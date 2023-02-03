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С карт на "Авиасейлс" исчезли границы стран - РИА Новости, 03.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230203/granitsy-1849547251.html
С карт на "Авиасейлс" исчезли границы стран
С карт на "Авиасейлс" исчезли границы стран - РИА Новости, 03.02.2023
С карт на "Авиасейлс" исчезли границы стран
Сервис по бронированию авиабилетов "Авиасейлс" теперь показывает только названия стран и городов, без четкого разделения между ними, убедился корреспондент РИА... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:10
2023-02-03T15:10
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сервис по бронированию авиабилетов "Авиасейлс" теперь показывает только названия стран и городов, без четкого разделения между ними, убедился корреспондент РИА Новости. Так, на сайте сервиса во вкладке "Карта цен" отсутствуют границы между странами. При этом в пресс-службе "Авиасейлс" РИА Новости сообщили, что к удалению границ отношения не имеют, так как пользуются услугами сторонней картографической компании. "Специализация сервиса "Авиасейлс" - не карты, а поиск дешевых авиабилетов. Поэтому мы пользуемся внешним картографическим сервисом", - пояснили в компании. Подобным образом в июне 2022 года в сервисе "Яндекс. Карты" перестали отображаться границы стран, а в октябре исчезли также границы регионов и ряда городов России. Тогда в пресс-службе "Яндекса" агентству сообщили, что сервис компании сосредоточился на физико-географическом изображении на картах, сделав акцент на природных объектах, а не на границах государств.
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Туризм, Технологии, Россия, Общество, Туризм, Новости - Туризм
15:10 03.02.2023
 
С карт на "Авиасейлс" исчезли границы стран

Сервис по бронированию авиабилетов "Авиасейлс" убрал со своих карт границы стран

© Depositphotos.com / AnteroviumКарта с отметками
Карта с отметками - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Depositphotos.com / Anterovium
Карта с отметками. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сервис по бронированию авиабилетов "Авиасейлс" теперь показывает только названия стран и городов, без четкого разделения между ними, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, на сайте сервиса во вкладке "Карта цен" отсутствуют границы между странами.
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При этом в пресс-службе "Авиасейлс" РИА Новости сообщили, что к удалению границ отношения не имеют, так как пользуются услугами сторонней картографической компании. "Специализация сервиса "Авиасейлс" - не карты, а поиск дешевых авиабилетов. Поэтому мы пользуемся внешним картографическим сервисом", - пояснили в компании.
Подобным образом в июне 2022 года в сервисе "Яндекс. Карты" перестали отображаться границы стран, а в октябре исчезли также границы регионов и ряда городов России. Тогда в пресс-службе "Яндекса" агентству сообщили, что сервис компании сосредоточился на физико-географическом изображении на картах, сделав акцент на природных объектах, а не на границах государств.
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