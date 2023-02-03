https://ria.ru/20230203/gazoprovod-1849486274.html

Восемь подводных газопроводов реконструировали в Москве

Восемь подводных газопроводов реконструировали в Москве - РИА Новости, 03.02.2023

Восемь подводных газопроводов реконструировали в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию восьми уникальных подводных газопроводов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:42

2023-02-03T12:42

2023-02-03T12:42

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию восьми уникальных подводных газопроводов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "С 2018 года в столице реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, рассчитанная до 2024 года. Эти сети были построены в период с 1939 по 1965 годы и с тех пор ни разу комплексно не ремонтировались. Работы уже завершены на "Автозаводском", "Даниловском", "Химкинском", "Новодевичьем", "Тушинском", "Рубцовском", "Гольяновском" и "Кутузовском" газопроводах", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что при проведении реконструкции применяется новая технология укладки дюкеров. По его словам, проходческие работы выполняются методом микротоннелирования, либо горизонтального направленного бурения, что позволяет не перекрывать движение транспорта, минимизировать разрытия и дискомфорт для горожан. Важной особенностью этих технологий является высокая точность проходки и постоянный контроль ее траектории. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сейчас ведутся работы на Фрунзенском и Щукинском газопроводах. В ближайшее время начнется реконструкция Голутвинского дюкера, а в четвертом квартале этого года - Кропоткинского.

https://realty.ria.ru/20230117/gazoprovod-1845377622.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы