https://ria.ru/20230203/gorlovka-1849412153.html

Украинские войска обстреляли центральный рынок Горловки

Украинские войска обстреляли центральный рынок Горловки - РИА Новости, 03.02.2023

Украинские войска обстреляли центральный рынок Горловки

Центральный рынок Горловки подвергся обстрелу со стороны украинских войск, дом поврежден в результате прямого попадания снаряда, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T06:21

2023-02-03T06:21

2023-02-03T06:21

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Центральный рынок Горловки подвергся обстрелу со стороны украинских войск, дом поврежден в результате прямого попадания снаряда, сообщил мэр города Иван Приходько. "Укронацисты ночью подвергли обстрелу центральный рынок Горловки. В районе рынка перебиты троллеи. Прямым попаданием вражеского снаряда значительно поврежден дом по адресу: улица Дзержинского, 10/2", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230201/donbass-1848865173.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол