Рейтинг@Mail.ru
При обстрелах Донецка со стороны украинских войск погибла женщина - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/donetsk-1849658340.html
При обстрелах Донецка со стороны украинских войск погибла женщина
При обстрелах Донецка со стороны украинских войск погибла женщина - РИА Новости, 03.02.2023
При обстрелах Донецка со стороны украинских войск погибла женщина
Женщина погибла, подросток получил ранение при обстрелах Донецка в пятницу, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T21:03
2023-02-03T21:03
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
в мире
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_0:60:3060:1781_1920x0_80_0_0_7ea7b8b322d6aa6910813c6af991c52d.jpg
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Женщина погибла, подросток получил ранение при обстрелах Донецка в пятницу, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 февраля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк: Куйбышевский район: по улице Стратонавтов ранен парень-подросток 2006 года рождения, станция Донецк-северный: по улице Привокзальная, 20 погибла женщина 1986 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным представительства, украинские войска обстреляли станцию "Донецк-северный" в 18.00, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849538280.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_e1394f7be785cb47c8f360f41a8516ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
21:03 03.02.2023
 
При обстрелах Донецка со стороны украинских войск погибла женщина

В ДНР сообщили, что при обстрелах Донецка со стороны украинских войск погибла женщина

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Женщина погибла, подросток получил ранение при обстрелах Донецка в пятницу, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 февраля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк: Куйбышевский район: по улице Стратонавтов ранен парень-подросток 2006 года рождения, станция Донецк-северный: по улице Привокзальная, 20 погибла женщина 1986 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным представительства, украинские войска обстреляли станцию "Донецк-северный" в 18.00, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.02.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала