https://ria.ru/20230203/germaniya-1849558976.html

СМИ: ФРГ хочет перенаправить на оборону деньги, выделенные на отказ от угля

СМИ: ФРГ хочет перенаправить на оборону деньги, выделенные на отказ от угля - РИА Новости, 03.02.2023

СМИ: ФРГ хочет перенаправить на оборону деньги, выделенные на отказ от угля

Германия изучает возможность перенаправить денежные средства, выделенные на проекты по отказу от угля, на финансирование обороны, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:39

2023-02-03T15:39

2023-02-03T15:39

в мире

германия

украина

экономика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Германия изучает возможность перенаправить денежные средства, выделенные на проекты по отказу от угля, на финансирование обороны, сообщает агентство Блумберг. По данным агентства, немецкие вооруженные силы уже несколько лет страдают от проблем с устаревшим и частично вышедшим из строя оборудованием. После начала российской специальной военной операции на Украине в прошлом году правительство Германии выделило 109 миллиардов долларов на оборону с целью расширить и модернизировать свои вооруженные силы. "Обсуждения между немецким федеральным правительством и региональными властями направлены на обеспечение вооруженных сил страны большим количеством оружия и снаряжения, а также создание рабочих мест в регионах, на которых сказался отказ от угля", - отмечается в публикации агентства. В прошлом году власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. До этого правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель на основании работы госкомиссии постановило, что отказ от угольной энергетики должен произойти до 2038 года, возможно, уже в 2035 году. Причиной такого решения стала необходимость выполнения целей Парижского соглашения по климату - не допустить потепления климата более чем на 1,5 градуса к концу столетия.

https://ria.ru/20230124/modernizatsiya-1847209669.html

https://ria.ru/20221215/gaz-1838939415.html

германия

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в мире, германия, украина, экономика