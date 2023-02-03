https://ria.ru/20230203/frantsiya-1849403371.html

Во Франции арестовали киллера, скрывавшегося от правосудия 16 лет

Во Франции арестовали киллера, скрывавшегося от правосудия 16 лет - РИА Новости, 03.02.2023

Во Франции арестовали киллера, скрывавшегося от правосудия 16 лет

Итальянский мафиози, почти 16 лет скрывавшийся от правосудия по обвинению в двойном убийстве, был арестован во французском городе Сент-Этьен, где владел... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T01:16

2023-02-03T01:16

2023-02-03T01:19

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Итальянский мафиози, почти 16 лет скрывавшийся от правосудия по обвинению в двойном убийстве, был арестован во французском городе Сент-Этьен, где владел рестораном под чужим именем, сообщает международная полицейская организация Интерпол. Эдгардо Греко был связан с могущественной преступной организацией ндрангета, которая действует в Калабрии на юге Италии. В 2006 году Греко был осужден пожизненно за убийство братьев Бартоломео, которые были насмерть забиты железными прутьями на складе с рыбой. В том же году Греко бежал из Италии и обосновался во Франции. "Как бы ни старались беглецы скрыться от правосудия за границей, они не могут вечно ускользать от правосудия. Преданные своему делу полицейские по всему миру всегда будут следить за тем, чтобы правосудие свершилось", - приводятся в заявлении слова главы организации Юргена Штока. Как сообщает агентство Франс Пресс, 63-летний Греко в июне 2021 года под именем Паоло Димитрио открыл в Сент-Этьене заведение Caffe Rossini Ristorante, которое проработало до ноября того же года. В соцсетях сохранился его аккаунт с отзывами местной прессы. "Паоло Димитрио открывает итальянский ресторан своей мечты", - гласит заголовок одной из газет. Крупное преступное объединение ндрангета действует в основном в южной итальянской области Калабрия. Помимо традиционной наркоторговли, рэкета и финансовых преступлений, группировка все больше проникает в сферу контрабанды энергетических продуктов и перевозки нелегальных мигрантов.

https://ria.ru/20230201/ubiystvo-1848963711.html

https://ria.ru/20230126/ubiystvo-1847583267.html

франция

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калабрия

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в мире, франция, сент-этьен, интерпол, калабрия