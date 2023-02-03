https://ria.ru/20230203/kollektory-1849602705.html

В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторской деятельности

В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторской деятельности - РИА Новости, 03.02.2023

В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторской деятельности

Группа сенаторов и депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете коллекторской деятельности в России, следует из базы данных нижней палаты... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:33

2023-02-03T17:33

2023-02-03T17:33

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете коллекторской деятельности в России, следует из базы данных нижней палаты парламента. Разработчики обращают внимание, что по данным Банка России, в декабре 2022 года задолженность российских граждан по кредитам перед банками превысила 26 триллионов рублей, увеличившись за 2022 год почти на 2 триллиона рублей. При этом в настоящее время происходит рост просроченной задолженности по потребительским кредитам, что "вызвано неуклонным снижением доходов населения в условиях спада экономики", считают они. Ранее был принят закон "с целью упорядочить отношения между кредитором и заемщиком, то есть исключить такие ранее используемые методы, как шантаж, угрозы личного характера, использование автодозвонов без ограничений по частоте и времени суток", напоминают разработчики. Однако, "жалобы на действия коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления, продолжают поступать и в настоящее время", замечают они. В связи с этим законопроектом предлагается запретить на территории РФ деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности. Также вводится запрет на привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования. "Принятие законопроекта не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом", - указывается в пояснительной записке к нему. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов в настоящее время в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств, отмечается там же.

https://ria.ru/20230203/kollektor-1849509789.html

https://ria.ru/20220908/prestupniki-1814919919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, лдпр, общество