https://ria.ru/20230203/g7-1849509216.html

Хиросима потратит на проведение саммита G7 87,7 миллиона долларов

Хиросима потратит на проведение саммита G7 87,7 миллиона долларов - РИА Новости, 03.02.2023

Хиросима потратит на проведение саммита G7 87,7 миллиона долларов

Префектура Хиросима потратит на проведение саммита G7 в мае этого года 11,4 миллиарда иен (87,7 миллиона долларов), сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:49

2023-02-03T13:49

2023-02-03T13:49

в мире

хиросима (префектура)

япония

нагано (город)

g7

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ТОКИО, 3 фев – РИА Новости. Префектура Хиросима потратит на проведение саммита G7 в мае этого года 11,4 миллиарда иен (87,7 миллиона долларов), сообщило агентство Киодо. В 2023 финансовом году, который начнется 1 апреля, будет потрачено 3,1 миллиарда иен (23,8 миллиона долларов). Всего же на проведение саммита префектура потратит 11,4 миллиарда иен (87,7 миллиона долларов). Средства планируется потратить на программу для супруг лидеров, охрану, пресс-туры, благоустройство мест посещений. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава – знаменитом курорте в японской префектуре Нагано.

https://ria.ru/20230126/nefteprodukty-1847614039.html

хиросима (префектура)

япония

нагано (город)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, хиросима (префектура), япония, нагано (город), g7