https://ria.ru/20230203/kanada-1849425515.html

Минобороны Канады не заметило шар-разведчик

Минобороны Канады не заметило шар-разведчик - РИА Новости, 03.02.2023

Минобороны Канады не заметило шар-разведчик

Военные Канады после сообщений о воздушном шаре над США ведут наблюдение на случай появления еще одного шпионского аэростата, заявило министерство обороны... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T09:19

2023-02-03T09:19

2023-02-03T09:33

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канада

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Военные Канады после сообщений о воздушном шаре над США ведут наблюдение на случай появления еще одного шпионского аэростата, заявило министерство обороны страны. Ранее представитель Пентагона сообщил, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. "Канада принимает меры по обеспечению безопасности своего воздушного пространства, включая мониторинг возможного второго инцидента", - говорится в заявлении. Как отмечается, перемещения шара в небе над США активно отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Канадские разведывательные службы поддерживают контакты с американскими партнерами и следят за развитием ситуации. Военные США считают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать шар не решились из-за риска для гражданских лиц, в воздухе опасности, по заявлению Пентагона, объект не представляет.

https://ria.ru/20230203/ssha-1849403067.html

https://ria.ru/20230203/ssha-1849404054.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, канада, монтана, министерство обороны сша, norad