https://ria.ru/20230203/ege-1849647648.html
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ - РИА Новости, 03.02.2023
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ, следует из документа на портале проектов нормативных правовых актов. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T20:02
2023-02-03T20:02
2023-02-03T20:29
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ, следует из документа на портале проектов нормативных правовых актов.Согласно предложенным нововведениям, участники аттестации смогут менять перечень учебных предметов, указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ, а также сроки сдачи экзаменов при наличии уважительных причин.Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или по контракту, поступающих в военные вузы, предусмотрят возможность подавать соответствующие заявления там, где они служат.Планируется также изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения: вместо первой рабочей среды мая — вторая среда апреля.Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029-го.
https://sn.ria.ru/20230113/ekzameny-1844543922.html
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общество, россия
20:02 03.02.2023 (обновлено: 20:29 03.02.2023)
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ
Минпросвещения России разработало новый порядок проведения ЕГЭ
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ, следует из документа
на портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить прилагаемый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования", — говорится в публикации.
Согласно предложенным нововведениям, участники аттестации смогут менять перечень учебных предметов, указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ, а также сроки сдачи экзаменов при наличии уважительных причин.
Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или по контракту, поступающих в военные вузы, предусмотрят возможность подавать соответствующие заявления там, где они служат.
Планируется также изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения: вместо первой рабочей среды мая — вторая среда апреля.
Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029-го.