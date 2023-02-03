https://ria.ru/20230203/koloniya-1849454106.html

Медведев предрек Украине судьбу колонии

Медведев предрек Украине судьбу колонии - РИА Новости, 03.02.2023

Медведев предрек Украине судьбу колонии

Украину "ждет печальная судьба" колоний, "которых когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории",... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:17

2023-02-03T11:17

2023-02-03T11:59

политика

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украину "ждет печальная судьба" колоний, "которых когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории", заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.По его мнению, "киевскую камарилью" не смущает разорение страны — украинские власти, как утверждает политик, исходят из того, что Запад "подкинет деньжат" и "не даст опухнуть от голода всем казнокрадам, которые делят западное бабло". В то же время заплатить за европейский курс страны придется рядовым украинцам, добавил Медведев.Медведев предположил, что Украину ждет "садистское лечение" экономики, которое, по его мнению, будет проходить постепенно, начиная с "ампутации промышленности и аграрного сектора" и заканчивая "органической гибелью остатков самой страны".Смерть государства при этом, добавил он, будет сопровождаться "мерзкими клоунскими ужимками нацистской банды, окончательно спятившей от обилия крови и наркотиков".

https://ria.ru/20230203/kiev-1849338188.html

украина

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Влада Копылова

политика, украина, дмитрий медведев