Рейтинг@Mail.ru
Греция и Кипр подсчитали число российских туристов в 2022 году - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230130/puteshestviya-1848437449.html
Греция и Кипр подсчитали число российских туристов в 2022 году
Греция и Кипр подсчитали число российских туристов в 2022 году - РИА Новости, 30.01.2023
Греция и Кипр подсчитали число российских туристов в 2022 году
Пляжные страны европейского восточного Средиземноморья потеряли в 2022 году до 90 процентов российских туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:35
2023-01-30T16:35
туризм
туризм
новости - туризм
греция
кипр
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757508502_0:167:1920:1247_1920x0_80_0_0_eb6dc3f058d16487d51ef7811350f7df.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пляжные страны европейского восточного Средиземноморья потеряли в 2022 году до 90 процентов российских туристов, сообщает АТОР.В ассоциации, ссылаясь на данные Банка Греции, указали, что за три квартала 2022 года зафиксировано 31,3 тысячи прибытий граждан РФ. "Экстраполяция данных первого квартала на четвертый позволяет предположить, что за весь 2022 год Грецию посетили максимум 40 тысяч туристов из России. При сопоставлении со статистикой Погранслужбы ФСБ РФ за прошлые годы, это на 83 процента меньше, чем в "ковидном" 2021 году и на 94,8 процента — чем в доковидном 2019-м", — отметили эксперты ассоциации.Российский турпоток в Греции был в значительной степени замещен ростом числа отдыхающих из европейских стран.По данным АТОР, число туристических прибытий в республику Кипр в 2022 году составило 3,2 миллиона, что на 65 процентов больше, чем в 2021 году, но на 19,5 процентов меньше, чем в 2019 году. Больше всего гостей прилетело из Великобритании, Израиля и Германии. Из РФ — 45,3 тысячи прибытий. "Это на 91,3 процента меньше, чем в 2021 году, и на 94,2 процента — чем в 2019 году", — добавили аналитики.
https://ria.ru/20200315/1568386513.html
греция
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757508502_162:0:1866:1278_1920x0_80_0_0_860cf6795689196b7be3f1eb2753b5c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, греция, кипр, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Греция, Кипр, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
16:35 30.01.2023
 
Греция и Кипр подсчитали число российских туристов в 2022 году

АТОР: Греция и Кипр потеряли более 80 процентов российских туристов в прошлом году

© Pixabay / dimitrisvetsikas1969Порт в Айя-Напе, Кипр
Порт в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Pixabay / dimitrisvetsikas1969
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пляжные страны европейского восточного Средиземноморья потеряли в 2022 году до 90 процентов российских туристов, сообщает АТОР.
В ассоциации, ссылаясь на данные Банка Греции, указали, что за три квартала 2022 года зафиксировано 31,3 тысячи прибытий граждан РФ.
"Экстраполяция данных первого квартала на четвертый позволяет предположить, что за весь 2022 год Грецию посетили максимум 40 тысяч туристов из России. При сопоставлении со статистикой Погранслужбы ФСБ РФ за прошлые годы, это на 83 процента меньше, чем в "ковидном" 2021 году и на 94,8 процента — чем в доковидном 2019-м", — отметили эксперты ассоциации.
Российский турпоток в Греции был в значительной степени замещен ростом числа отдыхающих из европейских стран.
По данным АТОР, число туристических прибытий в республику Кипр в 2022 году составило 3,2 миллиона, что на 65 процентов больше, чем в 2021 году, но на 19,5 процентов меньше, чем в 2019 году. Больше всего гостей прилетело из Великобритании, Израиля и Германии. Из РФ — 45,3 тысячи прибытий. "Это на 91,3 процента меньше, чем в 2021 году, и на 94,2 процента — чем в 2019 году", — добавили аналитики.
Греция, Метеоры. Вид на монастырь Святого Стефана - РИА Новости, 1920, 15.03.2020
15 марта 2020, 08:00Туризм
Где искать настоящую Грецию? Идем по горным тропам Фессалии
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмГрецияКипрАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала