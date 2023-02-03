https://ria.ru/20230203/kanaly-1849437438.html
В Австрии призвали сохранять дипломатические каналы с Россией открытыми
В Австрии призвали сохранять дипломатические каналы с Россией открытыми - РИА Новости, 03.02.2023
В Австрии призвали сохранять дипломатические каналы с Россией открытыми
Австрия пытается сохранять дипломатические каналы с Россией открытыми на фоне ситуации на Украине и западных санкций, заявила глава минобороны республики... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:25
2023-02-03T10:25
2023-02-03T10:25
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Австрия пытается сохранять дипломатические каналы с Россией открытыми на фоне ситуации на Украине и западных санкций, заявила глава минобороны республики Клаудия Таннер. "Думаю, важно не только помогать, но и сохранять дипломатические каналы открытыми. Это то, что определенно происходит. У Австрии огромная история выступления в качестве посредника", - сказала Таннер в интервью изданию Euractiv. Издание отмечает, что такая позиция, в том числе решение Вены выдать визы российским чиновникам для участия в заседании ОБСЕ, подвергаются жесткой критике со стороны Евросоюза. Глава австрийского ведомства назвала поддержание каналов дипломатии с Россией сложным на фоне сложившейся ситуации. "Это просто сложно, пока идет речь об оружии, дипломатия отодвигается на второй план, так сказать. Но это не значит, что не нужно пытаться каждый день", - добавила Таннер. Накануне МИД Австрии сообщил, что Вена объявила persona non grata четырех российских дипломатов: двоих из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще двух дипломатов, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене. В МИД РФ по этому поводу сообщили РИА Новости, что Россия ответит на действия Австрии.
https://ria.ru/20230202/avstriya-1849342354.html
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в мире, австрия, россия
В Австрии призвали сохранять дипломатические каналы с Россией открытыми
Глава Минобороны Австрии Таннер призвала сохранять дипломатические каналы с Россией
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Австрия пытается сохранять дипломатические каналы с Россией открытыми на фоне ситуации на Украине и западных санкций, заявила
глава минобороны республики Клаудия Таннер.
"Думаю, важно не только помогать, но и сохранять дипломатические каналы открытыми. Это то, что определенно происходит. У Австрии огромная история выступления в качестве посредника", - сказала Таннер в интервью изданию Euractiv.
Издание отмечает, что такая позиция, в том числе решение Вены выдать визы российским чиновникам для участия в заседании ОБСЕ, подвергаются жесткой критике со стороны Евросоюза. Глава австрийского ведомства назвала поддержание каналов дипломатии с Россией сложным на фоне сложившейся ситуации.
"Это просто сложно, пока идет речь об оружии, дипломатия отодвигается на второй план, так сказать. Но это не значит, что не нужно пытаться каждый день", - добавила Таннер.
Накануне МИД Австрии сообщил, что Вена объявила persona non grata четырех российских дипломатов: двоих из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще двух дипломатов, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене. В МИД РФ по этому поводу сообщили РИА Новости, что Россия ответит на действия Австрии.