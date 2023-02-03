https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html

Обратный эффект. Как санкции подстегнули российскую экономику

Обратный эффект. Как санкции подстегнули российскую экономику - РИА Новости, 03.02.2023

Обратный эффект. Как санкции подстегнули российскую экономику

Международный валютный фонд (МВФ) признал: экономика России пострадала от санкций меньше, чем ожидали, и уже в 2023-м пойдет в рост. При этом увеличение... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:00

2023-02-03T08:00

2023-02-03T08:15

экономика

россия

мвф

всемирный банк

сша

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Международный валютный фонд (МВФ) признал: экономика России пострадала от санкций меньше, чем ожидали, и уже в 2023-м пойдет в рост. При этом увеличение глобального ВВП рекордно замедлится. РИА Новости разбиралось в прогнозах аналитиков.Из Вашингтона виднееПо оценке МВФ, мировая экономика в 2023-м прибавит лишь 2,9% — меньше среднего показателя за 20 лет (в 2022-м было 3,4%). Во многом это связано с повышением центробанками ставок из-за разгоняющейся инфляции.России в 2022-м пророчили сокращение ВВП на 3,4%. Оказалось — 2,2%. И в этом году динамика будет положительная — плюс 0,3%.Впрочем, Всемирный банк предсказывает минус 3,3%. Восстановление возможно лишь через год после переориентации торговых связей, указывают там. Причем потенциал роста останется ограниченным из-за недостатка технологий и инвестиций. А ВВП Украины, по мнению ВБ, увеличится на 3,3%, если конфликт не обострится.Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев полагает, что прогноз Всемирного банка отчасти объясняется договором между Украиной и ЕС об экономической интеграции. "Они исходят из того, что ничего не изменится, военный конфликт закончится и Украина как-то продолжит существовать. Но в этом есть серьезные сомнения. Прогноз МВФ более реалистичен, хотя там не учитывают новые российские регионы", — говорит он.Независимый эксперт Леонид Хазанов напомнил, что с 2014-го правительство принимает меры по поддержке реального сектора — налоговые послабления, формирование особых экономических зон и индустриальных парков, льготные займы и гранты."Нам действительно какое-то время будет не хватать потенциала из-за сокращения иностранных капитальных вложений и ограниченного доступа к технологиям, торговых барьеров. Но западные специалисты недооценили инвестиционные возможности государства и частного бизнеса", — подчеркивает он.Самые пессимистические сценарии оказались сильно преувеличены, отмечает Светлана Ерхова, эксперт по экономическим вопросам Госдумы. "Если прогрессирующий производственный и экономический спад в Евр­осоюзе обусловлен потерей дешевых энергоресурсов и колоссальн­ого рынка сбыта, то вре­менная заминка в ком­мерческой активности России объясняется неко­торой растерянностью бизнес-элит от открывшихся перспектив в импортозамещении. Также сказывается неуверен­ность в окончательном уходе конкуриру­ющих иностранных брендов с отечественного рынка", — рассуждает она.Как только бизнес поверит в реальность предоставленного шанса и в готовность государства к твердым контрактам, в российской промышленности случится настоящий бум, считает эксперт.Не все так простоИнвесторы и трейдеры более осторожны. Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров предостерегает от недооценки вероятности циклического спада мировой экономики в 2023-м. "Если МВФ ожидает относительно неплохого результата — плюс 2,9%, то ВБ — самого низкого показателя за последние десятилетия — 1,7%. Нужно быть готовыми решать поставленные задачи в еще более сложных условиях", — предупреждает аналитик.Основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров указывает на сложность прогнозирования в столь неопределенной ситуации. "Если ведущие экономики мира справятся с инфляцией, если Китай не скатится в рецессию первым и начнет восстанавливаться потребление, то увеличится спрос на нефть, газ, уголь, металлы. От этого также выиграет Россия, и по итогам года мы получим либо небольшую просадку ВВП, либо даже рост", — предполагает он.По данным Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал увеличились во втором квартале на 4,1%. Спад в 2022-м оценивают всего в два процента. Безработица держится на исторических минимумах (3,9% в мае-июле), среднегодовая, скорее всего, не превысит 4,2%. Снижение реальных доходов населения минимизировали за счет индексации пенсий, прожиточного минимума и МРОТ, а также дополнительных социальных выплат и льгот. Инфляция доходила до 17,8% в апреле, но итоговая составит порядка 12,4%. В 2023-м — снизится до 5,5%, а в 2024-2025-м выйдет на целевой показатель в четыре процента.Перспективы ростаИ экспорт, и импорт постепенно восстановятся, уверены в ведомстве. Курс рубля сильно не изменится. Безработица уменьшится до 4,1% к 2025 году.Инвестиции в основной капитал в 2024-2025-м прибавят 4,5% относительно 2021-го, что создаст основу для структурной перестройки экономики. Аналитики делают ставку на потребительский спрос. Розничная торговля, платные услуги, доходы населения, реальная заработная плата через два года вырастут на три-шесть процентов.Финансовый эксперт Андрей Верников считает, что высокая ценовая база позволит легко стабилизировать экономику. После скачка курса доллара предприниматели подняли цены по многим позициям, затем опустили. "Сейчас дешевеют даже высокотехнологичные продукты, например компьютеры и ноутбуки, а стоимость продовольствия стабилизировались во всем мире", — поясняет эксперт.Александр Разуваев добавляет, что экономику выручает оборонная промышленность, не только активно использующая высокие технологии, но и развивающая их, обеспечивая заказами смежные отрасли."США всегда выходили из рецессии за счет оборонки, — напоминает он. — Наша экономика очень быстро перестраивается, для иностранцев это большая неожиданность".Аналитик прогнозирует рост экономики в один-два процента и выход к началу следующего года на уровень февраля 2022-го.В то же время, по мнению МВФ, развитые экономики продемонстрируют относительно слабую динамику — 1,2% (вместо прошлогодних 2,7). В частности, США замедлятся с двух до 1,4% и до одного — в 2024-м.

https://ria.ru/20230123/tovarooborot-1846211496.html

https://ria.ru/20230114/promyshlennost-1844576506.html

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экономика, россия, мвф, всемирный банк, сша