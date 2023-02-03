Овчинский: в ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП
© Фото : Пресс-служба ДИППВ ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российская компания "Систэм Электрик" локализовала производство новых трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП) на площадке ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что "Систэм Электрик" работает на площадке "Печатники" столичной ОЭЗ с 2014 года и занимает почти 10 тысяч квадратных метров, осуществляя работы по ремонту, модернизации оборудования и обучению специалистов.
© Фото : Пресс-служба ДИППВ ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП
"В этом году компания начала выпуск новых трехфазных систем бесперебойного питания. Они защищают производственное оборудование и дата-центры от повреждения в результате отключения электроэнергии и скачков напряжения", - сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
© Фото : Пресс-служба ДИППВ ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП
Как отметил первый заместитель гендиректора "Систэм Электрик" по рынку "ИТ-решения" и сервису Роман Шмаков, выпускаемые компанией ИБП отличаются надежностью конструкции, компактными размерами, просты в настройке и обслуживании. Эффективность систем достигает 96%, что обеспечивет непрерывность бизнес-процессов на промышленных объектах, в коммерческих зданиях и дата-центрах.
"Систэм Электрик" является авторизованным сервисным партнером Schneider Electric в России и Белоруссии, обеспечивая поддержку установленного оборудования глобального бренда. В ОЭЗ Москвы сегодня работают около 250 сотрудников "Систэм Электрик", реализуя проекты в сфере управления электроэнергией и промышленной автоматизации по всей России.