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Эксперты узнали, в какую сумму обойдутся билеты в Египет в мае - РИА Новости, 03.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230203/egipet-1849502593.html
Эксперты узнали, в какую сумму обойдутся билеты в Египет в мае
Эксперты узнали, в какую сумму обойдутся билеты в Египет в мае - РИА Новости, 03.02.2023
Эксперты узнали, в какую сумму обойдутся билеты в Египет в мае
Эксперты рассказали, сколько стоят авиабилеты в Египет на майские праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:28
2023-02-03T13:28
туризм
новости - туризм
египет
шарм-эш-шейх
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоят авиабилеты в Египет на майские праздники, сообщает АТОР.В конце апреля прямой перелет "Аэрофлотом" из Москвы в Шарм-эш-Шейх и обратно обойдется минимум в 62 тысячи рублей с человека без багажа и от 66 тысяч — с ним, отмечают в ассоциации. Вылетать в первых числах мая выгоднее: билеты стоят 58 и 64 тысячи рублей соответственно.Уточняется, что рейсы запланированы ежедневно на лайнерах Airbus A330-300. Время в пути — почти семь часов.Тарифы на полеты в Хургаду, по словам экспертов, будут такими же, как и в Шарм-эш-Шейх. А вот если выбирать стыковочные рейсы с пересадкой в Каире, можно сэкономить. Цены на них стартуют от 56500 тысяч рублей с человека в апреле и от 42500 в мае.
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новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Шарм-эш-Шейх, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот
13:28 03.02.2023
 
Эксперты узнали, в какую сумму обойдутся билеты в Египет в мае

АТОР: авиабилеты в Египет на майские праздники обойдется минимум в 62 тысячи рублей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАвтобус российского туроператора "Tez Tour" в Египте
Автобус российского туроператора Tez Tour в Египте - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоят авиабилеты в Египет на майские праздники, сообщает АТОР.
В конце апреля прямой перелет "Аэрофлотом" из Москвы в Шарм-эш-Шейх и обратно обойдется минимум в 62 тысячи рублей с человека без багажа и от 66 тысяч — с ним, отмечают в ассоциации. Вылетать в первых числах мая выгоднее: билеты стоят 58 и 64 тысячи рублей соответственно.
Уточняется, что рейсы запланированы ежедневно на лайнерах Airbus A330-300. Время в пути — почти семь часов.
Тарифы на полеты в Хургаду, по словам экспертов, будут такими же, как и в Шарм-эш-Шейх. А вот если выбирать стыковочные рейсы с пересадкой в Каире, можно сэкономить. Цены на них стартуют от 56500 тысяч рублей с человека в апреле и от 42500 в мае.
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ТуризмНовости - ТуризмЕгипетШарм-эш-ШейхМоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)Аэрофлот
 
 
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