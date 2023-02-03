20:34 03.02.2023 (обновлено: 21:14 03.02.2023)
Пентагон оставил применение GLSDB для ударов по Крыму на усмотрение Киева
Пентагон оставил возможность применения бомб GLSDB для ударов по Крыму на усмотрение Киева
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Новый пакет помощи Украине от США будет среди прочего содержать дальнобойные боеприпасы GLSDB, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время общения с журналистами.
Он отметил, что Вашингтон при этом оставляет на усмотрение Киева возможность применения этих снарядов по Крыму.
"(Эти поставки. — Прим. ред.) дадут им вооружения более дальнего действия, которые позволят (украинским военным. — Прим. ред.) проводить операции по защите своей страны и возвращать свои суверенные территории. Что касается планов Украины по проведению данных операций, то эти решения принадлежат им", — подчеркнул Райдер.
Ранее сообщалось, что США передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов. В него, в частности, войдут ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS, а также средства противовоздушной обороны и бронемашины.
GLSDB — "бомба малого диаметра наземного базирования" — это совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к снаряду и приспособили его к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.