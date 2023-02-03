02:16 03.02.2023 (обновлено: 02:57 03.02.2023)
В минобороны Британии усомнились в эффективности поставок ВСУ истребителей
Минобороны Британии: поставка Киеву самолетов не завершит конфликт "словно по волшебству"
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonИстребитель F-16
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил в дальнейшем поставку Киеву истребителей, однако признал, что это не станет "волшебной палочкой" и не поможет, словно по волшебству, разрешить конфликт на Украине, сообщила в четверг газета Mirror.
"Я очень открыт к изучению (вопроса отправки) систем всех типов, не только истребителей, однако такие вещи не всегда происходят в одночасье… Даже если мы объявим завтра утром, что поставим им истребители, это займет месяцы - потому что неожиданно придется обучаться тому, как управлять истребителем, - так что никакой "волшебной палочки" в этом ужасающем конфликте нет", - приводит издание слова министра, сказанные им на пресс-конференции по итогам встречи с его австралийским коллегой Ричардом Марлзом.
По словам Уоллеса, Россия прибегает к атакам по типу тех, что наносили в Первой мировой войне, поэтому в настоящий момент украинцам нужна "способность формировать военные формирования на земле". Он добавил, что в понедельник украинские военнослужащие начали проходить обучение для обслуживания британских танков Challenger 2.
Ранее Уоллес заявлял, что власти Великобритании не приняли окончательного решения о невозможности передать Украине истребители, но на данный момент считают правильным подходом воздержаться от их поставок. Газета Evening Standard со ссылкой на представителя премьера Британии Риши Сунака сообщала, что Лондон считает отправку истребителей Украине нецелесообразной.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.