https://ria.ru/20230203/internet-1849430413.html

Мишустин рассказал о развитии интернета в России

Мишустин рассказал о развитии интернета в России - РИА Новости, 03.02.2023

Мишустин рассказал о развитии интернета в России

Россия в настоящее время занимает шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного интернета и первое место в Европе по числу граждан, подключенных к... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T09:52

2023-02-03T09:52

2023-02-03T09:52

общество

технологии

европа

россия

михаил мишустин

всемирный банк

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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Россия в настоящее время занимает шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного интернета и первое место в Европе по числу граждан, подключенных к сети, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет. По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в сеть и десятое место по количеству современных дата-центров", - сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности". Он отметил, что сегодня свыше ста миллионов человек имеют личные кабинеты на портале госуслуг, а за последние пять лет подтвержденных аккаунтов стало почти в полтора раза больше. Число оказанных услуг в среднем в месяц увеличилось примерно в три с половиной раза, а ежедневная аудитория – практически в четыре раза. Этому, как отметил Мишустин, поспособствовала в том числе и пандемия коронавируса. "Наши усилия признаются международными экспертами. Несмотря на предвзятое отношение Запада, в вышедшем рейтинге Всемирного банка <...> Россия вошла в первую десятку стран с наиболее высоким уровнем использования информационных технологий в государственном секторе", - рассказал премьер. Он пояснил, что в исследовании оценивалось около двухсот государств, учитывались показатели, отражающие степень внедрения "цифры" в области госуслуг, налоговой и бюджетной сферах, образовании и здравоохранении.

https://ria.ru/20230127/internet-1848008907.html

https://ria.ru/20220627/proekt-1798440955.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, европа, россия, михаил мишустин, всемирный банк