https://ria.ru/20230203/kitay-1849453482.html

Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю

Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю - РИА Новости, 03.02.2023

Лавров назвал отношения с Китаем наилучшими за всю историю

Отношения Москвы с Пекином сейчас наилучшие за всю историю, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:13

2023-02-03T11:13

2023-02-03T11:21

китай

сергей лавров

политика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Отношения Москвы с Пекином сейчас наилучшие за всю историю, заявил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров."Последовательно укрепляем стратегическое партнерство с КНР. Отношения с Пекином сегодня наилучшие за всю историю", - сказал Лавров, выступая на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.Лавров отметил, что параллельно "поступательно и очень насыщенно развиваются отношения особо привилегированного стратегического партнерства с Индией".

https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, сергей лавров, политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)