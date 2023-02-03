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Бойцы "Ахмата" отрепетировали уничтожение западных танков, сообщил Кадыров - РИА Новости, 03.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/kadyrov-1849401445.html
Бойцы "Ахмата" отрепетировали уничтожение западных танков, сообщил Кадыров
Бойцы "Ахмата" отрепетировали уничтожение западных танков, сообщил Кадыров - РИА Новости, 03.02.2023
Бойцы "Ахмата" отрепетировали уничтожение западных танков, сообщил Кадыров
Бойцы спецназа "Ахмат" провели в зоне спецоперации генеральную репетицию по уничтожению танков Leopard и Abrams, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T00:52
2023-02-03T01:03
донецкая народная республика
рамзан кадыров
апты алаудинов
специальная военная операция на украине
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ГРОЗНЫЙ, 3 фев – РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" провели в зоне спецоперации генеральную репетицию по уничтожению танков Leopard и Abrams, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."В зоне проведения специальной военной операции идет генеральная репетиция уничтожения хвалёных "Леопардов" и "Абрамсов" ... Помощник Главы ЧР, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов, сообщил, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили в районе населенного пункта Веселое ДНР МТ-ЛБ иностранного производства", — написал Кадыров в Telegram-канале.Он сообщил, что репетиция прошла успешно, "бесстрашные воины набивают руку". "Они (бойцы) в ожидании новых мишеней в виде выцыганенной Зеленским техники у своих закордонных хозяев. На каждый "Абрамс" и "Леопард" найдётся свой российский "Корнет", — добавил глава региона.
https://ria.ru/20230128/tanki-1848045066.html
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донецкая народная республика, рамзан кадыров, апты алаудинов
Донецкая Народная Республика, Рамзан Кадыров, Апты Алаудинов, Специальная военная операция на Украине
00:52 03.02.2023 (обновлено: 01:03 03.02.2023)
 
Бойцы "Ахмата" отрепетировали уничтожение западных танков, сообщил Кадыров

Глава Чечни Кадыров: бойцы "Ахмата" отрепетировали уничтожение танков Leopard и M1 Abrams

© Фото : Sgt. Gerald WilsonТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : Sgt. Gerald Wilson
Танк Leopard 2. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 3 фев – РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" провели в зоне спецоперации генеральную репетицию по уничтожению танков Leopard и Abrams, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В зоне проведения специальной военной операции идет генеральная репетиция уничтожения хвалёных "Леопардов" и "Абрамсов" ... Помощник Главы ЧР, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов, сообщил, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили в районе населенного пункта Веселое ДНР МТ-ЛБ иностранного производства", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он сообщил, что репетиция прошла успешно, "бесстрашные воины набивают руку".
"Они (бойцы) в ожидании новых мишеней в виде выцыганенной Зеленским техники у своих закордонных хозяев. На каждый "Абрамс" и "Леопард" найдётся свой российский "Корнет", — добавил глава региона.
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