Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал коллекторскую деятельность уродливым наследием девяностых - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/kollektor-1849509789.html
Слуцкий назвал коллекторскую деятельность уродливым наследием девяностых
Слуцкий назвал коллекторскую деятельность уродливым наследием девяностых - РИА Новости, 03.02.2023
Слуцкий назвал коллекторскую деятельность уродливым наследием девяностых
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал коллекторскую деятельность "уродливым наследием девяностых", по его мнению, данный вид деятельности должен исчезнуть "с... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:50
2023-02-03T13:54
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
ярослав нилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770066739_0:267:3068:1993_1920x0_80_0_0_aaa07a16744e94096be9f2f951cac3d9.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал коллекторскую деятельность "уродливым наследием девяностых", по его мнению, данный вид деятельности должен исчезнуть "с лица России". Глава комитета Госдумы по соцполитике ранее Ярослав Нилов призвал "вырезать коллекторскую опухоль", законопроект о запрете коллекторской деятельности подготовлен и направлен на заключение в правительство, сообщил он. "Я считаю, что коллекторство - это уродливое "наследие" 1990-х. Попытки регулирования этой сферы не дают эффекта, все вводимые правовые ограничения и правила деятельности коллекторов практически не действуют. Ради прибыли коллекторы всё равно регулярно преступают закон: угрожают, запугивают родственников, портят имущество. В связке с микрофинансовыми организациями они действуют как рэкетиры. Это явление должно исчезнуть с лица России", - приводит слова Слуцкого Telegram-канал фракции ЛДПР в ГД. В ЛДПР отметили, что Слуцкий таким образом поддержал Нилова, которому, как сообщает Telegram-канал, угрожают иском в связи с его публичной критикой действий коллекторов.
https://ria.ru/20220908/prestupniki-1814919919.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770066739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_077152b001daf68dc719d0d89c9ab973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, ярослав нилов
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Ярослав Нилов
13:50 03.02.2023 (обновлено: 13:54 03.02.2023)
 
Слуцкий назвал коллекторскую деятельность уродливым наследием девяностых

Слуцкий выступил за запрет работы коллекторов, назвав их уродливым наследием девяностых

© Depositphotos.com / VitalikRadkoРабота коллектора
Работа коллектора - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Работа коллектора . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал коллекторскую деятельность "уродливым наследием девяностых", по его мнению, данный вид деятельности должен исчезнуть "с лица России".
Глава комитета Госдумы по соцполитике ранее Ярослав Нилов призвал "вырезать коллекторскую опухоль", законопроект о запрете коллекторской деятельности подготовлен и направлен на заключение в правительство, сообщил он.
"Я считаю, что коллекторство - это уродливое "наследие" 1990-х. Попытки регулирования этой сферы не дают эффекта, все вводимые правовые ограничения и правила деятельности коллекторов практически не действуют. Ради прибыли коллекторы всё равно регулярно преступают закон: угрожают, запугивают родственников, портят имущество. В связке с микрофинансовыми организациями они действуют как рэкетиры. Это явление должно исчезнуть с лица России", - приводит слова Слуцкого Telegram-канал фракции ЛДПР в ГД.
В ЛДПР отметили, что Слуцкий таким образом поддержал Нилова, которому, как сообщает Telegram-канал, угрожают иском в связи с его публичной критикой действий коллекторов.
Уровень преступности, иллюстрация - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября 2022, 08:00
"Убьем, покалечим, сожжем дом": как в интернете нанимают преступников
 
ОбществоЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФЯрослав Нилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала