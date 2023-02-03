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Хиросима потратит на проведение саммита G7 87,7 миллиона долларов - РИА Новости, 03.02.2023
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Хиросима потратит на проведение саммита G7 87,7 миллиона долларов
Хиросима потратит на проведение саммита G7 87,7 миллиона долларов - РИА Новости, 03.02.2023
Хиросима потратит на проведение саммита G7 87,7 миллиона долларов
Префектура Хиросима потратит на проведение саммита G7 в мае этого года 11,4 миллиарда иен (87,7 миллиона долларов), сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:49
2023-02-03T13:49
в мире
хиросима (префектура)
япония
нагано (город)
g7
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ТОКИО, 3 фев – РИА Новости. Префектура Хиросима потратит на проведение саммита G7 в мае этого года 11,4 миллиарда иен (87,7 миллиона долларов), сообщило агентство Киодо. В 2023 финансовом году, который начнется 1 апреля, будет потрачено 3,1 миллиарда иен (23,8 миллиона долларов). Всего же на проведение саммита префектура потратит 11,4 миллиарда иен (87,7 миллиона долларов). Средства планируется потратить на программу для супруг лидеров, охрану, пресс-туры, благоустройство мест посещений. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава – знаменитом курорте в японской префектуре Нагано.
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хиросима (префектура)
япония
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в мире, хиросима (префектура), япония, нагано (город), g7
В мире, Хиросима (префектура), Япония, Нагано (город), G7
13:49 03.02.2023
 
Хиросима потратит на проведение саммита G7 87,7 миллиона долларов

Киодо: префектура Хиросима потратит на проведение саммита G7 87,7 миллиона долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТОКИО, 3 фев – РИА Новости. Префектура Хиросима потратит на проведение саммита G7 в мае этого года 11,4 миллиарда иен (87,7 миллиона долларов), сообщило агентство Киодо.
В 2023 финансовом году, который начнется 1 апреля, будет потрачено 3,1 миллиарда иен (23,8 миллиона долларов). Всего же на проведение саммита префектура потратит 11,4 миллиарда иен (87,7 миллиона долларов).
Средства планируется потратить на программу для супруг лидеров, охрану, пресс-туры, благоустройство мест посещений.
В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава – знаменитом курорте в японской префектуре Нагано.
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В миреХиросима (префектура)ЯпонияНагано (город)G7
 
 
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