https://ria.ru/20230203/kollektor-1849509789.html

Слуцкий назвал коллекторскую деятельность уродливым наследием девяностых

Слуцкий назвал коллекторскую деятельность уродливым наследием девяностых - РИА Новости, 03.02.2023

Слуцкий назвал коллекторскую деятельность уродливым наследием девяностых

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал коллекторскую деятельность "уродливым наследием девяностых", по его мнению, данный вид деятельности должен исчезнуть "с... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:50

2023-02-03T13:50

2023-02-03T13:54

общество

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

ярослав нилов

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал коллекторскую деятельность "уродливым наследием девяностых", по его мнению, данный вид деятельности должен исчезнуть "с лица России". Глава комитета Госдумы по соцполитике ранее Ярослав Нилов призвал "вырезать коллекторскую опухоль", законопроект о запрете коллекторской деятельности подготовлен и направлен на заключение в правительство, сообщил он. "Я считаю, что коллекторство - это уродливое "наследие" 1990-х. Попытки регулирования этой сферы не дают эффекта, все вводимые правовые ограничения и правила деятельности коллекторов практически не действуют. Ради прибыли коллекторы всё равно регулярно преступают закон: угрожают, запугивают родственников, портят имущество. В связке с микрофинансовыми организациями они действуют как рэкетиры. Это явление должно исчезнуть с лица России", - приводит слова Слуцкого Telegram-канал фракции ЛДПР в ГД. В ЛДПР отметили, что Слуцкий таким образом поддержал Нилова, которому, как сообщает Telegram-канал, угрожают иском в связи с его публичной критикой действий коллекторов.

https://ria.ru/20220908/prestupniki-1814919919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, ярослав нилов