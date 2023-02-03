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Минобороны Канады не заметило шар-разведчик - РИА Новости, 03.02.2023
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Минобороны Канады не заметило шар-разведчик
Минобороны Канады не заметило шар-разведчик - РИА Новости, 03.02.2023
Минобороны Канады не заметило шар-разведчик
Военные Канады после сообщений о воздушном шаре над США ведут наблюдение на случай появления еще одного шпионского аэростата, заявило министерство обороны... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:19
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в мире
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канада
монтана
министерство обороны сша
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Военные Канады после сообщений о воздушном шаре над США ведут наблюдение на случай появления еще одного шпионского аэростата, заявило министерство обороны страны. Ранее представитель Пентагона сообщил, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. "Канада принимает меры по обеспечению безопасности своего воздушного пространства, включая мониторинг возможного второго инцидента", - говорится в заявлении. Как отмечается, перемещения шара в небе над США активно отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Канадские разведывательные службы поддерживают контакты с американскими партнерами и следят за развитием ситуации. Военные США считают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать шар не решились из-за риска для гражданских лиц, в воздухе опасности, по заявлению Пентагона, объект не представляет.
https://ria.ru/20230203/ssha-1849403067.html
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в мире, сша, канада, монтана, министерство обороны сша, norad
В мире, США, Канада, Монтана, Министерство обороны США, NORAD
09:19 03.02.2023 (обновлено: 09:33 03.02.2023)
 
Минобороны Канады не заметило шар-разведчик

В Минобороны Канады ведут наблюдение после сообщений о воздушном шаре над США

© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в медиабанкПолет аэростата
Полет аэростата - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Олег Казанцев
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Полет аэростата. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Военные Канады после сообщений о воздушном шаре над США ведут наблюдение на случай появления еще одного шпионского аэростата, заявило министерство обороны страны.
Ранее представитель Пентагона сообщил, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.
Американский военный - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
01:12
В Пентагоне заявили о китайском разведывательном зонде над территорией США
"Канада принимает меры по обеспечению безопасности своего воздушного пространства, включая мониторинг возможного второго инцидента", - говорится в заявлении.
Как отмечается, перемещения шара в небе над США активно отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Канадские разведывательные службы поддерживают контакты с американскими партнерами и следят за развитием ситуации.
Военные США считают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать шар не решились из-за риска для гражданских лиц, в воздухе опасности, по заявлению Пентагона, объект не представляет.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
01:39
Китайский зонд над США не представляет угрозы людям, заявили в Пентагоне
 
В миреСШАКанадаМонтанаМинистерство обороны СШАNORAD
 
 
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