https://ria.ru/20230203/feyki-1849494435.html

В Донецке заявили об успешном противодействии украинским фейкам

В Донецке заявили об успешном противодействии украинским фейкам - РИА Новости, 03.02.2023

В Донецке заявили об успешном противодействии украинским фейкам

Представитель аппарата правительства ДНР заявил РИА Новости об успешной работе по противодействию фейковой информации, распространяемой украинскими... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:04

2023-02-03T13:04

2023-02-03T13:04

безопасность

технологии

россия

украина

донецк

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК , 3 фев - РИА Новости. Представитель аппарата правительства ДНР заявил РИА Новости об успешной работе по противодействию фейковой информации, распространяемой украинскими спецслужбами, о ситуации в Донецкой народной республике. Ранее неоднократно власти ДНР, управление Народной милиции и администрации городов заявляли о нелегитимности тех или иных указов якобы руководства республики, появившихся в сети интернет. Кроме того, были опровержения сообщений в Telegram-каналах. "В результате проведённого анализа ситуации были выработаны определённые схемы противодействия распространяемой украинскими спецслужбами фейковой информации о ситуации в республике. Ложные указы, распоряжения и сообщения, появляющиеся в сети интернет. В результате проведённой работы и мероприятий по противодействию можно сказать, что количество фейковой информации значительно снизилось", - сказал РИА Новости представитель аппарата правительства республики. Он пояснил, что этого удалось достичь не только качественным контролем источников появления фейковых указов и распоряжений, но и практически круглосуточной работой соответствующих специалистов, развитием официальных источников информации, а также своевременным реагированием на появления ложных документов .

https://ria.ru/20221208/feyki-1837240203.html

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украина

донецк

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, украина, донецк, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика