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Германия хочет выкупить обратно переданные Катару ЗСУ Gepard, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2023
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Германия хочет выкупить обратно переданные Катару ЗСУ Gepard, пишут СМИ
Германия хочет выкупить обратно переданные Катару ЗСУ Gepard, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2023
Германия хочет выкупить обратно переданные Катару ЗСУ Gepard, пишут СМИ
Берлин рассматривает возможность выкупить обратно переданные ранее Катару зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard для их дальнейшей передачи Украине,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:21
2023-02-03T14:21
в мире
украина
германия
катар
ангела меркель
krauss-maffei wegmann
бундесвер германии
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Берлин рассматривает возможность выкупить обратно переданные ранее Катару зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard для их дальнейшей передачи Украине, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung. Отмечается, что ранее компания Krauss-Maffei Wegmann продала Катару 15 списанных с вооружения Бундесвера ЗСУ Gepard с разрешения правительства экс-канцлера Ангелы Меркель. Эти ЗСУ обеспечивали безопасность Катара во время проведения чемпионата мира по футболу. По сведениям газеты, вскоре после финала чемпионата, который состоялся 18 декабря, представители ФРГ прибыли в МИД Катара "с настоятельной просьбой" поговорить о ЗСУ Gepard и запасах боеприпасов. Как пишет издание, Германия намерена передать Украине еще последние семь ЗСУ Gepard, после чего общее их число у Украины составит 37. Проблема состоит в том, что боеприпасы для этих ЗСУ производились в Швейцарии, которая из-за своего нейтралитета до сих пор не разрешала поставки установок, несмотря на многочисленные просьбы правительства ФРГ. Таким образом, возникает вопрос о боеприпасах для Gepard из Бразилии и Катара, поскольку они производились уже не в Швейцарии, а в Германии или Нидерландах, говорится в публикации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230203/tanki-1849500433.html
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в мире, украина, германия, катар, ангела меркель, krauss-maffei wegmann, бундесвер германии
В мире, Украина, Германия, Катар, Ангела Меркель, Krauss-Maffei Wegmann, Бундесвер Германии
14:21 03.02.2023
 
Германия хочет выкупить обратно переданные Катару ЗСУ Gepard, пишут СМИ

Sueddeutsche Zeitung: Германия хочет выкупить для Украины переданные Катару ЗСУ Gepard

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth BrysonЗенитная самоходная установка Gepard
Зенитная самоходная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Bryson
Зенитная самоходная установка Gepard. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Берлин рассматривает возможность выкупить обратно переданные ранее Катару зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard для их дальнейшей передачи Украине, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung.
Отмечается, что ранее компания Krauss-Maffei Wegmann продала Катару 15 списанных с вооружения Бундесвера ЗСУ Gepard с разрешения правительства экс-канцлера Ангелы Меркель. Эти ЗСУ обеспечивали безопасность Катара во время проведения чемпионата мира по футболу.
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По сведениям газеты, вскоре после финала чемпионата, который состоялся 18 декабря, представители ФРГ прибыли в МИД Катара "с настоятельной просьбой" поговорить о ЗСУ Gepard и запасах боеприпасов.
Как пишет издание, Германия намерена передать Украине еще последние семь ЗСУ Gepard, после чего общее их число у Украины составит 37. Проблема состоит в том, что боеприпасы для этих ЗСУ производились в Швейцарии, которая из-за своего нейтралитета до сих пор не разрешала поставки установок, несмотря на многочисленные просьбы правительства ФРГ. Таким образом, возникает вопрос о боеприпасах для Gepard из Бразилии и Катара, поскольку они производились уже не в Швейцарии, а в Германии или Нидерландах, говорится в публикации.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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