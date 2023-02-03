https://ria.ru/20230203/donetsk-1849469034.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:54
2023-02-03T11:54
2023-02-03T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488335_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fec2628aaf8a6905890e4de768d6c426.jpg
ДОНЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:25 (совпадает с мск- ред) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 11:25 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230203/donetsk-1849415357.html
https://ria.ru/20230202/lepestok-1849351073.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488335_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_416e7b9ea9b03370796c0bb53ef5971b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, НАТО
Украинские войска снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра