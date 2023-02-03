https://ria.ru/20230203/donetsk-1849554670.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 03.02.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:27
2023-02-03T15:27
2023-02-03T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:40 (совпадает с мск – ред) – населенный пункт Дачное – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. Предыдущий обстрел указанного района был совершен в 14.12, было выпущено три снаряда такого же калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230203/oruzhie-1849408917.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов натовского калибра