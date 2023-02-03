https://ria.ru/20230203/kipr-1849423649.html

На Кипре оценили потери от отсутствия российских туристов

На Кипре оценили потери от отсутствия российских туристов - РИА Новости, 03.02.2023

На Кипре оценили потери от отсутствия российских туристов

Стремясь компенсировать потерю российских и украинских туристов в 2022 году, Кипр переориентировался на гостей из других стран и начал активно развивать... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:51

2023-02-03T10:51

2023-02-03T10:51

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Стремясь компенсировать потерю российских и украинских туристов в 2022 году, Кипр переориентировался на гостей из других стран и начал активно развивать непляжные виды отдыха, сообщает Skift.Россияне несколько лет занимали первое место по числу иностранных гостей на острове, рассказал замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос. Их доля достигала 22 процентов. В 2022 году, после прекращения прямого авиасообщения, большая их часть переориентировалась на Турцию — главного конкурента в регионе. Из-за потери более 90 процентов гостей из РФ бюджет республики недосчитался примерно 600 миллионов евро.Власти Кипра начали активнее привлекать на курорты европейцев. Это во многом удалось за счет расширения воздушного сообщения. Так, Wizzair и Ryanair увеличили частоту и вместимость рейсов.В итоге в 2022 году большая часть туристов прибыла на остров из Германии, Польши, Венгрии, Франции, Австрии, Италии, Израиля и Швейцарии, рассказал Саввас Пердиос. Доходы от индустрии гостеприимства составили 90 процентов от допандемийного 2019 года.Кроме того, власти Кипра, которые ранее вкладывали большую часть сил в продвижение пляжного отдыха, занялись популяризацией агротуризма, предлагали посетить красивые деревни и городки с традиционным укладом жизни, познакомиться с природными достопримечательностями и культурными объектами. Цель — сделать отдых на острове популярным круглый год, а также развивать внутренний туризм.В итоге, на сутки — до десяти дней — увеличилась продолжительность отдыха на острове. Более 50 процентов туристов, посещающих Кипр сейчас, — самостоятельные. Они лучше готовятся к поездке, тщательнее изучают маршрут, тратят денег больше, чем "пакетные", ориентированные на пляжный отдых.

https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, кипр, турция, евросоюз, туристы