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Министр обороны Польши назвал условие для передачи F-16 Украине - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/f-16-1849638415.html
Министр обороны Польши назвал условие для передачи F-16 Украине
Министр обороны Польши назвал условие для передачи F-16 Украине - РИА Новости, 03.02.2023
Министр обороны Польши назвал условие для передачи F-16 Украине
Польша готова передать Украине истребители F-16 только после принятия совместного решения стран НАТО, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:20
2023-02-03T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
польша
мариуш блащак
джо байден
эммануэль макрон
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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Польша готова передать Украине истребители F-16 только после принятия совместного решения стран НАТО, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Киеве. Выступление Блащака цитирует Польское телевидение. "У нас уже есть опыт, касающийся МиГ-29, так что могу ответить, что такое решение должно быть принято всеми союзниками по НАТО", - сказал Блащак. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, польша, мариуш блащак, джо байден, эммануэль макрон, нато, f-16, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Мариуш Блащак, Джо Байден, Эммануэль Макрон, НАТО, F-16, МиГ-29
19:20 03.02.2023
 
Министр обороны Польши назвал условие для передачи F-16 Украине

Глава Минобороны Блащак: Польша передаст Украине F-16 только совместным решением НАТО

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireИстребитель F-16 Fighting Falcon
Истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Польша готова передать Украине истребители F-16 только после принятия совместного решения стран НАТО, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Киеве. Выступление Блащака цитирует Польское телевидение.
"У нас уже есть опыт, касающийся МиГ-29, так что могу ответить, что такое решение должно быть принято всеми союзниками по НАТО", - сказал Блащак.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Истребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4 - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 14:43Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаМариуш БлащакДжо БайденЭммануэль МакронНАТОF-16МиГ-29
 
 
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