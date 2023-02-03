https://ria.ru/20230203/gornostaev-1849673196.html
Канада ввела санкции против заместителя главного редактора "России сегодня"
Канада ввела санкции против заместителя главного редактора "России сегодня" - РИА Новости, 03.02.2023
Канада ввела санкции против заместителя главного редактора "России сегодня"
Канада в рамках нового пакета ограничительных мер внесла в санкционный список заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Горностаева,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T23:19
2023-02-03T23:19
2023-02-03T23:23
канада
дмитрий горностаев
в мире
миа "россия сегодня"
санкции в отношении россии
сергей брилев
евгений поддубный
вгтрк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748486298_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_8b47b2f3f1f4626f598551ac21f15957.jpg
ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Канада в рамках нового пакета ограничительных мер внесла в санкционный список заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Горностаева, говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД североамериканской страны.Кроме него под ограничения также попали ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.В общей сложности новые санкции Канады затронули десятки физических и юридических лиц.
https://ria.ru/20221101/zhurnalisty-1828532279.html
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748486298_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a36e9d17c201e1101352fa946d8c2b44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, дмитрий горностаев, в мире, миа "россия сегодня", санкции в отношении россии, сергей брилев, евгений поддубный, вгтрк
Канада, Дмитрий Горностаев, В мире, МИА "Россия сегодня", Санкции в отношении России, Сергей Брилев, Евгений Поддубный, ВГТРК
23:19 03.02.2023 (обновлено: 23:23 03.02.2023)
Канада ввела санкции против заместителя главного редактора "России сегодня"
Канада ввела санкции против заместителя главного редактора "России сегодня" Горностаева