Германия хочет выкупить обратно переданные Катару ЗСУ Gepard, пишут СМИ
Sueddeutsche Zeitung: Германия хочет выкупить для Украины переданные Катару ЗСУ Gepard
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth BrysonЗенитная самоходная установка Gepard
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Bryson
Зенитная самоходная установка Gepard. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Берлин рассматривает возможность выкупить обратно переданные ранее Катару зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard для их дальнейшей передачи Украине, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung.
Отмечается, что ранее компания Krauss-Maffei Wegmann продала Катару 15 списанных с вооружения Бундесвера ЗСУ Gepard с разрешения правительства экс-канцлера Ангелы Меркель. Эти ЗСУ обеспечивали безопасность Катара во время проведения чемпионата мира по футболу.
По сведениям газеты, вскоре после финала чемпионата, который состоялся 18 декабря, представители ФРГ прибыли в МИД Катара "с настоятельной просьбой" поговорить о ЗСУ Gepard и запасах боеприпасов.
Как пишет издание, Германия намерена передать Украине еще последние семь ЗСУ Gepard, после чего общее их число у Украины составит 37. Проблема состоит в том, что боеприпасы для этих ЗСУ производились в Швейцарии, которая из-за своего нейтралитета до сих пор не разрешала поставки установок, несмотря на многочисленные просьбы правительства ФРГ. Таким образом, возникает вопрос о боеприпасах для Gepard из Бразилии и Катара, поскольку они производились уже не в Швейцарии, а в Германии или Нидерландах, говорится в публикации.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.