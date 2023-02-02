https://ria.ru/20230202/gazmanov-1849212500.html
Солдаты СВО не простят: Газманов высказался о судьбе уехавших артистов
Солдаты СВО не простят: Газманов высказался о судьбе уехавших артистов - РИА Новости, 02.02.2023
Солдаты СВО не простят: Газманов высказался о судьбе уехавших артистов
Олег Газманов высказал мнение о дальнейшей работе в России уехавших за границу артистов. По словам певца, вернувшиеся с СВО солдаты не простят сбежавших... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:06
2023-02-02T13:06
2023-02-02T13:06
шоубиз
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знаменитости
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Олег Газманов высказал мнение о дальнейшей работе в России уехавших за границу артистов. По словам певца, вернувшиеся с СВО солдаты не простят сбежавших музыкантов и актеров.Также он отметил, что сбежавших из страны артистов не много. Исполнитель призвал перестать обсуждать их. Ранее Газманов назвал предателем сбежавшего за границу Максима Галкина*. Также он раскритиковал шоумена за резкие высказывания о России. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег газманов, знаменитости
Шоубиз, Олег Газманов, Знаменитости
Солдаты СВО не простят: Газманов высказался о судьбе уехавших артистов
Газманов усомнился, что участники СВО простят уехавших артистов
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Олег Газманов высказал мнение о дальнейшей работе в России уехавших за границу артистов. По словам певца, вернувшиеся с СВО солдаты не простят сбежавших музыкантов и актеров.
"Я думаю, вот эти артисты, и особенно предатели, должны понять, что они вернутся. И вернутся с СВО воины. Я думаю, солдаты их не простят. Если общество будет сквозь пальцы на них смотреть, то эти ребята, которые воюют, будут смотреть на вернувшихся совсем по-другому", – поделился Газманов в эфире "Жизнь и судьба".
Также он отметил, что сбежавших из страны артистов не много. Исполнитель призвал перестать обсуждать их.
"Про них слишком много говорят в прессе, много раздувают. Давайте вычеркнем их просто", – предложил музыкант.
Ранее Газманов назвал
предателем сбежавшего за границу Максима Галкина*. Также он раскритиковал шоумена за резкие высказывания о России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.