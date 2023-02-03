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В Ельце Липецкой области создадут машиностроительный кластер - РИА Новости, 03.02.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230203/elets-1849461947.html
В Ельце Липецкой области создадут машиностроительный кластер
В Ельце Липецкой области создадут машиностроительный кластер - РИА Новости, 03.02.2023
В Ельце Липецкой области создадут машиностроительный кластер
На базе Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий в Липецкой области будет создан машиностроительный кластер, цель которого -... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:34
2023-02-03T11:34
липецкая область
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 фев – РИА Новости. На базе Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий в Липецкой области будет создан машиностроительный кластер, цель которого - подготовка квалифицированных специалистов для предприятий региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он пояснил, что кластер будет создан на федеральные деньги, которые колледж получит в рамках государственного проекта "Профессионалитет". Размер господдержки составит сто миллионов рублей. По словам Артамонова, эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры и создание условий для подготовки квалифицированных специалистов. Образовательная программа будет выстроена с учетом потребностей предприятий региона. Участниками проекта станут пять учреждений среднего профессионального образования Липецкой области."Очень важно организовать работу учреждений профессиональной подготовки таким образом, чтобы они выпускали современных специалистов по востребованным для экономики региона специальностям. Подобная трансформация сейчас проводится по всей стране. Она идет комплексно и, что особенно важно, с привлечением потенциальных работодателей", – отмечает губернатор Липецкой области.
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елец, игорь артамонов
Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов
11:34 03.02.2023
 

В Ельце Липецкой области создадут машиностроительный кластер

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 3 фев – РИА Новости. На базе Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий в Липецкой области будет создан машиностроительный кластер, цель которого - подготовка квалифицированных специалистов для предприятий региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он пояснил, что кластер будет создан на федеральные деньги, которые колледж получит в рамках государственного проекта "Профессионалитет". Размер господдержки составит сто миллионов рублей. По словам Артамонова, эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры и создание условий для подготовки квалифицированных специалистов. Образовательная программа будет выстроена с учетом потребностей предприятий региона. Участниками проекта станут пять учреждений среднего профессионального образования Липецкой области.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время рабочей встречи с акционером компании Елецгидроагрегат Антоном Ситниковым - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 15:15Липецкая область
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"Очень важно организовать работу учреждений профессиональной подготовки таким образом, чтобы они выпускали современных специалистов по востребованным для экономики региона специальностям. Подобная трансформация сейчас проводится по всей стране. Она идет комплексно и, что особенно важно, с привлечением потенциальных работодателей", – отмечает губернатор Липецкой области.
 
Липецкая областьЕлецИгорь Артамонов
 
 
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