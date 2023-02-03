https://ria.ru/20230203/feyki-1849494435.html
В Донецке заявили об успешном противодействии украинским фейкам
В Донецке заявили об успешном противодействии украинским фейкам - РИА Новости, 03.02.2023
В Донецке заявили об успешном противодействии украинским фейкам
Представитель аппарата правительства ДНР заявил РИА Новости об успешной работе по противодействию фейковой информации, распространяемой украинскими... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:04
2023-02-03T13:04
2023-02-03T13:04
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК , 3 фев - РИА Новости. Представитель аппарата правительства ДНР заявил РИА Новости об успешной работе по противодействию фейковой информации, распространяемой украинскими спецслужбами, о ситуации в Донецкой народной республике. Ранее неоднократно власти ДНР, управление Народной милиции и администрации городов заявляли о нелегитимности тех или иных указов якобы руководства республики, появившихся в сети интернет. Кроме того, были опровержения сообщений в Telegram-каналах. "В результате проведённого анализа ситуации были выработаны определённые схемы противодействия распространяемой украинскими спецслужбами фейковой информации о ситуации в республике. Ложные указы, распоряжения и сообщения, появляющиеся в сети интернет. В результате проведённой работы и мероприятий по противодействию можно сказать, что количество фейковой информации значительно снизилось", - сказал РИА Новости представитель аппарата правительства республики. Он пояснил, что этого удалось достичь не только качественным контролем источников появления фейковых указов и распоряжений, но и практически круглосуточной работой соответствующих специалистов, развитием официальных источников информации, а также своевременным реагированием на появления ложных документов .
https://ria.ru/20221208/feyki-1837240203.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, украина, донецк, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
Безопасность, Технологии, Россия, Украина, Донецк, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика
В Донецке заявили об успешном противодействии украинским фейкам
Аппарат правительства ДНР рассказал о методах противодействия украинским фейкам
ДОНЕЦК , 3 фев - РИА Новости. Представитель аппарата правительства ДНР заявил РИА Новости об успешной работе по противодействию фейковой информации, распространяемой украинскими спецслужбами, о ситуации в Донецкой народной республике.
Ранее неоднократно власти ДНР, управление Народной милиции и администрации городов заявляли о нелегитимности тех или иных указов якобы руководства республики, появившихся в сети интернет. Кроме того, были опровержения сообщений в Telegram-каналах.
"В результате проведённого анализа ситуации были выработаны определённые схемы противодействия распространяемой украинскими спецслужбами фейковой информации о ситуации в республике. Ложные указы, распоряжения и сообщения, появляющиеся в сети интернет. В результате проведённой работы и мероприятий по противодействию можно сказать, что количество фейковой информации значительно снизилось", - сказал РИА Новости представитель аппарата правительства республики.
Он пояснил, что этого удалось достичь не только качественным контролем источников появления фейковых указов и распоряжений, но и практически круглосуточной работой соответствующих специалистов, развитием официальных источников информации, а также своевременным реагированием на появления ложных документов .