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В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторской деятельности - РИА Новости, 03.02.2023
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В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторской деятельности
В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторской деятельности - РИА Новости, 03.02.2023
В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторской деятельности
Группа сенаторов и депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете коллекторской деятельности в России, следует из базы данных нижней палаты... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:33
2023-02-03T17:33
россия
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общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете коллекторской деятельности в России, следует из базы данных нижней палаты парламента. Разработчики обращают внимание, что по данным Банка России, в декабре 2022 года задолженность российских граждан по кредитам перед банками превысила 26 триллионов рублей, увеличившись за 2022 год почти на 2 триллиона рублей. При этом в настоящее время происходит рост просроченной задолженности по потребительским кредитам, что "вызвано неуклонным снижением доходов населения в условиях спада экономики", считают они. Ранее был принят закон "с целью упорядочить отношения между кредитором и заемщиком, то есть исключить такие ранее используемые методы, как шантаж, угрозы личного характера, использование автодозвонов без ограничений по частоте и времени суток", напоминают разработчики. Однако, "жалобы на действия коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления, продолжают поступать и в настоящее время", замечают они. В связи с этим законопроектом предлагается запретить на территории РФ деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности. Также вводится запрет на привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования. "Принятие законопроекта не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом", - указывается в пояснительной записке к нему. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов в настоящее время в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств, отмечается там же.
https://ria.ru/20230203/kollektor-1849509789.html
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россия, госдума рф, лдпр, общество
Россия, Госдума РФ, ЛДПР, Общество
17:33 03.02.2023
 
В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторской деятельности

Сенаторы и депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект о запрете коллекторской деятельности

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете коллекторской деятельности в России, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Разработчики обращают внимание, что по данным Банка России, в декабре 2022 года задолженность российских граждан по кредитам перед банками превысила 26 триллионов рублей, увеличившись за 2022 год почти на 2 триллиона рублей. При этом в настоящее время происходит рост просроченной задолженности по потребительским кредитам, что "вызвано неуклонным снижением доходов населения в условиях спада экономики", считают они.
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Ранее был принят закон "с целью упорядочить отношения между кредитором и заемщиком, то есть исключить такие ранее используемые методы, как шантаж, угрозы личного характера, использование автодозвонов без ограничений по частоте и времени суток", напоминают разработчики. Однако, "жалобы на действия коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления, продолжают поступать и в настоящее время", замечают они.
В связи с этим законопроектом предлагается запретить на территории РФ деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности. Также вводится запрет на привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования. "Принятие законопроекта не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом", - указывается в пояснительной записке к нему.
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов в настоящее время в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств, отмечается там же.
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