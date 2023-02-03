https://ria.ru/20230203/eaes-1849466489.html
Мишустин отметил стабильность ЕАЭС
Мишустин отметил стабильность ЕАЭС - РИА Новости, 03.02.2023
Мишустин отметил стабильность ЕАЭС
Негативные прогнозы относительно стабильности Евразийского экономического союза не оправдались, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:49
2023-02-03T11:49
2023-02-03T11:49
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Негативные прогнозы относительно стабильности Евразийского экономического союза не оправдались, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Он напомнил, что Россия в 2023 году председательствует в органах объединения и нацелена на продолжение динамичного и продуктивного диалога для укрепления интеграции на всех направлениях – в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах. Мишустин указал на то, что у ЕАЭС есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных и самодостаточных полюсов, формирующегося многополярного мира. Он также указал, что ситуация в мировой экономике стремительно меняется: нарушаются привычные торговые связи, ломаются транспортно-логистические цепочки, усиливаются проблемы в продовольственной безопасности. Он рассказал, что по итогам января-ноября 2022 года спад ВВП ЕЭАС составил всего 1,2%, при этом промышленное производство осталось практически на том же уровне, что и годом ранее. "По целому ряду ключевых направлений мы имели позитивную динамику - более чем на 5% увеличился выпуск продукции сельского хозяйства, на 5,5% выросли объемы строительных работ, очень хороший темп в горнодобывающей промышленности, а также у инвестиций в основной капитал", - перечислил глава кабмина РФ. Мишустин также рассказал, что при подготовке приоритетов председательства в органах союза Россия учитывала складывающуюся международную экономическую конъюнктуру и обострение геополитической обстановки. В качестве одной из задач обозначено подготовка новых документов долгосрочного планирования – до 2030 и 2045 годов. "Евразийская экономическая комиссия представила доклад о реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Проделан колоссальный труд, теперь на первый план выходят новые задачи - необходимо оперативно реагировать и уже сейчас очертить контуры дальнейшего сотрудничества. И конечно прошу комиссию организовать соответствующую работу", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230203/poteri-1849465883.html
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https://ria.ru/20230123/eaes-1846699600.html
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экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
Мишустин отметил стабильность ЕАЭС
Мишустин заявил, что негативные прогнозы относительно стабильности ЕАЭС не оправдались
АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Негативные прогнозы относительно стабильности Евразийского экономического союза не оправдались, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Он напомнил, что Россия в 2023 году председательствует в органах объединения и нацелена на продолжение динамичного и продуктивного диалога для укрепления интеграции на всех направлениях – в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах.
Мишустин указал на то, что у ЕАЭС есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных и самодостаточных полюсов, формирующегося многополярного мира. Он также указал, что ситуация в мировой экономике стремительно меняется: нарушаются привычные торговые связи, ломаются транспортно-логистические цепочки, усиливаются проблемы в продовольственной безопасности.
"Происходящие процессы, безусловно, отразились и на ЕАЭС из-за его высокой взаимосвязанности с международной экономической системой, однако негативные прогнозы относительно стабильности нашего союза не оправдались", - сказал Мишустин.
Он рассказал, что по итогам января-ноября 2022 года спад ВВП ЕЭАС составил всего 1,2%, при этом промышленное производство осталось практически на том же уровне, что и годом ранее.
"По целому ряду ключевых направлений мы имели позитивную динамику - более чем на 5% увеличился выпуск продукции сельского хозяйства, на 5,5% выросли объемы строительных работ, очень хороший темп в горнодобывающей промышленности, а также у инвестиций в основной капитал", - перечислил глава кабмина РФ.
Мишустин также рассказал, что при подготовке приоритетов председательства в органах союза Россия учитывала складывающуюся международную экономическую конъюнктуру и обострение геополитической обстановки. В качестве одной из задач обозначено подготовка новых документов долгосрочного планирования – до 2030 и 2045 годов.
"Евразийская экономическая комиссия
представила доклад о реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Проделан колоссальный труд, теперь на первый план выходят новые задачи - необходимо оперативно реагировать и уже сейчас очертить контуры дальнейшего сотрудничества. И конечно прошу комиссию организовать соответствующую работу", - сказал Мишустин.