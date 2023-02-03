https://ria.ru/20230203/evraev-1849444728.html
Евраев назвал приоритетом развитие образовательных кластеров
Евраев назвал приоритетом развитие образовательных кластеров - РИА Новости, 03.02.2023
Евраев назвал приоритетом развитие образовательных кластеров
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал приоритетом для региона развитие образовательных кластеров, а также инновационных образовательных проектов,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:52
2023-02-03T10:52
2023-02-03T10:52
ярославская область
общество
ярославская область
россия
валерий фальков
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал приоритетом для региона развитие образовательных кластеров, а также инновационных образовательных проектов, сообщает областное правительство. Сообщается, что глава Минобрнауки России Валерий Фальков принял участие в стратегическом совещании с руководством и ведущими учеными Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова. На встрече присутствовал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. На совещании, отмечает правительство области, Валерий Фальков обратил внимание, в частности, на важность совместной работы вуза с правительством области и предприятиями. Губернатор поблагодарил руководителя Минобрнауки за поддержку Ярославской области. По его словам, вопросы развития образования находятся в фокусе особого внимания, поскольку потребность в кадрах в регионе большая. На совещании совместно с губернатором обсудили возможности для привлечения в вуз абитуриентов из других субъектов РФ, а также планы по развитию университета в ближайшие годы.
https://ria.ru/20230202/prichal-1849367102.html
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общество, ярославская область, россия, валерий фальков, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Россия, Валерий Фальков, Михаил Евраев
Евраев назвал приоритетом развитие образовательных кластеров
Ярославский губернатор Евраев назвал развитие образовательных кластеров приоритетом
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал приоритетом для региона развитие образовательных кластеров, а также инновационных образовательных проектов, сообщает областное правительство.
Сообщается, что глава Минобрнауки России Валерий Фальков принял участие в стратегическом совещании с руководством и ведущими учеными Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова. На встрече присутствовал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
На совещании, отмечает правительство области, Валерий Фальков обратил внимание, в частности, на важность совместной работы вуза с правительством области и предприятиями.
Губернатор поблагодарил руководителя Минобрнауки за поддержку Ярославской области. По его словам, вопросы развития образования находятся в фокусе особого внимания, поскольку потребность в кадрах в регионе большая.
"Наш приоритет – развитие образовательных кластеров. Развиваем инновационные образовательные проекты. Нашим школам и вузам важно работать в плотной связке с предприятиями во всех сферах. Мы в свою очередь должны не только выпускать квалифицированные кадры, но и создавать достойные условия оплаты и труда, чтобы молодые люди оставались жить и работать в Ярославской области", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
На совещании совместно с губернатором обсудили возможности для привлечения в вуз абитуриентов из других субъектов РФ, а также планы по развитию университета в ближайшие годы.