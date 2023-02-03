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Песков объяснил, почему спецоперация пока продолжается - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/donbass-1849484351.html
Песков объяснил, почему спецоперация пока продолжается
Песков объяснил, почему спецоперация пока продолжается - РИА Новости, 03.02.2023
Песков объяснил, почему спецоперация пока продолжается
Российские военные надежно обеспечивают безопасность Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:38
2023-02-03T14:49
специальная военная операция на украине
донбасс
дмитрий песков
россия
украина
в мире
игорь клименко
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские военные надежно обеспечивают безопасность Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал заявление врио главы МВД Украины Игоря Клименко, который сообщил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата полуострова, а также территории Донбасса.Представитель Кремля добавил, что Донбасс пока защищен не до конца, по этой причине Вооруженные силы продолжают специальную военную операцию."Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать", — уточнил он.Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.После начала российской операции в Киеве неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. На полуострове подобные попытки называли самоубийственными, подчеркнув, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
https://ria.ru/20230202/krym-1849167998.html
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донбасс, дмитрий песков, россия, украина, в мире, игорь клименко, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Дмитрий Песков, Россия, Украина, В мире, Игорь Клименко, Владимир Путин
12:38 03.02.2023 (обновлено: 14:49 03.02.2023)
 
Песков объяснил, почему спецоперация пока продолжается

Песков прокомментировал создание Украиной штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские военные надежно обеспечивают безопасность Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление врио главы МВД Украины Игоря Клименко, который сообщил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата полуострова, а также территории Донбасса.
"Крым, как и Донбасс, — регион Российской Федерации, поэтому и безопасность Крыма обеспечена надежно", — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля добавил, что Донбасс пока защищен не до конца, по этой причине Вооруженные силы продолжают специальную военную операцию.
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"Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать", — уточнил он.
Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
После начала российской операции в Киеве неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. На полуострове подобные попытки называли самоубийственными, подчеркнув, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ миреИгорь КлименкоВладимир Путин
 
 
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