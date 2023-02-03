https://ria.ru/20230203/ibp-1849359809.html

Овчинский: в ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП

Овчинский: в ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП - РИА Новости, 03.02.2023

Овчинский: в ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП

Российская компания "Систэм Электрик" локализовала производство новых трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП) на площадке ОЭЗ "Технополис Москва",... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:15

2023-02-03T11:15

2023-02-03T11:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

роман шмаков

россия

технологии

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российская компания "Систэм Электрик" локализовала производство новых трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП) на площадке ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что "Систэм Электрик" работает на площадке "Печатники" столичной ОЭЗ с 2014 года и занимает почти 10 тысяч квадратных метров, осуществляя работы по ремонту, модернизации оборудования и обучению специалистов.Как отметил первый заместитель гендиректора "Систэм Электрик" по рынку "ИТ-решения" и сервису Роман Шмаков, выпускаемые компанией ИБП отличаются надежностью конструкции, компактными размерами, просты в настройке и обслуживании. Эффективность систем достигает 96%, что обеспечивет непрерывность бизнес-процессов на промышленных объектах, в коммерческих зданиях и дата-центрах."Систэм Электрик" является авторизованным сервисным партнером Schneider Electric в России и Белоруссии, обеспечивая поддержку установленного оборудования глобального бренда. В ОЭЗ Москвы сегодня работают около 250 сотрудников "Систэм Электрик", реализуя проекты в сфере управления электроэнергией и промышленной автоматизации по всей России.

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Алёна Пава

владислав овчинский, роман шмаков, россия, технологии