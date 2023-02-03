https://ria.ru/20230203/investitsii-1849418459.html

Посол Бикантов рассказал об интересе ЦАР к российским инвестициям

Посол Бикантов рассказал об интересе ЦАР к российским инвестициям - РИА Новости, 03.02.2023

Посол Бикантов рассказал об интересе ЦАР к российским инвестициям

ЦАР нуждается в инвестициях в сельское хозяйство, энергетику, горнодобывающую промышленность, у РФ есть интерес к партнерству, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:24

2023-02-03T08:24

2023-02-03T08:24

экономика

москва

банги

россия

александр бикантов

симплис саранджи (председатель парламента центральноафриканской республики )

феликс молуа

цар

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ЦАР нуждается в инвестициях в сельское хозяйство, энергетику, горнодобывающую промышленность, у РФ есть интерес к партнерству, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. "Председатель Национальной ассамблеи ЦАР Симплис Саранджи и другие представители государства неоднократно заявляли, что ЦАР нуждается в иностранных инвестициях, в том числе и российских. Здесь ждут крупных отечественных экономоператоров в сферах сельского хозяйства, энергетики, горнодобывающей промышленности и транспорта", - сказал посол. Он отметил, что "с российской стороны интерес есть, однако философия долгосрочных вложений требует учёта широкого спектра факторов". "Сами центральноафриканские экономисты полагают, что в настоящее время объективно сложно реализовывать какие-либо задумки из-за наличия комплекса несправедливых санкций и ограничений, наложенных на нашу страну коллективным Западом. Речь идёт о трудностях с межбанковскими расчетами, трансграничной логистикой и о многих других проблемах, хорошо знакомых экономистам", - пояснил посол. Тем не менее Россия постоянно прилагает усилия для проработки возможностей сотрудничества с учетом потенциала сторон, обеспечения участия центральноафриканских официальных лиц и представителей делового сообщества в знаковых экономических мероприятиях, организуемых в России, добавил посол. "Важное направление сотрудничества - поддержка ЦАР в преодолении гуманитарного кризиса. Так, в августе 2022 года ЦАР была оказана гуманитарная помощь. В Банги было доставлено 540 тонн жёлтого гороха в рамках ежегодных взносов России во Всемирную продовольственную программу ООН. Сейчас ожидается также поставка риса", - рассказал Бикантов. Ранее председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи заявил РИА Новости, что Москве и Банги необходимо развивать экономическое сотрудничество, республике нужны инвестиции в реальный сектор экономики, страна готова сотрудничать с РФ в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства, торговли. Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости заявлял, что Банги обсуждает с Москвой сотрудничество в сферах энергетики, технологий и транспорта.

https://ria.ru/20230124/afrika-1847070515.html

https://ria.ru/20230125/proekt-1847424274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, москва, банги, россия, александр бикантов, симплис саранджи (председатель парламента центральноафриканской республики ), феликс молуа, цар