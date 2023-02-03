Рейтинг@Mail.ru
В Австрии призвали сохранять дипломатические каналы с Россией открытыми - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/kanaly-1849437438.html
В Австрии призвали сохранять дипломатические каналы с Россией открытыми
В Австрии призвали сохранять дипломатические каналы с Россией открытыми - РИА Новости, 03.02.2023
В Австрии призвали сохранять дипломатические каналы с Россией открытыми
Австрия пытается сохранять дипломатические каналы с Россией открытыми на фоне ситуации на Украине и западных санкций, заявила глава минобороны республики... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:25
2023-02-03T10:25
в мире
австрия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101878/94/1018789418_0:119:2000:1244_1920x0_80_0_0_90b7fdd3a7770a624fe3f75ec38062ee.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Австрия пытается сохранять дипломатические каналы с Россией открытыми на фоне ситуации на Украине и западных санкций, заявила глава минобороны республики Клаудия Таннер. "Думаю, важно не только помогать, но и сохранять дипломатические каналы открытыми. Это то, что определенно происходит. У Австрии огромная история выступления в качестве посредника", - сказала Таннер в интервью изданию Euractiv. Издание отмечает, что такая позиция, в том числе решение Вены выдать визы российским чиновникам для участия в заседании ОБСЕ, подвергаются жесткой критике со стороны Евросоюза. Глава австрийского ведомства назвала поддержание каналов дипломатии с Россией сложным на фоне сложившейся ситуации. "Это просто сложно, пока идет речь об оружии, дипломатия отодвигается на второй план, так сказать. Но это не значит, что не нужно пытаться каждый день", - добавила Таннер. Накануне МИД Австрии сообщил, что Вена объявила persona non grata четырех российских дипломатов: двоих из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще двух дипломатов, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене. В МИД РФ по этому поводу сообщили РИА Новости, что Россия ответит на действия Австрии.
https://ria.ru/20230202/avstriya-1849342354.html
https://ria.ru/20230131/zelenskiy-1848814259.html
австрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101878/94/1018789418_93:0:1908:1361_1920x0_80_0_0_503c6e014215cb5fa83a10fccf4190c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, россия
В мире, Австрия, Россия
10:25 03.02.2023
 
В Австрии призвали сохранять дипломатические каналы с Россией открытыми

Глава Минобороны Австрии Таннер призвала сохранять дипломатические каналы с Россией

© Fotolia / jorisvoВенская ратуша. Австрия
Венская ратуша. Австрия - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Fotolia / jorisvo
Венская ратуша. Австрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Австрия пытается сохранять дипломатические каналы с Россией открытыми на фоне ситуации на Украине и западных санкций, заявила глава минобороны республики Клаудия Таннер.
"Думаю, важно не только помогать, но и сохранять дипломатические каналы открытыми. Это то, что определенно происходит. У Австрии огромная история выступления в качестве посредника", - сказала Таннер в интервью изданию Euractiv.
Посольство России в Вене - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 18:20
Посол в Австрии заявил об ответных мерах на высылку российских дипломатов
Издание отмечает, что такая позиция, в том числе решение Вены выдать визы российским чиновникам для участия в заседании ОБСЕ, подвергаются жесткой критике со стороны Евросоюза. Глава австрийского ведомства назвала поддержание каналов дипломатии с Россией сложным на фоне сложившейся ситуации.
"Это просто сложно, пока идет речь об оружии, дипломатия отодвигается на второй план, так сказать. Но это не значит, что не нужно пытаться каждый день", - добавила Таннер.
Накануне МИД Австрии сообщил, что Вена объявила persona non grata четырех российских дипломатов: двоих из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще двух дипломатов, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене. В МИД РФ по этому поводу сообщили РИА Новости, что Россия ответит на действия Австрии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 22:12
Австрийцы пригрозили выслать украинских беженцев после указа Зеленского
 
В миреАвстрияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала