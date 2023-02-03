https://ria.ru/20230203/gorlovka-1849412153.html
Украинские войска обстреляли центральный рынок Горловки
Украинские войска обстреляли центральный рынок Горловки - РИА Новости, 03.02.2023
Украинские войска обстреляли центральный рынок Горловки
Центральный рынок Горловки подвергся обстрелу со стороны украинских войск, дом поврежден в результате прямого попадания снаряда, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T06:21
2023-02-03T06:21
2023-02-03T06:21
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Центральный рынок Горловки подвергся обстрелу со стороны украинских войск, дом поврежден в результате прямого попадания снаряда, сообщил мэр города Иван Приходько. "Укронацисты ночью подвергли обстрелу центральный рынок Горловки. В районе рынка перебиты троллеи. Прямым попаданием вражеского снаряда значительно поврежден дом по адресу: улица Дзержинского, 10/2", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230201/donbass-1848865173.html
горловка
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
Украинские войска обстреляли центральный рынок Горловки
Мэр города Приходько: центральный рынок Горловки подвергся обстрелу со стороны ВСУ