектора" и заканчивая "органической гибелью остатков самой страны".Смерть государства при этом, добавил он, будет сопровождаться "мерзкими клоунскими ужимками нацистской банды, окончательно спятившей от обилия крови и наркотиков".
https://ria.ru/20230203/kiev-1849338188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, дмитрий медведев
Политика, Украина, Дмитрий Медведев
11:17 03.02.2023 (обновлено: 11:59 03.02.2023)
Медведев предрек Украине судьбу колонии
Медведев предрек Украине судьбу колонии, чью экономику будут постепенно уничтожать
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украину "ждет печальная судьба" колоний, "которых когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории", заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
По его мнению, "киевскую камарилью" не смущает разорение страны — украинские власти, как утверждает политик, исходят из того, что Запад "подкинет деньжат" и "не даст опухнуть от голода всем казнокрадам, которые делят западное бабло". В то же время заплатить за европейский курс страны придется рядовым украинцам, добавил Медведев.
"Ведь заплатить за курс лечения придется сполна. И цель западных эскулапов отнюдь не в том, чтобы вылечить экономику несчастной страны. У Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран. Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца", — говорится в посте в Telegram-канале политика.
Медведев предположил, что Украину ждет "садистское лечение" экономики, которое, по его мнению, будет проходить постепенно, начиная с "ампутации промышленности и аграрного сектора" и заканчивая "органической гибелью остатков самой страны".
Смерть государства при этом, добавил он, будет сопровождаться "мерзкими клоунскими ужимками нацистской банды, окончательно спятившей от обилия крови и наркотиков".