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Во Франции арестовали киллера, скрывавшегося от правосудия 16 лет - РИА Новости, 03.02.2023
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Во Франции арестовали киллера, скрывавшегося от правосудия 16 лет
Во Франции арестовали киллера, скрывавшегося от правосудия 16 лет - РИА Новости, 03.02.2023
Во Франции арестовали киллера, скрывавшегося от правосудия 16 лет
Итальянский мафиози, почти 16 лет скрывавшийся от правосудия по обвинению в двойном убийстве, был арестован во французском городе Сент-Этьен, где владел... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T01:16
2023-02-03T01:19
в мире
франция
сент-этьен
интерпол
калабрия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Итальянский мафиози, почти 16 лет скрывавшийся от правосудия по обвинению в двойном убийстве, был арестован во французском городе Сент-Этьен, где владел рестораном под чужим именем, сообщает международная полицейская организация Интерпол. Эдгардо Греко был связан с могущественной преступной организацией ндрангета, которая действует в Калабрии на юге Италии. В 2006 году Греко был осужден пожизненно за убийство братьев Бартоломео, которые были насмерть забиты железными прутьями на складе с рыбой. В том же году Греко бежал из Италии и обосновался во Франции. "Как бы ни старались беглецы скрыться от правосудия за границей, они не могут вечно ускользать от правосудия. Преданные своему делу полицейские по всему миру всегда будут следить за тем, чтобы правосудие свершилось", - приводятся в заявлении слова главы организации Юргена Штока. Как сообщает агентство Франс Пресс, 63-летний Греко в июне 2021 года под именем Паоло Димитрио открыл в Сент-Этьене заведение Caffe Rossini Ristorante, которое проработало до ноября того же года. В соцсетях сохранился его аккаунт с отзывами местной прессы. "Паоло Димитрио открывает итальянский ресторан своей мечты", - гласит заголовок одной из газет. Крупное преступное объединение ндрангета действует в основном в южной итальянской области Калабрия. Помимо традиционной наркоторговли, рэкета и финансовых преступлений, группировка все больше проникает в сферу контрабанды энергетических продуктов и перевозки нелегальных мигрантов.
https://ria.ru/20230201/ubiystvo-1848963711.html
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в мире, франция, сент-этьен, интерпол, калабрия
В мире, Франция, Сент-Этьен, Интерпол, Калабрия
01:16 03.02.2023 (обновлено: 01:19 03.02.2023)
 
Во Франции арестовали киллера, скрывавшегося от правосудия 16 лет

Во Франции арестовали итальянского мафиози, почти 16 лет скрывавшегося от правосудия

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Итальянский мафиози, почти 16 лет скрывавшийся от правосудия по обвинению в двойном убийстве, был арестован во французском городе Сент-Этьен, где владел рестораном под чужим именем, сообщает международная полицейская организация Интерпол.
Эдгардо Греко был связан с могущественной преступной организацией ндрангета, которая действует в Калабрии на юге Италии. В 2006 году Греко был осужден пожизненно за убийство братьев Бартоломео, которые были насмерть забиты железными прутьями на складе с рыбой. В том же году Греко бежал из Италии и обосновался во Франции.
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"Как бы ни старались беглецы скрыться от правосудия за границей, они не могут вечно ускользать от правосудия. Преданные своему делу полицейские по всему миру всегда будут следить за тем, чтобы правосудие свершилось", - приводятся в заявлении слова главы организации Юргена Штока.
Как сообщает агентство Франс Пресс, 63-летний Греко в июне 2021 года под именем Паоло Димитрио открыл в Сент-Этьене заведение Caffe Rossini Ristorante, которое проработало до ноября того же года. В соцсетях сохранился его аккаунт с отзывами местной прессы. "Паоло Димитрио открывает итальянский ресторан своей мечты", - гласит заголовок одной из газет.
Крупное преступное объединение ндрангета действует в основном в южной итальянской области Калабрия. Помимо традиционной наркоторговли, рэкета и финансовых преступлений, группировка все больше проникает в сферу контрабанды энергетических продуктов и перевозки нелегальных мигрантов.
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