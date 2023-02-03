https://ria.ru/20230203/gazoprovod-1849486274.html
Восемь подводных газопроводов реконструировали в Москве
Восемь подводных газопроводов реконструировали в Москве - РИА Новости, 03.02.2023
Восемь подводных газопроводов реконструировали в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию восьми уникальных подводных газопроводов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:42
2023-02-03T12:42
2023-02-03T12:42
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию восьми уникальных подводных газопроводов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "С 2018 года в столице реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, рассчитанная до 2024 года. Эти сети были построены в период с 1939 по 1965 годы и с тех пор ни разу комплексно не ремонтировались. Работы уже завершены на "Автозаводском", "Даниловском", "Химкинском", "Новодевичьем", "Тушинском", "Рубцовском", "Гольяновском" и "Кутузовском" газопроводах", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что при проведении реконструкции применяется новая технология укладки дюкеров. По его словам, проходческие работы выполняются методом микротоннелирования, либо горизонтального направленного бурения, что позволяет не перекрывать движение транспорта, минимизировать разрытия и дискомфорт для горожан. Важной особенностью этих технологий является высокая точность проходки и постоянный контроль ее траектории. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сейчас ведутся работы на Фрунзенском и Щукинском газопроводах. В ближайшее время начнется реконструкция Голутвинского дюкера, а в четвертом квартале этого года - Кропоткинского.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию восьми уникальных подводных газопроводов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"С 2018 года в столице реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, рассчитанная до 2024 года. Эти сети были построены в период с 1939 по 1965 годы и с тех пор ни разу комплексно не ремонтировались. Работы уже завершены на "Автозаводском", "Даниловском", "Химкинском", "Новодевичьем", "Тушинском", "Рубцовском", "Гольяновском" и "Кутузовском" газопроводах", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра пояснил, что при проведении реконструкции применяется новая технология укладки дюкеров.
"Если раньше по дну реки делались специальные углубления, в которые укладывали трубопровод, то сегодня прокладываем сети на глубине более 10 метров под дном в многослойной защите. Это существенно снижает затраты на эксплуатацию, срок службы таких газопроводов составляет более 40 лет. Обновленные дюкеры оснащены автоматическими запорными устройствами, с помощью которых можно при необходимости в течение двух минут перекрыть газ дистанционно", - рассказал Бирюков.
По его словам, проходческие работы выполняются методом микротоннелирования, либо горизонтального направленного бурения, что позволяет не перекрывать движение транспорта, минимизировать разрытия и дискомфорт для горожан. Важной особенностью этих технологий является высокая точность проходки и постоянный контроль ее траектории.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сейчас ведутся работы на Фрунзенском и Щукинском газопроводах. В ближайшее время начнется реконструкция Голутвинского дюкера, а в четвертом квартале этого года - Кропоткинского.