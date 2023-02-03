На Кипре оценили потери от отсутствия российских туристов
Skift: туристы из ЕС заменили на Кипре россиян и способствуют развитию непляжного отдыха
© Pixabay / Dimitris VetsikasЛимасол, Кипр
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Стремясь компенсировать потерю российских и украинских туристов в 2022 году, Кипр переориентировался на гостей из других стран и начал активно развивать непляжные виды отдыха, сообщает Skift.
Россияне несколько лет занимали первое место по числу иностранных гостей на острове, рассказал замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос. Их доля достигала 22 процентов. В 2022 году, после прекращения прямого авиасообщения, большая их часть переориентировалась на Турцию — главного конкурента в регионе. Из-за потери более 90 процентов гостей из РФ бюджет республики недосчитался примерно 600 миллионов евро.
Власти Кипра начали активнее привлекать на курорты европейцев. Это во многом удалось за счет расширения воздушного сообщения. Так, Wizzair и Ryanair увеличили частоту и вместимость рейсов.
Кроме того, власти Кипра, которые ранее вкладывали большую часть сил в продвижение пляжного отдыха, занялись популяризацией агротуризма, предлагали посетить красивые деревни и городки с традиционным укладом жизни, познакомиться с природными достопримечательностями и культурными объектами. Цель — сделать отдых на острове популярным круглый год, а также развивать внутренний туризм.
В итоге, на сутки — до десяти дней — увеличилась продолжительность отдыха на острове. Более 50 процентов туристов, посещающих Кипр сейчас, — самостоятельные. Они лучше готовятся к поездке, тщательнее изучают маршрут, тратят денег больше, чем "пакетные", ориентированные на пляжный отдых.
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