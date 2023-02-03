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Мишустин отметил стабильность ЕАЭС - РИА Новости, 03.02.2023
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Мишустин отметил стабильность ЕАЭС
Мишустин отметил стабильность ЕАЭС - РИА Новости, 03.02.2023
Мишустин отметил стабильность ЕАЭС
Негативные прогнозы относительно стабильности Евразийского экономического союза не оправдались, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:49
2023-02-03T11:49
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Негативные прогнозы относительно стабильности Евразийского экономического союза не оправдались, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Он напомнил, что Россия в 2023 году председательствует в органах объединения и нацелена на продолжение динамичного и продуктивного диалога для укрепления интеграции на всех направлениях – в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах. Мишустин указал на то, что у ЕАЭС есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных и самодостаточных полюсов, формирующегося многополярного мира. Он также указал, что ситуация в мировой экономике стремительно меняется: нарушаются привычные торговые связи, ломаются транспортно-логистические цепочки, усиливаются проблемы в продовольственной безопасности. Он рассказал, что по итогам января-ноября 2022 года спад ВВП ЕЭАС составил всего 1,2%, при этом промышленное производство осталось практически на том же уровне, что и годом ранее. "По целому ряду ключевых направлений мы имели позитивную динамику - более чем на 5% увеличился выпуск продукции сельского хозяйства, на 5,5% выросли объемы строительных работ, очень хороший темп в горнодобывающей промышленности, а также у инвестиций в основной капитал", - перечислил глава кабмина РФ. Мишустин также рассказал, что при подготовке приоритетов председательства в органах союза Россия учитывала складывающуюся международную экономическую конъюнктуру и обострение геополитической обстановки. В качестве одной из задач обозначено подготовка новых документов долгосрочного планирования – до 2030 и 2045 годов. "Евразийская экономическая комиссия представила доклад о реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Проделан колоссальный труд, теперь на первый план выходят новые задачи - необходимо оперативно реагировать и уже сейчас очертить контуры дальнейшего сотрудничества. И конечно прошу комиссию организовать соответствующую работу", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
11:49 03.02.2023
 
Мишустин отметил стабильность ЕАЭС

Мишустин заявил, что негативные прогнозы относительно стабильности ЕАЭС не оправдались

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Негативные прогнозы относительно стабильности Евразийского экономического союза не оправдались, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Он напомнил, что Россия в 2023 году председательствует в органах объединения и нацелена на продолжение динамичного и продуктивного диалога для укрепления интеграции на всех направлениях – в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах.
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Мишустин указал на то, что у ЕАЭС есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных и самодостаточных полюсов, формирующегося многополярного мира. Он также указал, что ситуация в мировой экономике стремительно меняется: нарушаются привычные торговые связи, ломаются транспортно-логистические цепочки, усиливаются проблемы в продовольственной безопасности.
"Происходящие процессы, безусловно, отразились и на ЕАЭС из-за его высокой взаимосвязанности с международной экономической системой, однако негативные прогнозы относительно стабильности нашего союза не оправдались", - сказал Мишустин.
Он рассказал, что по итогам января-ноября 2022 года спад ВВП ЕЭАС составил всего 1,2%, при этом промышленное производство осталось практически на том же уровне, что и годом ранее.
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"По целому ряду ключевых направлений мы имели позитивную динамику - более чем на 5% увеличился выпуск продукции сельского хозяйства, на 5,5% выросли объемы строительных работ, очень хороший темп в горнодобывающей промышленности, а также у инвестиций в основной капитал", - перечислил глава кабмина РФ.
Мишустин также рассказал, что при подготовке приоритетов председательства в органах союза Россия учитывала складывающуюся международную экономическую конъюнктуру и обострение геополитической обстановки. В качестве одной из задач обозначено подготовка новых документов долгосрочного планирования – до 2030 и 2045 годов.
"Евразийская экономическая комиссия представила доклад о реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Проделан колоссальный труд, теперь на первый план выходят новые задачи - необходимо оперативно реагировать и уже сейчас очертить контуры дальнейшего сотрудничества. И конечно прошу комиссию организовать соответствующую работу", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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