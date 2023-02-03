https://ria.ru/20230203/donbass-1849484351.html

Песков объяснил, почему спецоперация пока продолжается

Песков объяснил, почему спецоперация пока продолжается - РИА Новости, 03.02.2023

Песков объяснил, почему спецоперация пока продолжается

Российские военные надежно обеспечивают безопасность Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:38

2023-02-03T12:38

2023-02-03T14:49

специальная военная операция на украине

донбасс

дмитрий песков

россия

украина

в мире

игорь клименко

владимир путин

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские военные надежно обеспечивают безопасность Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал заявление врио главы МВД Украины Игоря Клименко, который сообщил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата полуострова, а также территории Донбасса.Представитель Кремля добавил, что Донбасс пока защищен не до конца, по этой причине Вооруженные силы продолжают специальную военную операцию."Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать", — уточнил он.Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.После начала российской операции в Киеве неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. На полуострове подобные попытки называли самоубийственными, подчеркнув, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.

https://ria.ru/20230202/krym-1849167998.html

https://ria.ru/20230202/krym-1849135688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донбасс, дмитрий песков, россия, украина, в мире, игорь клименко, владимир путин