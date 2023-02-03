https://ria.ru/20230203/gornostaev-1849673196.html

Канада ввела санкции против заместителя главного редактора "России сегодня"

Канада ввела санкции против заместителя главного редактора "России сегодня" - РИА Новости, 03.02.2023

Канада ввела санкции против заместителя главного редактора "России сегодня"

Канада в рамках нового пакета ограничительных мер внесла в санкционный список заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Горностаева,... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T23:19

2023-02-03T23:19

2023-02-03T23:23

канада

дмитрий горностаев

в мире

миа "россия сегодня"

санкции в отношении россии

сергей брилев

евгений поддубный

вгтрк

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Канада в рамках нового пакета ограничительных мер внесла в санкционный список заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Горностаева, говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД североамериканской страны.Кроме него под ограничения также попали ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.В общей сложности новые санкции Канады затронули десятки физических и юридических лиц.

https://ria.ru/20221101/zhurnalisty-1828532279.html

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2023

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канада, дмитрий горностаев, в мире, миа "россия сегодня", санкции в отношении россии, сергей брилев, евгений поддубный, вгтрк