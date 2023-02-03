https://ria.ru/20230203/gepard-1849524131.html

Германия хочет выкупить обратно переданные Катару ЗСУ Gepard, пишут СМИ

Германия хочет выкупить обратно переданные Катару ЗСУ Gepard, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2023

Германия хочет выкупить обратно переданные Катару ЗСУ Gepard, пишут СМИ

Берлин рассматривает возможность выкупить обратно переданные ранее Катару зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard для их дальнейшей передачи Украине,... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:21

2023-02-03T14:21

2023-02-03T14:21

в мире

украина

германия

катар

ангела меркель

krauss-maffei wegmann

бундесвер германии

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Берлин рассматривает возможность выкупить обратно переданные ранее Катару зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard для их дальнейшей передачи Украине, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung. Отмечается, что ранее компания Krauss-Maffei Wegmann продала Катару 15 списанных с вооружения Бундесвера ЗСУ Gepard с разрешения правительства экс-канцлера Ангелы Меркель. Эти ЗСУ обеспечивали безопасность Катара во время проведения чемпионата мира по футболу. По сведениям газеты, вскоре после финала чемпионата, который состоялся 18 декабря, представители ФРГ прибыли в МИД Катара "с настоятельной просьбой" поговорить о ЗСУ Gepard и запасах боеприпасов. Как пишет издание, Германия намерена передать Украине еще последние семь ЗСУ Gepard, после чего общее их число у Украины составит 37. Проблема состоит в том, что боеприпасы для этих ЗСУ производились в Швейцарии, которая из-за своего нейтралитета до сих пор не разрешала поставки установок, несмотря на многочисленные просьбы правительства ФРГ. Таким образом, возникает вопрос о боеприпасах для Gepard из Бразилии и Катара, поскольку они производились уже не в Швейцарии, а в Германии или Нидерландах, говорится в публикации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230203/tanki-1849500433.html

https://ria.ru/20230203/krym-1849414908.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, германия, катар, ангела меркель, krauss-maffei wegmann, бундесвер германии