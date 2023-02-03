https://ria.ru/20230203/investitsii-1849418459.html
Посол Бикантов рассказал об интересе ЦАР к российским инвестициям
Посол Бикантов рассказал об интересе ЦАР к российским инвестициям - РИА Новости, 03.02.2023
Посол Бикантов рассказал об интересе ЦАР к российским инвестициям
ЦАР нуждается в инвестициях в сельское хозяйство, энергетику, горнодобывающую промышленность, у РФ есть интерес к партнерству, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:24
2023-02-03T08:24
2023-02-03T08:24
экономика
москва
банги
россия
александр бикантов
симплис саранджи (председатель парламента центральноафриканской республики )
феликс молуа
цар
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ЦАР нуждается в инвестициях в сельское хозяйство, энергетику, горнодобывающую промышленность, у РФ есть интерес к партнерству, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. "Председатель Национальной ассамблеи ЦАР Симплис Саранджи и другие представители государства неоднократно заявляли, что ЦАР нуждается в иностранных инвестициях, в том числе и российских. Здесь ждут крупных отечественных экономоператоров в сферах сельского хозяйства, энергетики, горнодобывающей промышленности и транспорта", - сказал посол. Он отметил, что "с российской стороны интерес есть, однако философия долгосрочных вложений требует учёта широкого спектра факторов". "Сами центральноафриканские экономисты полагают, что в настоящее время объективно сложно реализовывать какие-либо задумки из-за наличия комплекса несправедливых санкций и ограничений, наложенных на нашу страну коллективным Западом. Речь идёт о трудностях с межбанковскими расчетами, трансграничной логистикой и о многих других проблемах, хорошо знакомых экономистам", - пояснил посол. Тем не менее Россия постоянно прилагает усилия для проработки возможностей сотрудничества с учетом потенциала сторон, обеспечения участия центральноафриканских официальных лиц и представителей делового сообщества в знаковых экономических мероприятиях, организуемых в России, добавил посол. "Важное направление сотрудничества - поддержка ЦАР в преодолении гуманитарного кризиса. Так, в августе 2022 года ЦАР была оказана гуманитарная помощь. В Банги было доставлено 540 тонн жёлтого гороха в рамках ежегодных взносов России во Всемирную продовольственную программу ООН. Сейчас ожидается также поставка риса", - рассказал Бикантов. Ранее председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи заявил РИА Новости, что Москве и Банги необходимо развивать экономическое сотрудничество, республике нужны инвестиции в реальный сектор экономики, страна готова сотрудничать с РФ в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства, торговли. Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости заявлял, что Банги обсуждает с Москвой сотрудничество в сферах энергетики, технологий и транспорта.
https://ria.ru/20230124/afrika-1847070515.html
https://ria.ru/20230125/proekt-1847424274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, банги, россия, александр бикантов, симплис саранджи (председатель парламента центральноафриканской республики ), феликс молуа, цар
Экономика, Москва, Банги, Россия, Александр Бикантов, Симплис Саранджи (председатель парламента Центральноафриканской Республики ), Феликс Молуа, ЦАР
Посол Бикантов рассказал об интересе ЦАР к российским инвестициям
Посол Бикантов: ЦАР нужны российские инвестиции в сельское хозяйство и энергетику
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ЦАР нуждается в инвестициях в сельское хозяйство, энергетику, горнодобывающую промышленность, у РФ есть интерес к партнерству, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
"Председатель Национальной ассамблеи ЦАР Симплис Саранджи
и другие представители государства неоднократно заявляли, что ЦАР нуждается в иностранных инвестициях, в том числе и российских. Здесь ждут крупных отечественных экономоператоров в сферах сельского хозяйства, энергетики, горнодобывающей промышленности и транспорта", - сказал посол.
Он отметил, что "с российской стороны интерес есть, однако философия долгосрочных вложений требует учёта широкого спектра факторов".
"Сами центральноафриканские экономисты полагают, что в настоящее время объективно сложно реализовывать какие-либо задумки из-за наличия комплекса несправедливых санкций и ограничений, наложенных на нашу страну коллективным Западом. Речь идёт о трудностях с межбанковскими расчетами, трансграничной логистикой и о многих других проблемах, хорошо знакомых экономистам", - пояснил посол.
Тем не менее Россия постоянно прилагает усилия для проработки возможностей сотрудничества с учетом потенциала сторон, обеспечения участия центральноафриканских официальных лиц и представителей делового сообщества в знаковых экономических мероприятиях, организуемых в России, добавил посол.
"Важное направление сотрудничества - поддержка ЦАР в преодолении гуманитарного кризиса. Так, в августе 2022 года ЦАР была оказана гуманитарная помощь. В Банги было доставлено 540 тонн жёлтого гороха в рамках ежегодных взносов России во Всемирную продовольственную программу ООН. Сейчас ожидается также поставка риса", - рассказал Бикантов.
Ранее председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи заявил РИА Новости, что Москве
и Банги
необходимо развивать экономическое сотрудничество, республике нужны инвестиции в реальный сектор экономики, страна готова сотрудничать с РФ
в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства, торговли.
Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа
в интервью РИА Новости заявлял, что Банги обсуждает с Москвой сотрудничество в сферах энергетики, технологий и транспорта.