https://ria.ru/20230203/forum-1849586005.html

В Кузбассе пройдет форум "История для будущего. Время быть первыми"

В Кузбассе пройдет форум "История для будущего. Время быть первыми" - РИА Новости, 03.02.2023

В Кузбассе пройдет форум "История для будущего. Время быть первыми"

Всероссийский форум "История для будущего. Время быть первыми" пройдет в Кузбассе 16-17 марта, в нем примут участие более 4 тысяч человек, сообщает пресс-служба РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:51

2023-02-03T16:51

2023-02-03T16:51

кемерово

новокузнецк

сергей цивилев

российское военно-историческое общество (рвио)

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 3 фев – РИА Новости. Всероссийский форум "История для будущего. Время быть первыми" пройдет в Кузбассе 16-17 марта, в нем примут участие более 4 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам совещания по подготовке мероприятия представителей администрации правительства и парламента Кузбасса с зампредседателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко. "Это будет масштабный форум, впервые он пройдет во всероссийском формате. Участие примут более 4 тысяч школьников, кадетов, студентов, юнармейцев, активистов нового Российского движения детей и молодежи, учителей истории и литературы, молодых ученых, представителей региональных отделений Всероссийского военно-исторического общества всех 44 российских Городов трудовой доблести, а также представители 4 новых территорий России. Еще 120 тысяч человек подключатся онлайн. Важно организовать форум так, чтобы заинтересовать молодое поколение в изучении и сохранении истории Отечества, вызвать в их сердцах искреннюю гордость за нашу страну и ее народ", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Глава региона отметил, что форум "История для будущего. Время быть первыми" в Кузбассе станет уникальным по тематике, основное внимание уделено именно трудовому подвигу сибиряков как неотъемлемой части Великой Победы. Кузбасс выбран местом проведения всероссийского форума не случайно. В память о трудовом подвиге шахтеров и металлургов региона Кемерово и Новокузнецк получили высокое звание "Город трудовой доблести" осенью 2022 года. Уже поданы документы на присвоение такого звания еще двум городам — Прокопьевску и Ленинску-Кузнецкому. Для участников и гостей запланирована экскурсионная программа по историческим местам Кемерова. На базе одного из промышленных предприятий региона, которое работало во время войны, будет воссоздана реконструкция трудового подвига кузбассовцев. Форум пройдет на площадке спортивно-развлекательного комплекса "Кузбасс-Арена". Он продолжит цикл мероприятий Российского военно-исторического общества "История для будущего", которые прошли для молодежи Северо-Запада России, Урала, Поволжья и Москвы. "Основная идея форумов, которые РВИО проводит с 2020 года, — заинтересовать молодежь исторической тематикой. И мы считаем весьма востребованными и действенными те инициативы, которые сегодня реализуют в Кузбассе по военно-патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти. Поэтому очень логично, что первый форум всероссийского масштаба мы проводим именно здесь", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко. В рамках форума запланировано ток-шоу "Что значит быть патриотом?". Спикерами выступят блогеры Дмитрий Пучков и Петр Лидов, писатель Александр Цыпкин и телерадиоведущий Трофим Татаренков. Также будет организована работа секций по направлениям: роль музеев в воспитании молодежи, трудовые династии Кузбасса, культурно-историческая ценностная ориентация в современном образовании.

https://ria.ru/20230202/kuzbass-1849132530.html

https://ria.ru/20230131/kuzbass-1848561945.html

кемерово

новокузнецк

кемеровская область

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Влада Копылова

кемерово, новокузнецк, сергей цивилев, российское военно-историческое общество (рвио), кемеровская область