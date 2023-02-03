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США через украинизацию устраняют ЕС как конкурента, заявила Захарова - РИА Новости, 03.02.2023
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США через украинизацию устраняют ЕС как конкурента, заявила Захарова
США через украинизацию устраняют ЕС как конкурента, заявила Захарова - РИА Новости, 03.02.2023
США через украинизацию устраняют ЕС как конкурента, заявила Захарова
Украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз подыгрывает США, которые таким образом устраняют своего конкурента, оставляя ЕС один на один... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:42
2023-02-03T18:42
в мире
россия
сша
украина
мария захарова
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз подыгрывает США, которые таким образом устраняют своего конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской "черной дырой", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киевский режим неприкрыто эксплуатирует миф о "жертве агрессии", занимается откровенным иждивенчеством. Буквально требует западную помощь, в том числе военную, в качестве оплаты за свои агрессивные действия против России. При этом продолжает неонацистские выходки, грубо нарушающие конституцию Украины и ее международные обязательства в области основополагающих прав и свобод", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ. Она отметила, что "коррумпированным элитам в Киеве требуются постоянные вливания". По оценкам ЕС, Украине уже выделено 50 миллиардов евро и необходимо еще порядка 5 миллиардов евро ежемесячно. "Эти средства лягут тяжелым бременем на рядовых граждан стран Евросоюза, которые переживают непростые времена в результате недальновидной макроэкономической политики ЕС. Украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз по сути подыгрывает США, которые таким образом устраняют в его лице экономического конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской "черной дырой"", - отметила Захарова. По ее словам, если еврочиновники думают о благополучии своих граждан, то им стоит прекращать "выбрасывать деньги "на ветер" агрессивных планов Киева, подорвавших безопасность и стабильность на европейском континенте".
https://ria.ru/20230203/pomosch-1849606633.html
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в мире, россия, сша, украина, мария захарова, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Украина, Мария Захарова, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:42 03.02.2023
 
США через украинизацию устраняют ЕС как конкурента, заявила Захарова

Захарова заявила, что США с помощью украинизации устраняют Евросоюз как конкурента

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз подыгрывает США, которые таким образом устраняют своего конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской "черной дырой", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим неприкрыто эксплуатирует миф о "жертве агрессии", занимается откровенным иждивенчеством. Буквально требует западную помощь, в том числе военную, в качестве оплаты за свои агрессивные действия против России. При этом продолжает неонацистские выходки, грубо нарушающие конституцию Украины и ее международные обязательства в области основополагающих прав и свобод", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.
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Она отметила, что "коррумпированным элитам в Киеве требуются постоянные вливания". По оценкам ЕС, Украине уже выделено 50 миллиардов евро и необходимо еще порядка 5 миллиардов евро ежемесячно.
"Эти средства лягут тяжелым бременем на рядовых граждан стран Евросоюза, которые переживают непростые времена в результате недальновидной макроэкономической политики ЕС. Украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз по сути подыгрывает США, которые таким образом устраняют в его лице экономического конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской "черной дырой"", - отметила Захарова.
По ее словам, если еврочиновники думают о благополучии своих граждан, то им стоит прекращать "выбрасывать деньги "на ветер" агрессивных планов Киева, подорвавших безопасность и стабильность на европейском континенте".
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