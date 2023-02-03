Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/kitay-1849453482.html
Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю
Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю - РИА Новости, 03.02.2023
Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю
Отношения Москвы с Пекином сейчас наилучшие за всю историю, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:13
2023-02-03T11:21
китай
сергей лавров
политика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Отношения Москвы с Пекином сейчас наилучшие за всю историю, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров."Последовательно укрепляем стратегическое партнерство с КНР. Отношения с Пекином сегодня наилучшие за всю историю", - сказал Лавров, выступая на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.Лавров отметил, что параллельно "поступательно и очень насыщенно развиваются отношения особо привилегированного стратегического партнерства с Индией".
https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сергей лавров, политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Китай, Сергей Лавров, Политика, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:13 03.02.2023 (обновлено: 11:21 03.02.2023)
 
Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю

Глава МИД Лавров заявил, что отношения с Китаем сейчас наилучшие за всю историю

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Отношения Москвы с Пекином сейчас наилучшие за всю историю, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.
"Последовательно укрепляем стратегическое партнерство с КНР. Отношения с Пекином сегодня наилучшие за всю историю", - сказал Лавров, выступая на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
Лавров отметил, что параллельно "поступательно и очень насыщенно развиваются отношения особо привилегированного стратегического партнерства с Индией".
Президент России Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 10:24
В Китае объяснили, как Путин и Си Цзиньпин меняют мир
 
КитайСергей ЛавровПолитикаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала