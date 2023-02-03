Газманов назвал себя "кавалером всех санкций"
Газманов назвал себя "кавалером всех санкций" из-за запрета на въезд в Прибалтику
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПевец Олег Газманов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина "За сильную Россию!" на стадионе "Лужники".
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Олег Газманов назвал себя "кавалером всех санкций" из-за запретов от трех прибалтийских республик.
"Я кавалер всех санкций, какие есть. Меня не пускают ни в Литву, ни в Латвию, ни в Эстонию", – сообщил певец в передаче "Жизнь и судьба".
Также он подчеркнул, что его не пускает в Прибалтику местное правительство, а не народ.
"Народ меня очень любит. Если бы сейчас объявили мои концерты, там были бы полные залы. Меня не пускает марионеточное правительство. Счетов, слава богу, у меня там нет", – поделился артист.
По словам исполнителя, у него арестовали две квартиры за границей.
"У меня две квартиры за границей. Они теперь арестованы. Желтая пресса написала, что у меня вилла. А это квартира, а не вилла", – заключил Газманов.
Ранее музыкант высказался о судьбе уехавших артистов. По его мнению, вернувшиеся солдаты СВО не простят сбежавших деятелей искусства.
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