https://ria.ru/20230203/istrebiteli-1849534090.html

Сунак не исключил передачу Киеву истребителей

Сунак не исключил передачу Киеву истребителей - РИА Новости, 03.02.2023

Сунак не исключил передачу Киеву истребителей

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключил передачу Украине истребителей, несмотря на необходимость длительной подготовки пилотов. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:43

2023-02-03T14:43

2023-02-03T14:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

риши сунак

великобритания

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключил передачу Украине истребителей, несмотря на необходимость длительной подготовки пилотов. "Нет, мы не исключаем. Мы находимся в диалоге с украинскими друзьями о том, как лучше поддержать их. Однако нужно помнить, что боевые самолеты – это невероятно сложная техника, для управления которой потребуются месяцы, если не годы обучения", - заявил он в интервью телеканалу Talk TV. Он добавил, что гордится тем, что за 100 дней пребывания на посту премьера страны стратегия Лондона по оказанию военной помощи Украине изменилась и стала более активной, отметив, что Британия стала первой страной, которая решила отправить Киеву боевые танки. Ранее агентство Рейтер сообщило, что, по словам главы минобороны Британии Бена Уоллеса, власти не приняли окончательного решения о невозможности передать Украине истребители, но на данный момент считают правильным подходом воздержаться от их поставок. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230202/istrebiteli-1849306018.html

https://ria.ru/20230202/istrebiteli-1849177046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, риши сунак, великобритания, нато, ситуация в днр и лнр