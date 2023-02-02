Рейтинг@Mail.ru
Солдаты СВО не простят: Газманов высказался о судьбе уехавших артистов - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230202/gazmanov-1849212500.html
Солдаты СВО не простят: Газманов высказался о судьбе уехавших артистов
Солдаты СВО не простят: Газманов высказался о судьбе уехавших артистов - РИА Новости, 02.02.2023
Солдаты СВО не простят: Газманов высказался о судьбе уехавших артистов
Олег Газманов высказал мнение о дальнейшей работе в России уехавших за границу артистов. По словам певца, вернувшиеся с СВО солдаты не простят сбежавших... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:06
2023-02-02T13:06
шоубиз
олег газманов
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587634364_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ef4137c4fa4a4d1f18b0ab37f8a289f.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Олег Газманов высказал мнение о дальнейшей работе в России уехавших за границу артистов. По словам певца, вернувшиеся с СВО солдаты не простят сбежавших музыкантов и актеров.Также он отметил, что сбежавших из страны артистов не много. Исполнитель призвал перестать обсуждать их. Ранее Газманов назвал предателем сбежавшего за границу Максима Галкина*. Также он раскритиковал шоумена за резкие высказывания о России. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221020/gazmanov-1825377707.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587634364_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43583d020eb51d23758be7d7f910dcb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег газманов, знаменитости
Шоубиз, Олег Газманов, Знаменитости
13:06 02.02.2023
 
Солдаты СВО не простят: Газманов высказался о судьбе уехавших артистов

Газманов усомнился, что участники СВО простят уехавших артистов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевец и композитор Олег Газманов на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
Певец и композитор Олег Газманов на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Олег Газманов высказал мнение о дальнейшей работе в России уехавших за границу артистов. По словам певца, вернувшиеся с СВО солдаты не простят сбежавших музыкантов и актеров.

"Я думаю, вот эти артисты, и особенно предатели, должны понять, что они вернутся. И вернутся с СВО воины. Я думаю, солдаты их не простят. Если общество будет сквозь пальцы на них смотреть, то эти ребята, которые воюют, будут смотреть на вернувшихся совсем по-другому", – поделился Газманов в эфире "Жизнь и судьба".

Также он отметил, что сбежавших из страны артистов не много. Исполнитель призвал перестать обсуждать их.

"Про них слишком много говорят в прессе, много раздувают. Давайте вычеркнем их просто", – предложил музыкант.

Ранее Газманов назвал предателем сбежавшего за границу Максима Галкина*. Также он раскритиковал шоумена за резкие высказывания о России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Родион Газманов на Открытом показе - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября 2022, 15:10Шоубиз
Родион Газманов опроверг слухи об эмиграции отца в Израиль
 
ШоубизОлег ГазмановЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала