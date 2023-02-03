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Посол Бикантов рассказал об интересе ЦАР к российским инвестициям - РИА Новости, 03.02.2023
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Посол Бикантов рассказал об интересе ЦАР к российским инвестициям
Посол Бикантов рассказал об интересе ЦАР к российским инвестициям - РИА Новости, 03.02.2023
Посол Бикантов рассказал об интересе ЦАР к российским инвестициям
ЦАР нуждается в инвестициях в сельское хозяйство, энергетику, горнодобывающую промышленность, у РФ есть интерес к партнерству, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:24
2023-02-03T08:24
экономика
москва
банги
россия
александр бикантов
симплис саранджи (председатель парламента центральноафриканской республики )
феликс молуа
цар
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ЦАР нуждается в инвестициях в сельское хозяйство, энергетику, горнодобывающую промышленность, у РФ есть интерес к партнерству, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. "Председатель Национальной ассамблеи ЦАР Симплис Саранджи и другие представители государства неоднократно заявляли, что ЦАР нуждается в иностранных инвестициях, в том числе и российских. Здесь ждут крупных отечественных экономоператоров в сферах сельского хозяйства, энергетики, горнодобывающей промышленности и транспорта", - сказал посол. Он отметил, что "с российской стороны интерес есть, однако философия долгосрочных вложений требует учёта широкого спектра факторов". "Сами центральноафриканские экономисты полагают, что в настоящее время объективно сложно реализовывать какие-либо задумки из-за наличия комплекса несправедливых санкций и ограничений, наложенных на нашу страну коллективным Западом. Речь идёт о трудностях с межбанковскими расчетами, трансграничной логистикой и о многих других проблемах, хорошо знакомых экономистам", - пояснил посол. Тем не менее Россия постоянно прилагает усилия для проработки возможностей сотрудничества с учетом потенциала сторон, обеспечения участия центральноафриканских официальных лиц и представителей делового сообщества в знаковых экономических мероприятиях, организуемых в России, добавил посол. "Важное направление сотрудничества - поддержка ЦАР в преодолении гуманитарного кризиса. Так, в августе 2022 года ЦАР была оказана гуманитарная помощь. В Банги было доставлено 540 тонн жёлтого гороха в рамках ежегодных взносов России во Всемирную продовольственную программу ООН. Сейчас ожидается также поставка риса", - рассказал Бикантов. Ранее председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи заявил РИА Новости, что Москве и Банги необходимо развивать экономическое сотрудничество, республике нужны инвестиции в реальный сектор экономики, страна готова сотрудничать с РФ в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства, торговли. Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости заявлял, что Банги обсуждает с Москвой сотрудничество в сферах энергетики, технологий и транспорта.
https://ria.ru/20230124/afrika-1847070515.html
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экономика, москва, банги, россия, александр бикантов, симплис саранджи (председатель парламента центральноафриканской республики ), феликс молуа, цар
Экономика, Москва, Банги, Россия, Александр Бикантов, Симплис Саранджи (председатель парламента Центральноафриканской Республики ), Феликс Молуа, ЦАР
08:24 03.02.2023
 
Посол Бикантов рассказал об интересе ЦАР к российским инвестициям

Посол Бикантов: ЦАР нужны российские инвестиции в сельское хозяйство и энергетику

© AP Photo / Adrienne SurprenantПереход через реку Мбому в Бангасу, Центральноафриканская Республика
Переход через реку Мбому в Бангасу, Центральноафриканская Республика - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Переход через реку Мбому в Бангасу, Центральноафриканская Республика. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ЦАР нуждается в инвестициях в сельское хозяйство, энергетику, горнодобывающую промышленность, у РФ есть интерес к партнерству, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
"Председатель Национальной ассамблеи ЦАР Симплис Саранджи и другие представители государства неоднократно заявляли, что ЦАР нуждается в иностранных инвестициях, в том числе и российских. Здесь ждут крупных отечественных экономоператоров в сферах сельского хозяйства, энергетики, горнодобывающей промышленности и транспорта", - сказал посол.
Он отметил, что "с российской стороны интерес есть, однако философия долгосрочных вложений требует учёта широкого спектра факторов".
"Сами центральноафриканские экономисты полагают, что в настоящее время объективно сложно реализовывать какие-либо задумки из-за наличия комплекса несправедливых санкций и ограничений, наложенных на нашу страну коллективным Западом. Речь идёт о трудностях с межбанковскими расчетами, трансграничной логистикой и о многих других проблемах, хорошо знакомых экономистам", - пояснил посол.
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Тем не менее Россия постоянно прилагает усилия для проработки возможностей сотрудничества с учетом потенциала сторон, обеспечения участия центральноафриканских официальных лиц и представителей делового сообщества в знаковых экономических мероприятиях, организуемых в России, добавил посол.
"Важное направление сотрудничества - поддержка ЦАР в преодолении гуманитарного кризиса. Так, в августе 2022 года ЦАР была оказана гуманитарная помощь. В Банги было доставлено 540 тонн жёлтого гороха в рамках ежегодных взносов России во Всемирную продовольственную программу ООН. Сейчас ожидается также поставка риса", - рассказал Бикантов.
Ранее председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи заявил РИА Новости, что Москве и Банги необходимо развивать экономическое сотрудничество, республике нужны инвестиции в реальный сектор экономики, страна готова сотрудничать с РФ в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства, торговли.
Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости заявлял, что Банги обсуждает с Москвой сотрудничество в сферах энергетики, технологий и транспорта.
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ЭкономикаМоскваБангиРоссияАлександр БикантовСимплис Саранджи (председатель парламента Центральноафриканской Республики )Феликс МолуаЦАР
 
 
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