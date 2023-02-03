09:41 03.02.2023 (обновлено: 11:13 03.02.2023)
СМИ рассказали, когда на Украину поставят дальнобойные снаряды для HIMARS
Блумберг: поставка на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS займет около девяти месяцев
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Дальнобойные снаряды GLSDB, которые могут стать частью нового пакета помощи Киеву от США, окажутся на Украине не раньше, чем через девять месяцев, передает агентство Блумберг.
"Как и некоторое другое оборудование, предоставленное США и союзниками, это (снаряды GLSDB) не будет развернуто в Украине в ближайшее время. Как заявил представитель отрасли, первые поставки займут около девяти месяцев после того, как ВВС оформит контракт", — говорится в материале СМИ.
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Помимо этого, в поставку могут войти противопехотные мины Claymore, управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением, вспомогательное оборудование для РЗК Patriot и реактивные гранатометы Mk 153 из собственных запасов Пентагона. Это вооружение может быть передано гораздо быстрее, отмечает агентство.
Как сообщали западные СМИ, США в пятницу могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов.
GLSDB — совместная разработка Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров).
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.