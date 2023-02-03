https://ria.ru/20230203/kitay-1849453482.html
Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю
Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю - РИА Новости, 03.02.2023
Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю
Отношения Москвы с Пекином сейчас наилучшие за всю историю, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:13
2023-02-03T11:13
2023-02-03T11:21
китай
сергей лавров
политика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Отношения Москвы с Пекином сейчас наилучшие за всю историю, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров."Последовательно укрепляем стратегическое партнерство с КНР. Отношения с Пекином сегодня наилучшие за всю историю", - сказал Лавров, выступая на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.Лавров отметил, что параллельно "поступательно и очень насыщенно развиваются отношения особо привилегированного стратегического партнерства с Индией".
https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сергей лавров, политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Китай, Сергей Лавров, Политика, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:13 03.02.2023 (обновлено: 11:21 03.02.2023)
Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю
Глава МИД Лавров заявил, что отношения с Китаем сейчас наилучшие за всю историю