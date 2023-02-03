https://ria.ru/20230203/glsdb-1849653229.html

Пентагон оставил применение GLSDB для ударов по Крыму на усмотрение Киева

Пентагон оставил применение GLSDB для ударов по Крыму на усмотрение Киева - РИА Новости, 03.02.2023

Пентагон оставил применение GLSDB для ударов по Крыму на усмотрение Киева

Новый пакет помощи Украине от США будет среди прочего содержать дальнобойные боеприпасы GLSDB, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время общения с РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T20:34

2023-02-03T20:34

2023-02-03T21:14

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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Новый пакет помощи Украине от США будет среди прочего содержать дальнобойные боеприпасы GLSDB, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время общения с журналистами.Он отметил, что Вашингтон при этом оставляет на усмотрение Киева возможность применения этих снарядов по Крыму.Ранее сообщалось, что США передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов. В него, в частности, войдут ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS, а также средства противовоздушной обороны и бронемашины.GLSDB — "бомба малого диаметра наземного базирования" — это совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к снаряду и приспособили его к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230203/strategiya-1849561405.html

https://ria.ru/20230203/krym-1849571673.html

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