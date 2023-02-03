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Канада ввела санкции против заместителя главного редактора "России сегодня" - РИА Новости, 03.02.2023
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Канада ввела санкции против заместителя главного редактора "России сегодня"
Канада ввела санкции против заместителя главного редактора "России сегодня" - РИА Новости, 03.02.2023
Канада ввела санкции против заместителя главного редактора "России сегодня"
Канада в рамках нового пакета ограничительных мер внесла в санкционный список заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Горностаева,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T23:19
2023-02-03T23:23
канада
дмитрий горностаев
в мире
миа "россия сегодня"
санкции в отношении россии
сергей брилев
евгений поддубный
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Канада в рамках нового пакета ограничительных мер внесла в санкционный список заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Горностаева, говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД североамериканской страны.Кроме него под ограничения также попали ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.В общей сложности новые санкции Канады затронули десятки физических и юридических лиц.
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канада, дмитрий горностаев, в мире, миа "россия сегодня", санкции в отношении россии, сергей брилев, евгений поддубный, вгтрк
Канада, Дмитрий Горностаев, В мире, МИА "Россия сегодня", Санкции в отношении России, Сергей Брилев, Евгений Поддубный, ВГТРК
23:19 03.02.2023 (обновлено: 23:23 03.02.2023)
 
Канада ввела санкции против заместителя главного редактора "России сегодня"

Канада ввела санкции против заместителя главного редактора "России сегодня" Горностаева

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Канада в рамках нового пакета ограничительных мер внесла в санкционный список заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Горностаева, говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД североамериканской страны.
Кроме него под ограничения также попали ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
В общей сложности новые санкции Канады затронули десятки физических и юридических лиц.
Евгений Поддубный, военный корреспондент, ВГТРК - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября 2022, 22:45Специальная военная операция на Украине
Поддубный готов предоставить свидетельства охоты Киева на военкоров
 
КанадаДмитрий ГорностаевВ миреМИА "Россия сегодня"Санкции в отношении РоссииСергей БрилевЕвгений ПоддубныйВГТРК
 
 
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