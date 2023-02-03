https://ria.ru/20230203/himars-1849429147.html

СМИ рассказали, когда на Украину поставят дальнобойные снаряды для HIMARS

СМИ рассказали, когда на Украину поставят дальнобойные снаряды для HIMARS - РИА Новости, 03.02.2023

СМИ рассказали, когда на Украину поставят дальнобойные снаряды для HIMARS

Дальнобойные снаряды GLSDB, которые могут стать частью нового пакета помощи Киеву от США, окажутся на Украине не раньше, чем через девять месяцев, передает... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T09:41

2023-02-03T09:41

2023-02-03T11:13

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Дальнобойные снаряды GLSDB, которые могут стать частью нового пакета помощи Киеву от США, окажутся на Украине не раньше, чем через девять месяцев, передает агентство Блумберг. "Как и некоторое другое оборудование, предоставленное США и союзниками, это (снаряды GLSDB) не будет развернуто в Украине в ближайшее время. Как заявил представитель отрасли, первые поставки займут около девяти месяцев после того, как ВВС оформит контракт", — говорится в материале СМИ.Помимо этого, в поставку могут войти противопехотные мины Claymore, управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением, вспомогательное оборудование для РЗК Patriot и реактивные гранатометы Mk 153 из собственных запасов Пентагона. Это вооружение может быть передано гораздо быстрее, отмечает агентство. Как сообщали западные СМИ, США в пятницу могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов. GLSDB — совместная разработка Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров). Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html

https://ria.ru/20230202/spasateli-1848992081.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, сша