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Германия заявила, что приняла к сведению слова Путина о танках - РИА Новости, 03.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/germaniya-1849548379.html
Германия заявила, что приняла к сведению слова Путина о танках
Германия заявила, что приняла к сведению слова Путина о танках - РИА Новости, 03.02.2023
Германия заявила, что приняла к сведению слова Путина о танках
Берлин принял во внимание заявление Владимира Путина о поставках немецких танков Киеву, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:14
2023-02-03T16:31
в мире
германия
россия
украина
владимир путин
специальная военная операция на украине
олаф шольц
сергей лавров
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БЕРЛИН, 3 фев — РИА Новости. Берлин принял во внимание заявление Владимира Путина о поставках немецких танков Киеву, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Накануне глава государства заявил во время концерта в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, что те, кто втягивают Германию в новую конфронтацию с Россией и надеются победить, не осознают, что современное противостояние будет совсем другим.По его словам, ФРГ — одна из многих других стран, оказывающих поддержку Украине в ее противостоянии с Россией.Хебештрайт подчеркнул, что передача оружия украинской стороне не делает Берлин прямым участником конфликта.В конце января правительство Германии объявило о передаче ВСУ танков Leopard 2. Этому предшествовало сильное давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу. Берлин сформирует два батальона, на первом этапе украинским войскам предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, планируется организовать обучение специалистов. В новый пакет помощи также войдут логистика, боеприпасы и техобслуживание систем.После начала российской спецоперации США и их союзники поставили Украине военную помощь на миллиарды долларов. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью для российской армии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230202/ugrozy-1849326713.html
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в мире, германия, россия, украина, владимир путин, олаф шольц, сергей лавров, берлин (город), вооруженные силы украины, нато
В мире, Германия, Россия, Украина, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Берлин (город), Вооруженные силы Украины, НАТО
15:14 03.02.2023 (обновлено: 16:31 03.02.2023)
 
Германия заявила, что приняла к сведению слова Путина о танках

Правительство ФРГ заявило, что приняло к сведению слова Владимира Путина о танках

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 фев — РИА Новости. Берлин принял во внимание заявление Владимира Путина о поставках немецких танков Киеву, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Накануне глава государства заявил во время концерта в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, что те, кто втягивают Германию в новую конфронтацию с Россией и надеются победить, не осознают, что современное противостояние будет совсем другим.

"Федеральное правительство (Германии. — Прим. ред.), разумеется, приняло к сведению слова российского президента", — сказал Хебештрайт на брифинге.

По его словам, ФРГ — одна из многих других стран, оказывающих поддержку Украине в ее противостоянии с Россией.
Владимир Путин на церемонии возложения венка к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике Сталинградская битва на Мамаевом кургане - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 17:36
Россия ответит на угрозы, заявил Путин
Хебештрайт подчеркнул, что передача оружия украинской стороне не делает Берлин прямым участником конфликта.

"Но эти поставки <...> — поддержка, а не участие в войне. И это, безусловно, российскому президенту совершенно известно", — добавил представитель правительства.

В конце января правительство Германии объявило о передаче ВСУ танков Leopard 2. Этому предшествовало сильное давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу. Берлин сформирует два батальона, на первом этапе украинским войскам предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, планируется организовать обучение специалистов. В новый пакет помощи также войдут логистика, боеприпасы и техобслуживание систем.
После начала российской спецоперации США и их союзники поставили Украине военную помощь на миллиарды долларов. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью для российской армии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 15:00
План отправить немецкие танки Киеву объединил россиян, заявил Вучич
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияУкраинаВладимир ПутинОлаф ШольцСергей ЛавровБерлин (город)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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