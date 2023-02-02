Солдаты СВО не простят: Газманов высказался о судьбе уехавших артистов

"Я думаю, вот эти артисты, и особенно предатели, должны понять, что они вернутся. И вернутся с СВО воины. Я думаю, солдаты их не простят. Если общество будет сквозь пальцы на них смотреть, то эти ребята, которые воюют, будут смотреть на вернувшихся совсем по-другому", – поделился Газманов в эфире "Жизнь и судьба".