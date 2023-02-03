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В деле главы Роспотребнадзора Кузбасса появились новые фигуранты - РИА Новости, 03.02.2023
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В деле главы Роспотребнадзора Кузбасса появились новые фигуранты
В деле главы Роспотребнадзора Кузбасса появились новые фигуранты - РИА Новости, 03.02.2023
В деле главы Роспотребнадзора Кузбасса появились новые фигуранты
Новые фигуранты появились в деле главы Роспотребнадзора Кузбасса, их Центральный районный суд Кемерово также отправил в СИЗО, уголовные дела взаимосвязаны между РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:55
2023-02-03T10:55
происшествия
кемерово
кемеровская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КЕМЕРОВО, 3 фев - РИА Новости. Новые фигуранты появились в деле главы Роспотребнадзора Кузбасса, их Центральный районный суд Кемерово также отправил в СИЗО, уголовные дела взаимосвязаны между собой, следует из сообщения объединенного пресс-центра судов региона. Ранее сообщалось, что глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Окс, задержанный по подозрению в получении взятки, был отправлен в СИЗО до 31 марта. "Второго февраля 2023 года судьями Центрального районного суда города Кемерово в открытом судебном заседании рассмотрены ходатайства следователя СУСК по Кемеровской области… об избрании меры пресечения обвиняемым Оксу Е.И., Б., П. в рамках взаимосвязанных двух уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ и ч.5 ст.291 УК РФ", - говорится в сообщении. Фамилии и должности фигурантов не уточняются, сообщается что мера пресечения избрана "лицам из числа руководства и сотрудников управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, а также лица - учредителя автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования, действующей в Кемеровской области". Уточняется, что в обоснование заявленных ходатайств в каждом случае следователем было указано "на обвинение лиц в совершении особо тяжких преступлений против государственной власти и интересов государственной службы, а также данные, позволяющие полагать, что в случае избрания им более мягкой меры пресечения, обвиняемые могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям по уголовному делу, уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу". Отмечается, что ходатайства следователя поддержала прокуратура региона. "По приведенным основаниям постановлениями судей от 02.02.2023 года каждому из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31.03.2023 года", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230130/sozhitelnitsa-1848533731.html
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происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
10:55 03.02.2023
 
В деле главы Роспотребнадзора Кузбасса появились новые фигуранты

В деле главы Роспотребнадзора Кузбасса появились новые фигуранты, их арестовали

© Фото : Управление Роспотребнадзора по Кемеровской областиЕвгений Окс
Евгений Окс - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области
Евгений Окс. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 3 фев - РИА Новости. Новые фигуранты появились в деле главы Роспотребнадзора Кузбасса, их Центральный районный суд Кемерово также отправил в СИЗО, уголовные дела взаимосвязаны между собой, следует из сообщения объединенного пресс-центра судов региона.
Ранее сообщалось, что глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Окс, задержанный по подозрению в получении взятки, был отправлен в СИЗО до 31 марта.
"Второго февраля 2023 года судьями Центрального районного суда города Кемерово в открытом судебном заседании рассмотрены ходатайства следователя СУСК по Кемеровской области… об избрании меры пресечения обвиняемым Оксу Е.И., Б., П. в рамках взаимосвязанных двух уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ и ч.5 ст.291 УК РФ", - говорится в сообщении.
Фамилии и должности фигурантов не уточняются, сообщается что мера пресечения избрана "лицам из числа руководства и сотрудников управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, а также лица - учредителя автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования, действующей в Кемеровской области".
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Уточняется, что в обоснование заявленных ходатайств в каждом случае следователем было указано "на обвинение лиц в совершении особо тяжких преступлений против государственной власти и интересов государственной службы, а также данные, позволяющие полагать, что в случае избрания им более мягкой меры пресечения, обвиняемые могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям по уголовному делу, уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу". Отмечается, что ходатайства следователя поддержала прокуратура региона.
"По приведенным основаниям постановлениями судей от 02.02.2023 года каждому из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31.03.2023 года", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияКемеровоКемеровская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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