https://ria.ru/20230203/evrosoyuz-1849627575.html

США через украинизацию устраняют ЕС как конкурента, заявила Захарова

США через украинизацию устраняют ЕС как конкурента, заявила Захарова - РИА Новости, 03.02.2023

США через украинизацию устраняют ЕС как конкурента, заявила Захарова

Украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз подыгрывает США, которые таким образом устраняют своего конкурента, оставляя ЕС один на один... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:42

2023-02-03T18:42

2023-02-03T18:42

в мире

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сша

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мария захарова

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз подыгрывает США, которые таким образом устраняют своего конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской "черной дырой", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киевский режим неприкрыто эксплуатирует миф о "жертве агрессии", занимается откровенным иждивенчеством. Буквально требует западную помощь, в том числе военную, в качестве оплаты за свои агрессивные действия против России. При этом продолжает неонацистские выходки, грубо нарушающие конституцию Украины и ее международные обязательства в области основополагающих прав и свобод", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ. Она отметила, что "коррумпированным элитам в Киеве требуются постоянные вливания". По оценкам ЕС, Украине уже выделено 50 миллиардов евро и необходимо еще порядка 5 миллиардов евро ежемесячно. "Эти средства лягут тяжелым бременем на рядовых граждан стран Евросоюза, которые переживают непростые времена в результате недальновидной макроэкономической политики ЕС. Украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз по сути подыгрывает США, которые таким образом устраняют в его лице экономического конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской "черной дырой"", - отметила Захарова. По ее словам, если еврочиновники думают о благополучии своих граждан, то им стоит прекращать "выбрасывать деньги "на ветер" агрессивных планов Киева, подорвавших безопасность и стабильность на европейском континенте".

https://ria.ru/20230203/pomosch-1849606633.html

https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849258149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, украина, мария захарова, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)