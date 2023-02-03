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Мишустин рассказал о развитии интернета в России - РИА Новости, 03.02.2023
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Мишустин рассказал о развитии интернета в России
Мишустин рассказал о развитии интернета в России - РИА Новости, 03.02.2023
Мишустин рассказал о развитии интернета в России
Россия в настоящее время занимает шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного интернета и первое место в Европе по числу граждан, подключенных к... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:52
2023-02-03T09:52
общество
технологии
европа
россия
михаил мишустин
всемирный банк
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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Россия в настоящее время занимает шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного интернета и первое место в Европе по числу граждан, подключенных к сети, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет. По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в сеть и десятое место по количеству современных дата-центров", - сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности". Он отметил, что сегодня свыше ста миллионов человек имеют личные кабинеты на портале госуслуг, а за последние пять лет подтвержденных аккаунтов стало почти в полтора раза больше. Число оказанных услуг в среднем в месяц увеличилось примерно в три с половиной раза, а ежедневная аудитория – практически в четыре раза. Этому, как отметил Мишустин, поспособствовала в том числе и пандемия коронавируса. "Наши усилия признаются международными экспертами. Несмотря на предвзятое отношение Запада, в вышедшем рейтинге Всемирного банка &lt;...&gt; Россия вошла в первую десятку стран с наиболее высоким уровнем использования информационных технологий в государственном секторе", - рассказал премьер. Он пояснил, что в исследовании оценивалось около двухсот государств, учитывались показатели, отражающие степень внедрения "цифры" в области госуслуг, налоговой и бюджетной сферах, образовании и здравоохранении.
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общество, технологии, европа, россия, михаил мишустин, всемирный банк
Общество, Технологии, Европа, Россия, Михаил Мишустин, Всемирный банк
09:52 03.02.2023
 
Мишустин рассказал о развитии интернета в России

Мишустин: Россия занимает шестое место в мире по доступности интернета

© Depositphotos.com / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Depositphotos.com / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Россия в настоящее время занимает шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного интернета и первое место в Европе по числу граждан, подключенных к сети, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет. По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в сеть и десятое место по количеству современных дата-центров", - сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности".
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Он отметил, что сегодня свыше ста миллионов человек имеют личные кабинеты на портале госуслуг, а за последние пять лет подтвержденных аккаунтов стало почти в полтора раза больше. Число оказанных услуг в среднем в месяц увеличилось примерно в три с половиной раза, а ежедневная аудитория – практически в четыре раза. Этому, как отметил Мишустин, поспособствовала в том числе и пандемия коронавируса.
"Наши усилия признаются международными экспертами. Несмотря на предвзятое отношение Запада, в вышедшем рейтинге Всемирного банка <...> Россия вошла в первую десятку стран с наиболее высоким уровнем использования информационных технологий в государственном секторе", - рассказал премьер.
Он пояснил, что в исследовании оценивалось около двухсот государств, учитывались показатели, отражающие степень внедрения "цифры" в области госуслуг, налоговой и бюджетной сферах, образовании и здравоохранении.
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ОбществоТехнологииЕвропаРоссияМихаил МишустинВсемирный банк
 
 
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