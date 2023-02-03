https://ria.ru/20230203/eaes-1849466489.html

Мишустин отметил стабильность ЕАЭС

Мишустин отметил стабильность ЕАЭС - РИА Новости, 03.02.2023

Мишустин отметил стабильность ЕАЭС

Негативные прогнозы относительно стабильности Евразийского экономического союза не оправдались, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:49

2023-02-03T11:49

2023-02-03T11:49

экономика

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

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АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Негативные прогнозы относительно стабильности Евразийского экономического союза не оправдались, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Он напомнил, что Россия в 2023 году председательствует в органах объединения и нацелена на продолжение динамичного и продуктивного диалога для укрепления интеграции на всех направлениях – в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах. Мишустин указал на то, что у ЕАЭС есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных и самодостаточных полюсов, формирующегося многополярного мира. Он также указал, что ситуация в мировой экономике стремительно меняется: нарушаются привычные торговые связи, ломаются транспортно-логистические цепочки, усиливаются проблемы в продовольственной безопасности. Он рассказал, что по итогам января-ноября 2022 года спад ВВП ЕЭАС составил всего 1,2%, при этом промышленное производство осталось практически на том же уровне, что и годом ранее. "По целому ряду ключевых направлений мы имели позитивную динамику - более чем на 5% увеличился выпуск продукции сельского хозяйства, на 5,5% выросли объемы строительных работ, очень хороший темп в горнодобывающей промышленности, а также у инвестиций в основной капитал", - перечислил глава кабмина РФ. Мишустин также рассказал, что при подготовке приоритетов председательства в органах союза Россия учитывала складывающуюся международную экономическую конъюнктуру и обострение геополитической обстановки. В качестве одной из задач обозначено подготовка новых документов долгосрочного планирования – до 2030 и 2045 годов. "Евразийская экономическая комиссия представила доклад о реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Проделан колоссальный труд, теперь на первый план выходят новые задачи - необходимо оперативно реагировать и уже сейчас очертить контуры дальнейшего сотрудничества. И конечно прошу комиссию организовать соответствующую работу", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230203/poteri-1849465883.html

https://ria.ru/20230203/sol-1849418765.html

https://ria.ru/20230123/eaes-1846699600.html

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экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия