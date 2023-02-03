https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849407092.html
В Лондоне сравнили ситуацию в экономиках России и Британии и расстроились
В Лондоне сравнили ситуацию в экономиках России и Британии и расстроились - РИА Новости, 03.02.2023
В Лондоне сравнили ситуацию в экономиках России и Британии и расстроились
Прогноз МВФ по экономике Великобритании на 2023 год оказался наихудшим среди ведущих западных стран, и хуже, чем для находящейся под санкциями России, говорится РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T02:55
2023-02-03T02:55
2023-02-03T03:06
в мире
россия
великобритания
мвф
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Прогноз МВФ по экономике Великобритании на 2023 год оказался наихудшим среди ведущих западных стран, и хуже, чем для находящейся под санкциями России, говорится в сюжете телеканала Channel 4.Как отмечается в материале, британская экономическая политика "сейчас не совсем попадает в цель", а высокие счета за электроэнергию и продукты осложняют жизнь гражданам по всей стране. "Нехватка персонала, растущие ипотечные кредиты и налоги привели к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России", - сообщается в сюжете.По прогнозу МВФ, экономика Соединенного Королевства упадет более чем на полпроцента, а страна станет единственной ведущей державой, которой грозит рецессия, что будет иметь "море последствий".Как отметила "теневой" (от оппозиции. – ред.) канцлер казначейства Рейчел Ривс, "Британия катится вниз", в то время как мир развивается. "У нас дела хуже, чем у России, которая находится под санкциями", - подчеркнула она.Ранее МВФ улучшил прогнозы по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП России вырастет на 0,3% (в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%). В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики, а также социального обеспечения. Кроме того, США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230201/zabastovka-1849002506.html
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в мире, россия, великобритания, мвф
В мире, Россия, Великобритания, МВФ
02:55 03.02.2023 (обновлено: 03:06 03.02.2023)
В Лондоне сравнили ситуацию в экономиках России и Британии и расстроились
Депутат от Лейбористской партии Ривс: ситуация в экономике Британии хуже, чем у России
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости.
Прогноз МВФ по экономике Великобритании на 2023 год оказался наихудшим среди ведущих западных стран, и хуже, чем для находящейся под санкциями России, говорится
в сюжете телеканала Channel 4.
Как отмечается в материале, британская экономическая политика "сейчас не совсем попадает в цель", а высокие счета за электроэнергию и продукты осложняют жизнь гражданам по всей стране. "Нехватка персонала, растущие ипотечные кредиты и налоги привели к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России", - сообщается в сюжете.
По прогнозу МВФ, экономика Соединенного Королевства упадет более чем на полпроцента, а страна станет единственной ведущей державой, которой грозит рецессия, что будет иметь "море последствий".
Как отметила "теневой" (от оппозиции. – ред.) канцлер казначейства Рейчел Ривс, "Британия катится вниз", в то время как мир развивается. "У нас дела хуже, чем у России, которая находится под санкциями", - подчеркнула она.
Ранее МВФ улучшил прогнозы по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП России вырастет на 0,3% (в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%). В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе
во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики, а также социального обеспечения. Кроме того, США
и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Президент Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.