https://ria.ru/20230203/dnr-1849539973.html
Российские войска впервые за СВО уничтожили ЗРК NASAMS
Российские войска впервые за СВО уничтожили ЗРК NASAMS - РИА Новости, 03.02.2023
Российские войска впервые за СВО уничтожили ЗРК NASAMS
Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс NASAMS в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:57
2023-02-03T14:57
2023-02-03T20:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс NASAMS в ДНР, сообщили в Минобороны.О поступлении на Украину установок NASAMS министр обороны республики Алексей Резников заявил 7 ноября. Ранее Минобороны России не сообщало об их уничтожении в своих ежедневных сводках.В ведомстве также добавили, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 86 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103 районах.Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии предназначен для борьбы с воздушными объектами на малых и средних высотах. В основе комплекса — авиационные ракеты класса "воздух — воздух", адаптированные для пуска с наземной установки.В ноябре прошлого года Пентагон сообщил, что первые два комплекса NASAMS доставили на Украину, обучение по их использованию военные ВСУ прошли в Европе. В январе министр обороны Канады Анита Ананд заявила о закупке у США еще одного комплекса для Киева.Москва еще прошлой осенью направила странам НАТО ноту из-за военных поставок Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. По словам Владимира Путина, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849544499.html
https://ria.ru/20230201/voyna-1848689250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, В мире
14:57 03.02.2023 (обновлено: 20:35 03.02.2023)
Российские войска впервые за СВО уничтожили ЗРК NASAMS
Минобороны впервые заявило об уничтожении норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс NASAMS в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии", — уточнили в ведомстве.
О поступлении на Украину
установок NASAMS министр обороны республики Алексей Резников
заявил 7 ноября. Ранее Минобороны России не сообщало об их уничтожении в своих ежедневных сводках.
В ведомстве также добавили, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 86 артподразделений ВСУ
на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103 районах.
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии предназначен для борьбы с воздушными объектами на малых и средних высотах. В основе комплекса — авиационные ракеты класса "воздух — воздух", адаптированные для пуска с наземной установки.
В ноябре прошлого года Пентагон сообщил, что первые два комплекса NASAMS доставили на Украину, обучение по их использованию военные ВСУ прошли в Европе. В январе министр обороны Канады Анита Ананд заявила о закупке у США еще одного комплекса для Киева.
Москва еще прошлой осенью направила странам НАТО ноту из-за военных поставок Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. По словам Владимира Путина
, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.