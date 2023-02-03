https://ria.ru/20230203/egipet-1849502593.html

Эксперты узнали, в какую сумму обойдутся билеты в Египет в мае

Эксперты узнали, в какую сумму обойдутся билеты в Египет в мае - РИА Новости, 03.02.2023

Эксперты узнали, в какую сумму обойдутся билеты в Египет в мае

Эксперты рассказали, сколько стоят авиабилеты в Египет на майские праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:28

2023-02-03T13:28

2023-02-03T13:28

туризм

новости - туризм

египет

шарм-эш-шейх

москва

ассоциация туроператоров россии (атор)

аэрофлот

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоят авиабилеты в Египет на майские праздники, сообщает АТОР.В конце апреля прямой перелет "Аэрофлотом" из Москвы в Шарм-эш-Шейх и обратно обойдется минимум в 62 тысячи рублей с человека без багажа и от 66 тысяч — с ним, отмечают в ассоциации. Вылетать в первых числах мая выгоднее: билеты стоят 58 и 64 тысячи рублей соответственно.Уточняется, что рейсы запланированы ежедневно на лайнерах Airbus A330-300. Время в пути — почти семь часов.Тарифы на полеты в Хургаду, по словам экспертов, будут такими же, как и в Шарм-эш-Шейх. А вот если выбирать стыковочные рейсы с пересадкой в Каире, можно сэкономить. Цены на них стартуют от 56500 тысяч рублей с человека в апреле и от 42500 в мае.

https://ria.ru/20230120/egipet-1846062425.html

египет

шарм-эш-шейх

москва

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот