https://ria.ru/20230203/germaniya-1849548379.html

Германия заявила, что приняла к сведению слова Путина о танках

Германия заявила, что приняла к сведению слова Путина о танках - РИА Новости, 03.02.2023

Германия заявила, что приняла к сведению слова Путина о танках

Берлин принял во внимание заявление Владимира Путина о поставках немецких танков Киеву, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:14

2023-02-03T15:14

2023-02-03T16:31

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россия

украина

владимир путин

специальная военная операция на украине

олаф шольц

сергей лавров

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БЕРЛИН, 3 фев — РИА Новости. Берлин принял во внимание заявление Владимира Путина о поставках немецких танков Киеву, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Накануне глава государства заявил во время концерта в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, что те, кто втягивают Германию в новую конфронтацию с Россией и надеются победить, не осознают, что современное противостояние будет совсем другим.По его словам, ФРГ — одна из многих других стран, оказывающих поддержку Украине в ее противостоянии с Россией.Хебештрайт подчеркнул, что передача оружия украинской стороне не делает Берлин прямым участником конфликта.В конце января правительство Германии объявило о передаче ВСУ танков Leopard 2. Этому предшествовало сильное давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу. Берлин сформирует два батальона, на первом этапе украинским войскам предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, планируется организовать обучение специалистов. В новый пакет помощи также войдут логистика, боеприпасы и техобслуживание систем.После начала российской спецоперации США и их союзники поставили Украине военную помощь на миллиарды долларов. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью для российской армии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230202/ugrozy-1849326713.html

https://ria.ru/20230203/tanki-1849543950.html

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берлин (город)

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