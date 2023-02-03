https://ria.ru/20230203/gazmanov-1849596775.html

Газманов назвал себя "кавалером всех санкций"

Газманов назвал себя "кавалером всех санкций" - РИА Новости, 03.02.2023

Газманов назвал себя "кавалером всех санкций"

Олег Газманов назвал себя "кавалером всех санкций" из-за запретов от трех прибалтийских республик. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:58

2023-02-03T18:58

2023-02-03T18:58

шоубиз

олег газманов

прибалтика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Олег Газманов назвал себя "кавалером всех санкций" из-за запретов от трех прибалтийских республик. Также он подчеркнул, что его не пускает в Прибалтику местное правительство, а не народ. По словам исполнителя, у него арестовали две квартиры за границей. Ранее музыкант высказался о судьбе уехавших артистов. По его мнению, вернувшиеся солдаты СВО не простят сбежавших деятелей искусства.

https://ria.ru/20221114/gazmanov-1831335448.html

прибалтика

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

олег газманов, прибалтика