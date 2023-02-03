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Овчинский: в ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП - РИА Новости, 03.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Овчинский: в ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП
Овчинский: в ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП - РИА Новости, 03.02.2023
Овчинский: в ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП
Российская компания "Систэм Электрик" локализовала производство новых трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП) на площадке ОЭЗ "Технополис Москва",... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:15
2023-02-03T11:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
роман шмаков
россия
технологии
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российская компания "Систэм Электрик" локализовала производство новых трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП) на площадке ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что "Систэм Электрик" работает на площадке "Печатники" столичной ОЭЗ с 2014 года и занимает почти 10 тысяч квадратных метров, осуществляя работы по ремонту, модернизации оборудования и обучению специалистов.Как отметил первый заместитель гендиректора "Систэм Электрик" по рынку "ИТ-решения" и сервису Роман Шмаков, выпускаемые компанией ИБП отличаются надежностью конструкции, компактными размерами, просты в настройке и обслуживании. Эффективность систем достигает 96%, что обеспечивет непрерывность бизнес-процессов на промышленных объектах, в коммерческих зданиях и дата-центрах."Систэм Электрик" является авторизованным сервисным партнером Schneider Electric в России и Белоруссии, обеспечивая поддержку установленного оборудования глобального бренда. В ОЭЗ Москвы сегодня работают около 250 сотрудников "Систэм Электрик", реализуя проекты в сфере управления электроэнергией и промышленной автоматизации по всей России.
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владислав овчинский, роман шмаков, россия, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Роман Шмаков, Россия, Технологии
11:15 03.02.2023
 

Овчинский: в ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП

© Фото : Пресс-служба ДИППВ ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП
В ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российская компания "Систэм Электрик" локализовала производство новых трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП) на площадке ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что "Систэм Электрик" работает на площадке "Печатники" столичной ОЭЗ с 2014 года и занимает почти 10 тысяч квадратных метров, осуществляя работы по ремонту, модернизации оборудования и обучению специалистов.
© Фото : Пресс-служба ДИППВ ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП
В ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП
"В этом году компания начала выпуск новых трехфазных систем бесперебойного питания. Они защищают производственное оборудование и дата-центры от повреждения в результате отключения электроэнергии и скачков напряжения", - сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
© Фото : Пресс-служба ДИППВ ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП
В ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП
Как отметил первый заместитель гендиректора "Систэм Электрик" по рынку "ИТ-решения" и сервису Роман Шмаков, выпускаемые компанией ИБП отличаются надежностью конструкции, компактными размерами, просты в настройке и обслуживании. Эффективность систем достигает 96%, что обеспечивет непрерывность бизнес-процессов на промышленных объектах, в коммерческих зданиях и дата-центрах.
"Систэм Электрик" является авторизованным сервисным партнером Schneider Electric в России и Белоруссии, обеспечивая поддержку установленного оборудования глобального бренда. В ОЭЗ Москвы сегодня работают около 250 сотрудников "Систэм Электрик", реализуя проекты в сфере управления электроэнергией и промышленной автоматизации по всей России.
Оборудование для 3D-печати
12 декабря 2022, 07:13Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличит выпуск деталей с помощью 3D-печати
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийРоман ШмаковРоссияТехнологии
 
 
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