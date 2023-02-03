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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/donetsk-1849469034.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:54
2023-02-03T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:25 (совпадает с мск- ред) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 11:25 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230203/donetsk-1849415357.html
https://ria.ru/20230202/lepestok-1849351073.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
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в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, НАТО
11:54 03.02.2023
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:25 (совпадает с мск- ред) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 11:25 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Спасатель в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 07:46Специальная военная операция на Украине
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 18:53Специальная военная операция на Украине
В Донецке подросток подорвался на мине "Лепесток"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККНАТО
 
 
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