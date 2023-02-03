https://ria.ru/20230203/evraev-1849444728.html

Евраев назвал приоритетом развитие образовательных кластеров

Евраев назвал приоритетом развитие образовательных кластеров - РИА Новости, 03.02.2023

Евраев назвал приоритетом развитие образовательных кластеров

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал приоритетом для региона развитие образовательных кластеров, а также инновационных образовательных проектов,... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:52

2023-02-03T10:52

2023-02-03T10:52

ярославская область

общество

ярославская область

россия

валерий фальков

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал приоритетом для региона развитие образовательных кластеров, а также инновационных образовательных проектов, сообщает областное правительство. Сообщается, что глава Минобрнауки России Валерий Фальков принял участие в стратегическом совещании с руководством и ведущими учеными Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова. На встрече присутствовал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. На совещании, отмечает правительство области, Валерий Фальков обратил внимание, в частности, на важность совместной работы вуза с правительством области и предприятиями. Губернатор поблагодарил руководителя Минобрнауки за поддержку Ярославской области. По его словам, вопросы развития образования находятся в фокусе особого внимания, поскольку потребность в кадрах в регионе большая. На совещании совместно с губернатором обсудили возможности для привлечения в вуз абитуриентов из других субъектов РФ, а также планы по развитию университета в ближайшие годы.

https://ria.ru/20230202/prichal-1849367102.html

https://ria.ru/20221208/shkoly-1837166960.html

ярославская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ярославская область, россия, валерий фальков, михаил евраев