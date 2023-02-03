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Евраев назвал приоритетом развитие образовательных кластеров - РИА Новости, 03.02.2023
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Ярославская область
https://ria.ru/20230203/evraev-1849444728.html
Евраев назвал приоритетом развитие образовательных кластеров
Евраев назвал приоритетом развитие образовательных кластеров - РИА Новости, 03.02.2023
Евраев назвал приоритетом развитие образовательных кластеров
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал приоритетом для региона развитие образовательных кластеров, а также инновационных образовательных проектов,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:52
2023-02-03T10:52
ярославская область
общество
ярославская область
россия
валерий фальков
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал приоритетом для региона развитие образовательных кластеров, а также инновационных образовательных проектов, сообщает областное правительство. Сообщается, что глава Минобрнауки России Валерий Фальков принял участие в стратегическом совещании с руководством и ведущими учеными Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова. На встрече присутствовал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. На совещании, отмечает правительство области, Валерий Фальков обратил внимание, в частности, на важность совместной работы вуза с правительством области и предприятиями. Губернатор поблагодарил руководителя Минобрнауки за поддержку Ярославской области. По его словам, вопросы развития образования находятся в фокусе особого внимания, поскольку потребность в кадрах в регионе большая. На совещании совместно с губернатором обсудили возможности для привлечения в вуз абитуриентов из других субъектов РФ, а также планы по развитию университета в ближайшие годы.
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общество, ярославская область, россия, валерий фальков, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Россия, Валерий Фальков, Михаил Евраев
10:52 03.02.2023
 
Евраев назвал приоритетом развитие образовательных кластеров

Ярославский губернатор Евраев назвал развитие образовательных кластеров приоритетом

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал приоритетом для региона развитие образовательных кластеров, а также инновационных образовательных проектов, сообщает областное правительство.
Сообщается, что глава Минобрнауки России Валерий Фальков принял участие в стратегическом совещании с руководством и ведущими учеными Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова. На встрече присутствовал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
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На совещании, отмечает правительство области, Валерий Фальков обратил внимание, в частности, на важность совместной работы вуза с правительством области и предприятиями.
Губернатор поблагодарил руководителя Минобрнауки за поддержку Ярославской области. По его словам, вопросы развития образования находятся в фокусе особого внимания, поскольку потребность в кадрах в регионе большая.
"Наш приоритет – развитие образовательных кластеров. Развиваем инновационные образовательные проекты. Нашим школам и вузам важно работать в плотной связке с предприятиями во всех сферах. Мы в свою очередь должны не только выпускать квалифицированные кадры, но и создавать достойные условия оплаты и труда, чтобы молодые люди оставались жить и работать в Ярославской области", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
На совещании совместно с губернатором обсудили возможности для привлечения в вуз абитуриентов из других субъектов РФ, а также планы по развитию университета в ближайшие годы.
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Ярославская областьОбществоЯрославская областьРоссияВалерий ФальковМихаил Евраев
 
 
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