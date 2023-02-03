13:50 03.02.2023 (обновлено: 13:54 03.02.2023)
Слуцкий назвал коллекторскую деятельность уродливым наследием девяностых
Слуцкий выступил за запрет работы коллекторов, назвав их уродливым наследием девяностых
© Depositphotos.com / VitalikRadkoРабота коллектора
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Работа коллектора . Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал коллекторскую деятельность "уродливым наследием девяностых", по его мнению, данный вид деятельности должен исчезнуть "с лица России".
Глава комитета Госдумы по соцполитике ранее Ярослав Нилов призвал "вырезать коллекторскую опухоль", законопроект о запрете коллекторской деятельности подготовлен и направлен на заключение в правительство, сообщил он.
"Я считаю, что коллекторство - это уродливое "наследие" 1990-х. Попытки регулирования этой сферы не дают эффекта, все вводимые правовые ограничения и правила деятельности коллекторов практически не действуют. Ради прибыли коллекторы всё равно регулярно преступают закон: угрожают, запугивают родственников, портят имущество. В связке с микрофинансовыми организациями они действуют как рэкетиры. Это явление должно исчезнуть с лица России", - приводит слова Слуцкого Telegram-канал фракции ЛДПР в ГД.
В ЛДПР отметили, что Слуцкий таким образом поддержал Нилова, которому, как сообщает Telegram-канал, угрожают иском в связи с его публичной критикой действий коллекторов.
8 сентября 2022, 08:00"Убьем, покалечим, сожжем дом": как в интернете нанимают преступников