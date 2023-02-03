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СМИ рассказали, когда на Украину поставят дальнобойные снаряды для HIMARS - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/himars-1849429147.html
СМИ рассказали, когда на Украину поставят дальнобойные снаряды для HIMARS
СМИ рассказали, когда на Украину поставят дальнобойные снаряды для HIMARS - РИА Новости, 03.02.2023
СМИ рассказали, когда на Украину поставят дальнобойные снаряды для HIMARS
Дальнобойные снаряды GLSDB, которые могут стать частью нового пакета помощи Киеву от США, окажутся на Украине не раньше, чем через девять месяцев, передает... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:41
2023-02-03T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Дальнобойные снаряды GLSDB, которые могут стать частью нового пакета помощи Киеву от США, окажутся на Украине не раньше, чем через девять месяцев, передает агентство Блумберг. "Как и некоторое другое оборудование, предоставленное США и союзниками, это (снаряды GLSDB) не будет развернуто в Украине в ближайшее время. Как заявил представитель отрасли, первые поставки займут около девяти месяцев после того, как ВВС оформит контракт", — говорится в материале СМИ.Помимо этого, в поставку могут войти противопехотные мины Claymore, управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением, вспомогательное оборудование для РЗК Patriot и реактивные гранатометы Mk 153 из собственных запасов Пентагона. Это вооружение может быть передано гораздо быстрее, отмечает агентство. Как сообщали западные СМИ, США в пятницу могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов. GLSDB — совместная разработка Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров). Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США
09:41 03.02.2023 (обновлено: 11:13 03.02.2023)
 
СМИ рассказали, когда на Украину поставят дальнобойные снаряды для HIMARS

Блумберг: поставка на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS займет около девяти месяцев

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Дальнобойные снаряды GLSDB, которые могут стать частью нового пакета помощи Киеву от США, окажутся на Украине не раньше, чем через девять месяцев, передает агентство Блумберг.
"Как и некоторое другое оборудование, предоставленное США и союзниками, это (снаряды GLSDB) не будет развернуто в Украине в ближайшее время. Как заявил представитель отрасли, первые поставки займут около девяти месяцев после того, как ВВС оформит контракт", — говорится в материале СМИ.
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Помимо этого, в поставку могут войти противопехотные мины Claymore, управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением, вспомогательное оборудование для РЗК Patriot и реактивные гранатометы Mk 153 из собственных запасов Пентагона. Это вооружение может быть передано гораздо быстрее, отмечает агентство.
Как сообщали западные СМИ, США в пятницу могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов.
GLSDB — совместная разработка Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров).
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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