https://ria.ru/20230203/granitsy-1849547251.html

С карт на "Авиасейлс" исчезли границы стран

С карт на "Авиасейлс" исчезли границы стран - РИА Новости, 03.02.2023

С карт на "Авиасейлс" исчезли границы стран

Сервис по бронированию авиабилетов "Авиасейлс" теперь показывает только названия стран и городов, без четкого разделения между ними, убедился корреспондент РИА... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:10

2023-02-03T15:10

2023-02-03T15:10

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сервис по бронированию авиабилетов "Авиасейлс" теперь показывает только названия стран и городов, без четкого разделения между ними, убедился корреспондент РИА Новости. Так, на сайте сервиса во вкладке "Карта цен" отсутствуют границы между странами. При этом в пресс-службе "Авиасейлс" РИА Новости сообщили, что к удалению границ отношения не имеют, так как пользуются услугами сторонней картографической компании. "Специализация сервиса "Авиасейлс" - не карты, а поиск дешевых авиабилетов. Поэтому мы пользуемся внешним картографическим сервисом", - пояснили в компании. Подобным образом в июне 2022 года в сервисе "Яндекс. Карты" перестали отображаться границы стран, а в октябре исчезли также границы регионов и ряда городов России. Тогда в пресс-службе "Яндекса" агентству сообщили, что сервис компании сосредоточился на физико-географическом изображении на картах, сделав акцент на природных объектах, а не на границах государств.

https://ria.ru/20220916/ussuriysk-1817223662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, общество, туризм, новости - туризм