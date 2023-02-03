https://ria.ru/20230203/gusov-1849618785.html

Суд арестовал администратора Telegram-канала "Новый век" Гусова

Суд арестовал администратора Telegram-канала "Новый век" Гусова - РИА Новости, 03.02.2023

Суд арестовал администратора Telegram-канала "Новый век" Гусова

Тверской суд Москвы арестовал администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова по уголовному делу о вымогательстве, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:21

2023-02-03T18:21

2023-02-03T18:21

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова по уголовному делу о вымогательстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 3 февраля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гусова Александра Сергеевича на срок до 2 апреля", - сказала собеседница агентства. Гусова задержали после того, как в полицию в феврале обратился российский бизнесмен и меценат, у которого вымогали деньги несколько лет – всего на сумму порядка 12 миллионов рублей, сообщал столичный главк МВД. Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Фигуранта дела, которого в МВД называют руководителем известного PR-агентства, следствие считает координатором деятельности группировки, шантажировавшей граждан публикацией недостоверных негативных материалов. Оперативники установили, что одну часть от 12 миллионов получил задержанный, остальную - организатор криминальной схемы, который скрывается от правоохранительных органов за рубежом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия