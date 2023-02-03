https://ria.ru/20230203/donetsk-1849658340.html

При обстрелах Донецка со стороны украинских войск погибла женщина

При обстрелах Донецка со стороны украинских войск погибла женщина - РИА Новости, 03.02.2023

При обстрелах Донецка со стороны украинских войск погибла женщина

Женщина погибла, подросток получил ранение при обстрелах Донецка в пятницу, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T21:03

2023-02-03T21:03

2023-02-03T21:03

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Женщина погибла, подросток получил ранение при обстрелах Донецка в пятницу, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 февраля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк: Куйбышевский район: по улице Стратонавтов ранен парень-подросток 2006 года рождения, станция Донецк-северный: по улице Привокзальная, 20 погибла женщина 1986 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным представительства, украинские войска обстреляли станцию "Донецк-северный" в 18.00, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849538280.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины, украина