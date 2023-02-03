https://ria.ru/20230203/dnr-1849539973.html

Российские войска впервые за СВО уничтожили ЗРК NASAMS

Российские войска впервые за СВО уничтожили ЗРК NASAMS - РИА Новости, 03.02.2023

Российские войска впервые за СВО уничтожили ЗРК NASAMS

Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс NASAMS в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:57

2023-02-03T14:57

2023-02-03T20:35

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс NASAMS в ДНР, сообщили в Минобороны.О поступлении на Украину установок NASAMS министр обороны республики Алексей Резников заявил 7 ноября. Ранее Минобороны России не сообщало об их уничтожении в своих ежедневных сводках.В ведомстве также добавили, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 86 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103 районах.Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии предназначен для борьбы с воздушными объектами на малых и средних высотах. В основе комплекса — авиационные ракеты класса "воздух — воздух", адаптированные для пуска с наземной установки.В ноябре прошлого года Пентагон сообщил, что первые два комплекса NASAMS доставили на Украину, обучение по их использованию военные ВСУ прошли в Европе. В январе министр обороны Канады Анита Ананд заявила о закупке у США еще одного комплекса для Киева.Москва еще прошлой осенью направила странам НАТО ноту из-за военных поставок Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. По словам Владимира Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849544499.html

https://ria.ru/20230201/voyna-1848689250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, украина, в мире