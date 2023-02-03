https://ria.ru/20230203/ege-1849647648.html

Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ

Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ - РИА Новости, 03.02.2023

Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ

Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ, следует из документа на портале проектов нормативных правовых актов. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T20:02

2023-02-03T20:02

2023-02-03T20:29

наука

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845447686_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_46a3a0d8fa2afbb93aec018967e8cd5e.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ, следует из документа на портале проектов нормативных правовых актов.Согласно предложенным нововведениям, участники аттестации смогут менять перечень учебных предметов, указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ, а также сроки сдачи экзаменов при наличии уважительных причин.Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или по контракту, поступающих в военные вузы, предусмотрят возможность подавать соответствующие заявления там, где они служат.Планируется также изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения: вместо первой рабочей среды мая — вторая среда апреля.Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029-го.

https://sn.ria.ru/20230113/ekzameny-1844543922.html

https://sn.ria.ru/20230116/ege-1845262067.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия