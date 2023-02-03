США через украинизацию устраняют ЕС как конкурента, заявила Захарова
Захарова заявила, что США с помощью украинизации устраняют Евросоюз как конкурента
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз подыгрывает США, которые таким образом устраняют своего конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской "черной дырой", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим неприкрыто эксплуатирует миф о "жертве агрессии", занимается откровенным иждивенчеством. Буквально требует западную помощь, в том числе военную, в качестве оплаты за свои агрессивные действия против России. При этом продолжает неонацистские выходки, грубо нарушающие конституцию Украины и ее международные обязательства в области основополагающих прав и свобод", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.
Она отметила, что "коррумпированным элитам в Киеве требуются постоянные вливания". По оценкам ЕС, Украине уже выделено 50 миллиардов евро и необходимо еще порядка 5 миллиардов евро ежемесячно.
"Эти средства лягут тяжелым бременем на рядовых граждан стран Евросоюза, которые переживают непростые времена в результате недальновидной макроэкономической политики ЕС. Украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз по сути подыгрывает США, которые таким образом устраняют в его лице экономического конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской "черной дырой"", - отметила Захарова.
По ее словам, если еврочиновники думают о благополучии своих граждан, то им стоит прекращать "выбрасывать деньги "на ветер" агрессивных планов Киева, подорвавших безопасность и стабильность на европейском континенте".