Греция и Кипр подсчитали число российских туристов в 2022 году
АТОР: Греция и Кипр потеряли более 80 процентов российских туристов в прошлом году
© Pixabay / dimitrisvetsikas1969Порт в Айя-Напе, Кипр
© Pixabay / dimitrisvetsikas1969
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пляжные страны европейского восточного Средиземноморья потеряли в 2022 году до 90 процентов российских туристов, сообщает АТОР.
В ассоциации, ссылаясь на данные Банка Греции, указали, что за три квартала 2022 года зафиксировано 31,3 тысячи прибытий граждан РФ.
"Экстраполяция данных первого квартала на четвертый позволяет предположить, что за весь 2022 год Грецию посетили максимум 40 тысяч туристов из России. При сопоставлении со статистикой Погранслужбы ФСБ РФ за прошлые годы, это на 83 процента меньше, чем в "ковидном" 2021 году и на 94,8 процента — чем в доковидном 2019-м", — отметили эксперты ассоциации.
Российский турпоток в Греции был в значительной степени замещен ростом числа отдыхающих из европейских стран.
По данным АТОР, число туристических прибытий в республику Кипр в 2022 году составило 3,2 миллиона, что на 65 процентов больше, чем в 2021 году, но на 19,5 процентов меньше, чем в 2019 году. Больше всего гостей прилетело из Великобритании, Израиля и Германии. Из РФ — 45,3 тысячи прибытий. "Это на 91,3 процента меньше, чем в 2021 году, и на 94,2 процента — чем в 2019 году", — добавили аналитики.
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