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Украинские войска обстреляли центральный рынок Горловки - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/gorlovka-1849412153.html
Украинские войска обстреляли центральный рынок Горловки
Украинские войска обстреляли центральный рынок Горловки - РИА Новости, 03.02.2023
Украинские войска обстреляли центральный рынок Горловки
Центральный рынок Горловки подвергся обстрелу со стороны украинских войск, дом поврежден в результате прямого попадания снаряда, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T06:21
2023-02-03T06:21
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Центральный рынок Горловки подвергся обстрелу со стороны украинских войск, дом поврежден в результате прямого попадания снаряда, сообщил мэр города Иван Приходько. "Укронацисты ночью подвергли обстрелу центральный рынок Горловки. В районе рынка перебиты троллеи. Прямым попаданием вражеского снаряда значительно поврежден дом по адресу: улица Дзержинского, 10/2", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
06:21 03.02.2023
 
Украинские войска обстреляли центральный рынок Горловки

Мэр города Приходько: центральный рынок Горловки подвергся обстрелу со стороны ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Центральный рынок Горловки подвергся обстрелу со стороны украинских войск, дом поврежден в результате прямого попадания снаряда, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Укронацисты ночью подвергли обстрелу центральный рынок Горловки. В районе рынка перебиты троллеи. Прямым попаданием вражеского снаряда значительно поврежден дом по адресу: улица Дзержинского, 10/2", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтирол
 
 
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