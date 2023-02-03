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"Русскому миру — конец". На что решились в Киеве

"Русскому миру — конец". На что решились в Киеве - РИА Новости, 03.02.2023

"Русскому миру — конец". На что решились в Киеве

На Украине обсуждают идею единой церкви. Для этого государство старается подчинить себе каноническую структуру — УПЦ. Причем силовыми методами. О том, чем это... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:00

2023-02-03T08:00

2023-02-03T08:15

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. На Украине обсуждают идею единой церкви. Для этого государство старается подчинить себе каноническую структуру — УПЦ. Причем силовыми методами. О том, чем это может обернуться для светского Киева, — в материале РИА Новости.Закручивают гайкиИз-за беспрецедентного давления со стороны властей глава УПЦ митрополит Онуфрий пошел на серьезный шаг. Он обратился напрямую в ООН — к генсеку Антониу Гутеррешу. В письме архиерей заявил о "дискриминации граждан по религиозному признаку".Он имел в виду антицерковные законопроекты, персональные санкции против духовенства, а также противозаконную деятельность органов местного самоуправления.Так, с ноября в Верховной раде рассматривают законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации". Под его действие как раз попадает УПЦ, канонически связанная с Москвой.Юристы украинского парламента неоднократно предупреждали: документ только усилит социальное противостояние, ведь речь идет о запрете крупнейшей религиозной организации в стране. Несмотря на это, Конституционный суд счел новеллу правомерной.К слову, в западных областях — Львове и Чернигове — депутаты уже приняли решение запретить каноническую Украинскую церковь.Продолжают заводить уголовные дела на высокопоставленных представителей УПЦ. Например, на наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. Поводом послужила его проповедь на Рождество.Тогда епископ заявил, что власти страны организовали гонения на каноническую церковь, а также назвал Филарета Денисенко (отца церковного раскола на Украине) "сущим бесом". Теперь митрополита обвиняют в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений".Ранее под ту же статью попал митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. Во время обысков у него дома и в епархиальном управлении сотрудники СБУ обнаружили "печатные материалы пророссийского содержания". В спецслужбе также утверждают, что священнослужитель призывал к силовому захвату власти и изменению государственных границ.Конец эпохиВ середине января на сайте кабмина страны появилась петиция с просьбой не запрещать УПЦ. Ее составили прихожане канонической церкви, которые не согласны с присвоенным ярлыком "коллаборантов". "Такое отношение лишь приводит к значительной деморализации части общества", — говорится в документе.Всего за несколько дней обращение собрало половину от необходимых 25 тысяч голосов. Однако позднее появились дубли с тем же названием, но без текста. Авторы оригинальной петиции предположили, что это происки противников.Кроме того, с конца декабря по заказу Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести проводилась религиоведческая экспертиза устава УПЦ. Ее результаты показали: религиозная организация по-прежнему сохраняет каноническую связь с РПЦ, "несмотря на утверждения об отсутствии таковой".Специалисты констатировали, что УПЦ не провозглашает собственную автокефалию и не запрашивает ее у Московского патриархата. А значит, остается структурным подразделением последнего.Поэтому все чаще звучат ультиматумы от некоторых украинских политиков. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал каноническую церковь или официально признать свою принадлежность к РПЦ, или же порвать с ней все связи — в частности, предать анафеме светские и церковные власти России.В офисе президента Украины уже прямо заявляют, что "в стране должна остаться лишь одна православная церковь". И все богослужения будут проходить "исключительно на украинском языке"."Общенациональные символы""Единственной" чиновники хотели бы видеть "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Структуру с таким названием киевские власти создали в 2018-м по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея.И раскольники шаг за шагом идут к этой цели. Одна мечта уже сбылась: удалось совершить богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры — главного религиозного центра страны.Сделали это, однако, неправомерно. Формально обитель принадлежит государству как историко-культурный заповедник. Часть ее — нижняя лавра — с 2000-го находилась в безвозмездном пользовании УПЦ. В Успенский собор — шедевр украинского барокко XVIII века — в обычные дни вход по билетам. Но по выходным и праздникам каноническая церковь могла совершать там богослужения.Но в конце декабря украинский Минкульт расторг договор аренды, а в январе задним числом выдал ПЦУ разрешение на проведение рождественской службы.Явные юридические нарушения не помешали лидеру раскольников Епифанию Думенко седьмого числа торжественно произнести с амвона: "Ныне мы празднуем второе рождение <…> нашей лавры. Ибо из нее уходит искусственный дух нечестивого учения русского мира и возвращается дух истинного духовного служения святому православию и украинскому народу".За первой службой последовала вторая — 19 января, на праздник Крещения Господня. Анонсировали ее заранее. А в ПЦУ заверили, что скоро к структуре перейдет вся лавра — вместе со знаменитыми Ближними и Дальними пещерами."Мнимое единство"Сейчас цель украинских властей — подчинить себе УПЦ. Но сделать это быстро не получается. Ведь митрополит Онуфрий — весьма влиятельная фигура, отмечает религиовед Роман Лункин."Поэтому действуют иными средствами — запугивают, — говорит эксперт. — Заводят уголовные дела на высокопоставленных иерархов, лишают имущества, грозят антиконституционными законами. Политики делают ставку на внутреннее разделение УПЦ. Принципиальные, конечно, останутся, но будут и лояльные политикам".В таких условиях письмо предстоятеля в ООН — констатация безвыходного положения УПЦ. Де-факто в государстве не осталось организаций, к которым можно обратиться за помощью.Лункин обращает внимание на другую характерную черту ситуации. Вслед за раскольниками о религиозном единстве и унификации заговорила Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) — еще одна конфессия на территории страны."Но такое единство — мнимое, — объясняет религиовед. — На практике получится политическая уния — все будут под контролем государства".В целом, заключает он, нынешние планы политиков могут стать для них бумерангом. Столь жесткие меры в отношении УПЦ вызовут рост недовольства ее последователей. Верующих — а среди них немало военнослужащих — и так возмущает "грязная кампания по дискредитации канонической церкви". Как следствие, социальное напряжение вырастет, что лишь подорвет позиции светских властей.

https://ria.ru/20230112/kiev-1844229888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

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