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СМИ: ФРГ хочет перенаправить на оборону деньги, выделенные на отказ от угля - РИА Новости, 03.02.2023
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СМИ: ФРГ хочет перенаправить на оборону деньги, выделенные на отказ от угля
СМИ: ФРГ хочет перенаправить на оборону деньги, выделенные на отказ от угля - РИА Новости, 03.02.2023
СМИ: ФРГ хочет перенаправить на оборону деньги, выделенные на отказ от угля
Германия изучает возможность перенаправить денежные средства, выделенные на проекты по отказу от угля, на финансирование обороны, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:39
2023-02-03T15:39
в мире
германия
украина
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Германия изучает возможность перенаправить денежные средства, выделенные на проекты по отказу от угля, на финансирование обороны, сообщает агентство Блумберг. По данным агентства, немецкие вооруженные силы уже несколько лет страдают от проблем с устаревшим и частично вышедшим из строя оборудованием. После начала российской специальной военной операции на Украине в прошлом году правительство Германии выделило 109 миллиардов долларов на оборону с целью расширить и модернизировать свои вооруженные силы. "Обсуждения между немецким федеральным правительством и региональными властями направлены на обеспечение вооруженных сил страны большим количеством оружия и снаряжения, а также создание рабочих мест в регионах, на которых сказался отказ от угля", - отмечается в публикации агентства. В прошлом году власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. До этого правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель на основании работы госкомиссии постановило, что отказ от угольной энергетики должен произойти до 2038 года, возможно, уже в 2035 году. Причиной такого решения стала необходимость выполнения целей Парижского соглашения по климату - не допустить потепления климата более чем на 1,5 градуса к концу столетия.
https://ria.ru/20230124/modernizatsiya-1847209669.html
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в мире, германия, украина, экономика
В мире, Германия, Украина, Экономика
15:39 03.02.2023
 
СМИ: ФРГ хочет перенаправить на оборону деньги, выделенные на отказ от угля

Bloomberg: Германия хочет перенаправить на оборону средства, выделенные на отказ от угля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Германия изучает возможность перенаправить денежные средства, выделенные на проекты по отказу от угля, на финансирование обороны, сообщает агентство Блумберг.
"Германия рассматривает возможность перенаправления существующих субсидий, направленных на закрытие электростанций, работающих на угле, с целью помочь производителям оборонной продукции построить новые производственные объекты", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на осведомлённые источники.
По данным агентства, немецкие вооруженные силы уже несколько лет страдают от проблем с устаревшим и частично вышедшим из строя оборудованием. После начала российской специальной военной операции на Украине в прошлом году правительство Германии выделило 109 миллиардов долларов на оборону с целью расширить и модернизировать свои вооруженные силы.
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"Обсуждения между немецким федеральным правительством и региональными властями направлены на обеспечение вооруженных сил страны большим количеством оружия и снаряжения, а также создание рабочих мест в регионах, на которых сказался отказ от угля", - отмечается в публикации агентства.
В прошлом году власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. До этого правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель на основании работы госкомиссии постановило, что отказ от угольной энергетики должен произойти до 2038 года, возможно, уже в 2035 году. Причиной такого решения стала необходимость выполнения целей Парижского соглашения по климату - не допустить потепления климата более чем на 1,5 градуса к концу столетия.
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