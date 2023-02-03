https://ria.ru/20230203/donetsk-1849510798.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 03.02.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска одновременно выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по трем районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:54
2023-02-03T13:54
2023-02-03T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Украинские войска одновременно выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по трем районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:40 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено 9 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.В это же время украинские войска выпустили пять снарядов указанного калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230203/feyki-1849494435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
13:54 03.02.2023 (обновлено: 14:02 03.02.2023)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 14 снарядов