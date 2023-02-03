https://ria.ru/20230203/donetsk-1849510798.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 03.02.2023

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска одновременно выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по трем районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:54

2023-02-03T13:54

2023-02-03T14:02

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

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донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Украинские войска одновременно выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по трем районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:40 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено 9 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.В это же время украинские войска выпустили пять снарядов указанного калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230203/feyki-1849494435.html

петровский район

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк