Рейтинг@Mail.ru
Обратный эффект. Как санкции подстегнули российскую экономику - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html
Обратный эффект. Как санкции подстегнули российскую экономику
Обратный эффект. Как санкции подстегнули российскую экономику - РИА Новости, 03.02.2023
Обратный эффект. Как санкции подстегнули российскую экономику
Международный валютный фонд (МВФ) признал: экономика России пострадала от санкций меньше, чем ожидали, и уже в 2023-м пойдет в рост. При этом увеличение... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:00
2023-02-03T08:15
экономика
россия
мвф
всемирный банк
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151900/43/1519004330_0:0:2898:1630_1920x0_80_0_0_5341d00f6fcfe7b9e6f87ee305b87f83.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Международный валютный фонд (МВФ) признал: экономика России пострадала от санкций меньше, чем ожидали, и уже в 2023-м пойдет в рост. При этом увеличение глобального ВВП рекордно замедлится. РИА Новости разбиралось в прогнозах аналитиков.Из Вашингтона виднееПо оценке МВФ, мировая экономика в 2023-м прибавит лишь 2,9% — меньше среднего показателя за 20 лет (в 2022-м было 3,4%). Во многом это связано с повышением центробанками ставок из-за разгоняющейся инфляции.России в 2022-м пророчили сокращение ВВП на 3,4%. Оказалось — 2,2%. И в этом году динамика будет положительная — плюс 0,3%.Впрочем, Всемирный банк предсказывает минус 3,3%. Восстановление возможно лишь через год после переориентации торговых связей, указывают там. Причем потенциал роста останется ограниченным из-за недостатка технологий и инвестиций. А ВВП Украины, по мнению ВБ, увеличится на 3,3%, если конфликт не обострится.Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев полагает, что прогноз Всемирного банка отчасти объясняется договором между Украиной и ЕС об экономической интеграции. "Они исходят из того, что ничего не изменится, военный конфликт закончится и Украина как-то продолжит существовать. Но в этом есть серьезные сомнения. Прогноз МВФ более реалистичен, хотя там не учитывают новые российские регионы", — говорит он.Независимый эксперт Леонид Хазанов напомнил, что с 2014-го правительство принимает меры по поддержке реального сектора — налоговые послабления, формирование особых экономических зон и индустриальных парков, льготные займы и гранты."Нам действительно какое-то время будет не хватать потенциала из-за сокращения иностранных капитальных вложений и ограниченного доступа к технологиям, торговых барьеров. Но западные специалисты недооценили инвестиционные возможности государства и частного бизнеса", — подчеркивает он.Самые пессимистические сценарии оказались сильно преувеличены, отмечает Светлана Ерхова, эксперт по экономическим вопросам Госдумы. "Если прогрессирующий производственный и экономический спад в Евр­осоюзе обусловлен потерей дешевых энергоресурсов и колоссальн­ого рынка сбыта, то вре­менная заминка в ком­мерческой активности России объясняется неко­торой растерянностью бизнес-элит от открывшихся перспектив в импортозамещении. Также сказывается неуверен­ность в окончательном уходе конкуриру­ющих иностранных брендов с отечественного рынка", — рассуждает она.Как только бизнес поверит в реальность предоставленного шанса и в готовность государства к твердым контрактам, в российской промышленности случится настоящий бум, считает эксперт.Не все так простоИнвесторы и трейдеры более осторожны. Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров предостерегает от недооценки вероятности циклического спада мировой экономики в 2023-м. "Если МВФ ожидает относительно неплохого результата — плюс 2,9%, то ВБ — самого низкого показателя за последние десятилетия — 1,7%. Нужно быть готовыми решать поставленные задачи в еще более сложных условиях", — предупреждает аналитик.Основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров указывает на сложность прогнозирования в столь неопределенной ситуации. "Если ведущие экономики мира справятся с инфляцией, если Китай не скатится в рецессию первым и начнет восстанавливаться потребление, то увеличится спрос на нефть, газ, уголь, металлы. От этого также выиграет Россия, и по итогам года мы получим либо небольшую просадку ВВП, либо даже рост", — предполагает он.По данным Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал увеличились во втором квартале на 4,1%. Спад в 2022-м оценивают всего в два процента. Безработица держится на исторических минимумах (3,9% в мае-июле), среднегодовая, скорее всего, не превысит 4,2%. Снижение реальных доходов населения минимизировали за счет индексации пенсий, прожиточного минимума и МРОТ, а также дополнительных социальных выплат и льгот. Инфляция доходила до 17,8% в апреле, но итоговая составит порядка 12,4%. В 2023-м — снизится до 5,5%, а в 2024-2025-м выйдет на целевой показатель в четыре процента.Перспективы ростаИ экспорт, и импорт постепенно восстановятся, уверены в ведомстве. Курс рубля сильно не изменится. Безработица уменьшится до 4,1% к 2025 году.Инвестиции в основной капитал в 2024-2025-м прибавят 4,5% относительно 2021-го, что создаст основу для структурной перестройки экономики. Аналитики делают ставку на потребительский спрос. Розничная торговля, платные услуги, доходы населения, реальная заработная плата через два года вырастут на три-шесть процентов.Финансовый эксперт Андрей Верников считает, что высокая ценовая база позволит легко стабилизировать экономику. После скачка курса доллара предприниматели подняли цены по многим позициям, затем опустили. "Сейчас дешевеют даже высокотехнологичные продукты, например компьютеры и ноутбуки, а стоимость продовольствия стабилизировались во всем мире", — поясняет эксперт.Александр Разуваев добавляет, что экономику выручает оборонная промышленность, не только активно использующая высокие технологии, но и развивающая их, обеспечивая заказами смежные отрасли."США всегда выходили из рецессии за счет оборонки, — напоминает он. — Наша экономика очень быстро перестраивается, для иностранцев это большая неожиданность".Аналитик прогнозирует рост экономики в один-два процента и выход к началу следующего года на уровень февраля 2022-го.В то же время, по мнению МВФ, развитые экономики продемонстрируют относительно слабую динамику — 1,2% (вместо прошлогодних 2,7). В частности, США замедлятся с двух до 1,4% и до одного — в 2024-м.
https://ria.ru/20230123/tovarooborot-1846211496.html
https://ria.ru/20230114/promyshlennost-1844576506.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151900/43/1519004330_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d182bac31b78cadcf11afdbd32b4f84e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, мвф, всемирный банк, сша
Экономика, Россия, МВФ, Всемирный банк, США
08:00 03.02.2023 (обновлено: 08:15 03.02.2023)
 

Обратный эффект. Как санкции подстегнули российскую экономику

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкГлавный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей центробанков G20, 19 апреля 2018 года
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей центробанков G20, 19 апреля 2018 года - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Международный валютный фонд (МВФ) признал: экономика России пострадала от санкций меньше, чем ожидали, и уже в 2023-м пойдет в рост. При этом увеличение глобального ВВП рекордно замедлится. РИА Новости разбиралось в прогнозах аналитиков.

Из Вашингтона виднее

По оценке МВФ, мировая экономика в 2023-м прибавит лишь 2,9% — меньше среднего показателя за 20 лет (в 2022-м было 3,4%). Во многом это связано с повышением центробанками ставок из-за разгоняющейся инфляции.
России в 2022-м пророчили сокращение ВВП на 3,4%. Оказалось — 2,2%. И в этом году динамика будет положительная — плюс 0,3%.
Впрочем, Всемирный банк предсказывает минус 3,3%. Восстановление возможно лишь через год после переориентации торговых связей, указывают там. Причем потенциал роста останется ограниченным из-за недостатка технологий и инвестиций. А ВВП Украины, по мнению ВБ, увеличится на 3,3%, если конфликт не обострится.
© AP Photo / Evan VucciНовый глава Всемирного банка — американский экономист Дэвид Малпасс
Новый глава Всемирного банка, американский экономист Дэвид Малпасс (David Malpass) - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Новый глава Всемирного банка — американский экономист Дэвид Малпасс
Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев полагает, что прогноз Всемирного банка отчасти объясняется договором между Украиной и ЕС об экономической интеграции. "Они исходят из того, что ничего не изменится, военный конфликт закончится и Украина как-то продолжит существовать. Но в этом есть серьезные сомнения. Прогноз МВФ более реалистичен, хотя там не учитывают новые российские регионы", — говорит он.
Независимый эксперт Леонид Хазанов напомнил, что с 2014-го правительство принимает меры по поддержке реального сектора — налоговые послабления, формирование особых экономических зон и индустриальных парков, льготные займы и гранты.
"Нам действительно какое-то время будет не хватать потенциала из-за сокращения иностранных капитальных вложений и ограниченного доступа к технологиям, торговых барьеров. Но западные специалисты недооценили инвестиционные возможности государства и частного бизнеса", — подчеркивает он.
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 08:00
Небывалый сдвиг: о чем договорились Россия и Китай
Самые пессимистические сценарии оказались сильно преувеличены, отмечает Светлана Ерхова, эксперт по экономическим вопросам Госдумы. "Если прогрессирующий производственный и экономический спад в Евр­осоюзе обусловлен потерей дешевых энергоресурсов и колоссальн­ого рынка сбыта, то вре­менная заминка в ком­мерческой активности России объясняется неко­торой растерянностью бизнес-элит от открывшихся перспектив в импортозамещении. Также сказывается неуверен­ность в окончательном уходе конкуриру­ющих иностранных брендов с отечественного рынка", — рассуждает она.
Как только бизнес поверит в реальность предоставленного шанса и в готовность государства к твердым контрактам, в российской промышленности случится настоящий бум, считает эксперт.

Не все так просто

Инвесторы и трейдеры более осторожны. Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров предостерегает от недооценки вероятности циклического спада мировой экономики в 2023-м. "Если МВФ ожидает относительно неплохого результата — плюс 2,9%, то ВБ — самого низкого показателя за последние десятилетия — 1,7%. Нужно быть готовыми решать поставленные задачи в еще более сложных условиях", — предупреждает аналитик.
Основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров указывает на сложность прогнозирования в столь неопределенной ситуации. "Если ведущие экономики мира справятся с инфляцией, если Китай не скатится в рецессию первым и начнет восстанавливаться потребление, то увеличится спрос на нефть, газ, уголь, металлы. От этого также выиграет Россия, и по итогам года мы получим либо небольшую просадку ВВП, либо даже рост", — предполагает он.
© РИА Новости / Евгений БиятовРабочий достает из форм готовые слитки в литейном цехе
Рабочий достает из форм готовые слитки в литейном цехе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Рабочий достает из форм готовые слитки в литейном цехе
По данным Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал увеличились во втором квартале на 4,1%. Спад в 2022-м оценивают всего в два процента. Безработица держится на исторических минимумах (3,9% в мае-июле), среднегодовая, скорее всего, не превысит 4,2%. Снижение реальных доходов населения минимизировали за счет индексации пенсий, прожиточного минимума и МРОТ, а также дополнительных социальных выплат и льгот. Инфляция доходила до 17,8% в апреле, но итоговая составит порядка 12,4%. В 2023-м — снизится до 5,5%, а в 2024-2025-м выйдет на целевой показатель в четыре процента.

Перспективы роста

И экспорт, и импорт постепенно восстановятся, уверены в ведомстве. Курс рубля сильно не изменится. Безработица уменьшится до 4,1% к 2025 году.
Инвестиции в основной капитал в 2024-2025-м прибавят 4,5% относительно 2021-го, что создаст основу для структурной перестройки экономики. Аналитики делают ставку на потребительский спрос. Розничная торговля, платные услуги, доходы населения, реальная заработная плата через два года вырастут на три-шесть процентов.
Финансовый эксперт Андрей Верников считает, что высокая ценовая база позволит легко стабилизировать экономику. После скачка курса доллара предприниматели подняли цены по многим позициям, затем опустили. "Сейчас дешевеют даже высокотехнологичные продукты, например компьютеры и ноутбуки, а стоимость продовольствия стабилизировались во всем мире", — поясняет эксперт.
Мелитопольский литейный завод - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 08:00
Обеспечить прорыв: российский автопром и металлургию поддержат триллионами
Александр Разуваев добавляет, что экономику выручает оборонная промышленность, не только активно использующая высокие технологии, но и развивающая их, обеспечивая заказами смежные отрасли.
"США всегда выходили из рецессии за счет оборонки, — напоминает он. — Наша экономика очень быстро перестраивается, для иностранцев это большая неожиданность".
Аналитик прогнозирует рост экономики в один-два процента и выход к началу следующего года на уровень февраля 2022-го.
В то же время, по мнению МВФ, развитые экономики продемонстрируют относительно слабую динамику — 1,2% (вместо прошлогодних 2,7). В частности, США замедлятся с двух до 1,4% и до одного — в 2024-м.
 
ЭкономикаРоссияМВФВсемирный банкСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала