https://ria.ru/20230203/f-16-1849638415.html

Министр обороны Польши назвал условие для передачи F-16 Украине

Министр обороны Польши назвал условие для передачи F-16 Украине - РИА Новости, 03.02.2023

Министр обороны Польши назвал условие для передачи F-16 Украине

Польша готова передать Украине истребители F-16 только после принятия совместного решения стран НАТО, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:20

2023-02-03T19:20

2023-02-03T19:20

специальная военная операция на украине

в мире

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мариуш блащак

джо байден

эммануэль макрон

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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Польша готова передать Украине истребители F-16 только после принятия совместного решения стран НАТО, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Киеве. Выступление Блащака цитирует Польское телевидение. "У нас уже есть опыт, касающийся МиГ-29, так что могу ответить, что такое решение должно быть принято всеми союзниками по НАТО", - сказал Блащак. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230203/istrebiteli-1849534090.html

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в мире, украина, россия, польша, мариуш блащак, джо байден, эммануэль макрон, нато, f-16, миг-29