https://ria.ru/20230203/kadyrov-1849401445.html

Бойцы "Ахмата" отрепетировали уничтожение западных танков, сообщил Кадыров

Бойцы "Ахмата" отрепетировали уничтожение западных танков, сообщил Кадыров - РИА Новости, 03.02.2023

Бойцы "Ахмата" отрепетировали уничтожение западных танков, сообщил Кадыров

Бойцы спецназа "Ахмат" провели в зоне спецоперации генеральную репетицию по уничтожению танков Leopard и Abrams, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T00:52

2023-02-03T00:52

2023-02-03T01:03

донецкая народная республика

рамзан кадыров

апты алаудинов

специальная военная операция на украине

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ГРОЗНЫЙ, 3 фев – РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" провели в зоне спецоперации генеральную репетицию по уничтожению танков Leopard и Abrams, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."В зоне проведения специальной военной операции идет генеральная репетиция уничтожения хвалёных "Леопардов" и "Абрамсов" ... Помощник Главы ЧР, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов, сообщил, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили в районе населенного пункта Веселое ДНР МТ-ЛБ иностранного производства", — написал Кадыров в Telegram-канале.Он сообщил, что репетиция прошла успешно, "бесстрашные воины набивают руку". "Они (бойцы) в ожидании новых мишеней в виде выцыганенной Зеленским техники у своих закордонных хозяев. На каждый "Абрамс" и "Леопард" найдётся свой российский "Корнет", — добавил глава региона.

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донецкая народная республика, рамзан кадыров, апты алаудинов