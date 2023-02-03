Рейтинг@Mail.ru
Газманов назвал себя "кавалером всех санкций" - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230203/gazmanov-1849596775.html
Газманов назвал себя "кавалером всех санкций"
Газманов назвал себя "кавалером всех санкций" - РИА Новости, 03.02.2023
Газманов назвал себя "кавалером всех санкций"
Олег Газманов назвал себя "кавалером всех санкций" из-за запретов от трех прибалтийских республик. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:58
2023-02-03T18:58
шоубиз
олег газманов
прибалтика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742335614_0:223:2998:1909_1920x0_80_0_0_eae7a9c0157ef6ade5831a9311851418.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Олег Газманов назвал себя "кавалером всех санкций" из-за запретов от трех прибалтийских республик. Также он подчеркнул, что его не пускает в Прибалтику местное правительство, а не народ. По словам исполнителя, у него арестовали две квартиры за границей. Ранее музыкант высказался о судьбе уехавших артистов. По его мнению, вернувшиеся солдаты СВО не простят сбежавших деятелей искусства.
https://ria.ru/20221114/gazmanov-1831335448.html
прибалтика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742335614_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08c4ce1081f3e735a94f0b35b85d5434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег газманов, прибалтика
Шоубиз, Олег Газманов, Прибалтика
18:58 03.02.2023
 
Газманов назвал себя "кавалером всех санкций"

Газманов назвал себя "кавалером всех санкций" из-за запрета на въезд в Прибалтику

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПевец Олег Газманов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина "За сильную Россию!" на стадионе "Лужники".
Певец Олег Газманов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина За сильную Россию! на стадионе Лужники. - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Олег Газманов назвал себя "кавалером всех санкций" из-за запретов от трех прибалтийских республик.

"Я кавалер всех санкций, какие есть. Меня не пускают ни в Литву, ни в Латвию, ни в Эстонию", – сообщил певец в передаче "Жизнь и судьба".

Также он подчеркнул, что его не пускает в Прибалтику местное правительство, а не народ.
"Народ меня очень любит. Если бы сейчас объявили мои концерты, там были бы полные залы. Меня не пускает марионеточное правительство. Счетов, слава богу, у меня там нет", – поделился артист.
По словам исполнителя, у него арестовали две квартиры за границей.
"У меня две квартиры за границей. Они теперь арестованы. Желтая пресса написала, что у меня вилла. А это квартира, а не вилла", – заключил Газманов.
Ранее музыкант высказался о судьбе уехавших артистов. По его мнению, вернувшиеся солдаты СВО не простят сбежавших деятелей искусства.
Певец Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября 2022, 13:45Шоубиз
"Не знаю, что делать": Газманов не смог продать свою квартиру в Юрмале
 
ШоубизОлег ГазмановПрибалтика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала