https://ria.ru/20230203/egipet-1849502593.html
Эксперты узнали, в какую сумму обойдутся билеты в Египет в мае
Эксперты узнали, в какую сумму обойдутся билеты в Египет в мае - РИА Новости, 03.02.2023
Эксперты узнали, в какую сумму обойдутся билеты в Египет в мае
Эксперты рассказали, сколько стоят авиабилеты в Египет на майские праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:28
2023-02-03T13:28
2023-02-03T13:28
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египет
шарм-эш-шейх
москва
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аэрофлот
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоят авиабилеты в Египет на майские праздники, сообщает АТОР.В конце апреля прямой перелет "Аэрофлотом" из Москвы в Шарм-эш-Шейх и обратно обойдется минимум в 62 тысячи рублей с человека без багажа и от 66 тысяч — с ним, отмечают в ассоциации. Вылетать в первых числах мая выгоднее: билеты стоят 58 и 64 тысячи рублей соответственно.Уточняется, что рейсы запланированы ежедневно на лайнерах Airbus A330-300. Время в пути — почти семь часов.Тарифы на полеты в Хургаду, по словам экспертов, будут такими же, как и в Шарм-эш-Шейх. А вот если выбирать стыковочные рейсы с пересадкой в Каире, можно сэкономить. Цены на них стартуют от 56500 тысяч рублей с человека в апреле и от 42500 в мае.
https://ria.ru/20230120/egipet-1846062425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Шарм-эш-Шейх, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот
Эксперты узнали, в какую сумму обойдутся билеты в Египет в мае
АТОР: авиабилеты в Египет на майские праздники обойдется минимум в 62 тысячи рублей