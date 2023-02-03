https://ria.ru/20230203/evrosoyuz-1849522994.html

В ЕС считают уровень готовности Украины к вступлению в союз невысоким

В ЕС считают уровень готовности Украины к вступлению в союз невысоким - РИА Новости, 03.02.2023

В ЕС считают уровень готовности Украины к вступлению в союз невысоким

В ЕС считают, что Украина в целом пока находится на раннем уровне подготовки к вступлению в Евросоюз, следует из опубликованного Еврокомиссией многостраничного... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:19

2023-02-03T14:19

2023-02-03T14:19

украина

брюссель

молдавия

владимир зеленский

йоханнес хан

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. В ЕС считают, что Украина в целом пока находится на раннем уровне подготовки к вступлению в Евросоюз, следует из опубликованного Еврокомиссией многостраничного аналитического доклада по оценке готовности Украины к такому процессу. В таких стандартных для стран-кандидатов докладах ЕК оценивается способность выполнять обязательства, вытекающие из членства в Европейском союзе. В ЕК тщательно проанализировали каждый сектор хозяйства Украины и реализуемые ею реформы и по итогам исследования вынесли вердикт, что большая часть секторов экономики этой страны находится на "раннем" или "определенном" уровне готовности к старту процесса присоединения. При этом предусмотренный экспертами для кандидатов в ЕС "продвинутый" уровень готовности к началу процесса присоединения Украиной пока не достигнут ни в одной из исследованных областей. В частности, согласно документу, претензии у экспертов возникли к системе финансового контроля Украины. "Украина находится на ранней стадии подготовки к внедрению законодательства ЕС и применению европейских стандартов финансового контроля. Полное соответствие нормам ЕС потребует реформирования Счетной палаты Украины, чтобы четко закрепить ее независимость в конституции, расширить ее мандат и применение международных стандартов в аудиторских процедурах. В целом, внутренний аудит в Украине еще не развит", - указывается в докладе. Также "ранний" уровень подготовки европейские эксперты зафиксировали в сфере свободного перемещения рабочей силы, реализации законодательства об интеллектуальной собственности, социальной политике и занятости, защите окружающей среды и борьбе с климатическими изменениями, сельскому хозяйству и развитию сельских районов, рыболовству. В этих секторах Украине также необходимо проведение амбициозных реформ, обновление законодательства, усиление координации, контроля и прозрачности. "Определенный" уровень достигнут страной, к примеру, в области правосудия, свобод и безопасности. Однако в ЕК отметили слабую межинстуциональную координацию в сфере миграции и контроля. "Законодательство по визовой политике и убежищу в целом соответствует нормам ЕС. Сотрудничество и координация между институтами находится на низком уровне, особенно в вопросах миграции и пограничного контроля, что приводит к неудовлетворительной реализации задач", - указывается в докладе. Также в Комиссии "определенный" уровень подготовки обнаружили в сфере госзакупок, статистики, свободного движения капитала, конкурентной политики, финансовых услугах, в сфере защиты прав потребителей и защиты здоровья, налогообложении, предпринимательской и промышленной политике, образовании и культуре, транспортной политике и развитии трансевропейских сетей, региональной политике, системе собственных ресурсов, финансовых и бюджетных ассигнований. В этих секторах также требуется продолжать реформы, приводить их в соответствие с европейскими стандартами и требованиями, улучшать координацию, контроль и прозрачность. "Умеренный" уровень готовности ЕС отметил в сфере цифровизации и медиа, экономической и монетарной политики, науке и исследованиях, продовольственной безопасности Украины. "Хороший" уровень подготовки к интеграции зафиксирован в области внешнего сотрудничества, внешней политике и безопасности, реализации таможенного союза и сфере энергетики. Хотя и в этих сферах ЕС настаивает на продолжении реформ и усилении контроля и координации с европейскими институтами. Накануне еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан заявил, что вступление в ЕС для Украины, как и для других кандидатов – "это марафон, а не спринт", намекнув на то, что такой процесс не бывает быстрым. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230203/evrointegratsiya-1849475258.html

https://ria.ru/20230202/otchet-1849283881.html

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849452457.html

https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849213943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, брюссель, молдавия, владимир зеленский, йоханнес хан, евросоюз, еврокомиссия